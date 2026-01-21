ખોડલધામ બન્યું ગેટવે! અનાર પટેલની એન્ટ્રીના એ 5 કારણો, જે સાબિત કરે છે કે ખેલ હજુ બાકી છે!
Anar Patel: રાજકોટના કાગવડ સ્થિત લેઉવા પટેલ સમાજની આસ્થાના કેન્દ્ર એવા ખોડલધામથી એક મોટા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ અને ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના પુત્રી અનાર પટેલને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
Anar Patel: ગુજરાતના રાજકારણમાં લાંબા સમયની શાંતિ બાદ એક એવો વળાંક આવ્યો છે જેણે ગાંધીનગરથી લઈને દિલ્હી સુધી હલચલ મચાવી છે. આનંદીબેન પટેલની દીકરી અનાર પટેલની ખોડલધામ સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકેની વરણી એ 'સોશિયલ એન્ટ્રી' ઓછી અને 'પોલિટિકલ લોન્ચિંગ' વધુ દેખાઈ રહી છે. આ એન્ટ્રીએ ગાંધીનગરના ગલિયારાઓમાં ચર્ચા અને કુતૂહલ બંને જન્માવ્યા છે. આ તો 2027ની શતરંજની પહેલી ચાલ છે, જેનો ચેકમેટ અત્યારથી જ વિરોધીઓ અને પક્ષના આંતરિક પ્રતિસ્પર્ધીઓને આપી દેવામાં આવ્યો છે. 2027 પહેલાં અનાર પટેલ સક્રિય થયા તો આપ અને પાટીદાર સમાજનો સૌથી મોટો વિકલ્પ બની શકે છે.
દિલ્હીથી 'મોટો ખેલ' હોવાની શક્યતા
ભાજપમાં કોઈ પણ મોટી હિલચાલ દિલ્હીની સંમતિ વગર શક્ય નથી. હાઈકમાન્ડ જાણે છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં પાટીદારોને સાચવવા માટે એક એવા ચહેરાની જરૂર છે જે શિક્ષિત પણ હોય અને જેનું કૌટુંબિક બેકગ્રાઉન્ડ મજબૂત હોય. અનાર પટેલની એન્ટ્રી પાછળ દિલ્હીનો સંકેત સ્પષ્ટ છે: "પાટીદાર વોટબેંકમાં ગાબડું હવે નહીં ચાલે."ખોડલધામ એટલે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના લેઉવા પાટીદાર સમાજનું સૌથી શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ. આ એ જ બેલ્ટ છે જ્યાં ગત ચૂંટણીઓમાં 'આપ' (AAP) એ ભાજપના મતમાં ગાબડું પાડ્યું હતું. અનાર પટેલને આ મેદાનમાં ઉતારીને ભાજપે એક કાંકરે અનેક પક્ષી માર્યા છે. ભાજપની સૌરાષ્ટ્ર-દક્ષિણ ગુજરાતના લેઉવા પાટીદારો પર પણ સીધી નજર છે.
નરેશ પટેલના પ્રભુત્વ સામે ભાજપનો 'ચેકમેટ'
લાંબા સમયથી ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલને કોંગ્રેસમાં ખેંચવાના પ્રયાસો થતા રહ્યા છે. અનાર પટેલને અધ્યક્ષ બનાવીને ભાજપે ખોડલધામની અંદર જ પોતાનો એક 'પાવર સેન્ટર' ઉભું કરી દીધું છે. હવે ખોડલધામ માત્ર નરેશ પટેલના પ્રભાવમાં નહીં રહે, પણ ભાજપની સીધી નજર હેઠળ રહેશે. અનાર પટેલની વરણી એ નરેશ પટેલનો પણ ભવિષ્યમાં વિકલ્પ બની શકે છે. લાંબા સમયથી કોંગ્રેસ નરેશ પટેલને ખેંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ભાજપે અહીં લોક લગાવી દીધો છે.
"શેરની અભી જિંદા હૈ": આનંદીબેન જૂથ થશે સક્રિય
એક સમયે એવી હવા હતી કે સી.આર. પાટીલ અને અમિત શાહના નેતૃત્વમાં આનંદીબેનનું જૂથ હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયું છે. પરંતુ અનાર પટેલની આ એન્ટ્રીએ સાબિત કર્યું કે આનંદીબેને હજુ શસ્ત્રો હેઠા મૂક્યા નથી. ગુજરાતમાં હજુ પણ આનંદીબેન પટેલનું કદ મપાઈ જશે અને તે સાબિત કરશે કે પાટીદારો પર તેમની પકડ આજે પણ અકબંધ છે. આ એન્ટ્રીએ સાબિત કર્યું છે કે આનંદીબેનનું જૂથ હવે 'અલગ ચોકો' રચીને ફરી બેઠું થઈ રહ્યું છે.
પાટીદાર સમાજનો યુવા ચહેરો
ભાજપ અત્યારે જે રીતે યુવા પેઢીને (જેમ કે હર્ષ સંઘવી) તૈયાર કરી રહ્યું છે, તેમાં અનાર પટેલ એક મોટો વિકલ્પ બની શકે છે. જો 2027 પછી ભૂપેન્દ્ર પટેલ (દાદા) સક્રિય ન રહે, તો ભાજપ પાસે પાટીદાર ચહેરા તરીકે અનાર પટેલ તૈયાર હશે. મહિલા મુખ્યમંત્રીની દીકરી અને બિઝનેસમેન તરીકેની તેમની સ્વચ્છ છબી તેમને હર્ષ સંઘવી સામે મજબૂત સ્પર્ધક બનાવે છે. જો 2027 પછી 'દાદા' સક્રિય ન રહે, તો હર્ષ સંઘવીની સામે અનાર પટેલ એક મજબૂત વિકલ્પ બની શકે છે. હજુ ચૂંટણીને દોઢ વર્ષનો સમય છે. અનાર પટેલની એન્ટ્રી યોગ્ય સમયે થઈ છે. "ખોડલધામ સંસ્થા હવે અનાર પટેલ માટે ભાજપમાં એન્ટ્રીનો ગેટવે બની શકે છે. આ માત્ર એક સમિતિના અધ્યક્ષપદની વાત નથી, પણ ભવિષ્યના ગુજરાતના નેતૃત્વની કેડર તૈયાર કરવાની રમત છે."
'આપ' (AAP) ના પગપેસારા પર બ્રેક
સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે રીતે આમ આદમી પાર્ટીએ પાટીદાર મતો મેળવ્યા હતા, તેને રોકવા માટે અનાર પટેલ એક ધારદાર હથિયાર સાબિત થઈ શકે છે. લેઉવા પાટીદારોમાં મજબૂત પકડ ધરાવતી સંસ્થા દ્વારા ભાજપ પોતાની વોટબેંક લોખંડી બનાવવા માંગે છે. અનાર પટેલ દ્વારા પાટીદાર સમાજમાં આનંદીબેન પટેલ હજુ સક્રિય હોવાનો મેસેજ પાસ કરીને જૂના કાર્યકરોમાં પણ નવી આશા જગાડવામાં આવી છે. આનંદીબેન જૂથની સક્રિયતા સામે બીજા પાવર સેન્ટરો કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. પરંતુ એક વાત નક્કી છે કે, અનાર પટેલની ખોડલધામમાં એન્ટ્રીએ ગુજરાતના રાજકારણને ફરી 'ગરમ' કરી દીધું છે. "અનાર પટેલનું ખોડલધામના માધ્યમથી સક્રિય થવું એ માત્ર ભાજપમાં એન્ટ્રીની શરૂઆત નથી, પણ ગુજરાતના રાજકારણમાં એક નવો 'પાવર પોલ' ઉભો કરવાની કવાયત છે. શું અનાર પટેલ ગુજરાત ભાજપના ભવિષ્યનો નવો ચહેરો બનશે? જવાબ 2027ની ચૂંટણી પહેલા જ મળી જશે."
