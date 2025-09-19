93 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવી કીર્તિ પટેલ, નવા લુક અને અંદાજથી ફોલોઅર્સને આપી સરપ્રાઇઝ
Surat News: વિવાદોમાં રહેલી ટિકટોક (TikTok) સ્ટાર કીર્તિ પટેલ 93 દિવસ જેલવાસ બાદ કોટે જામીન મંજૂર કર્યા. જેલથી બહાર આવ્યા બાદ વિવાદિત કીર્તિ પટેલ એક નવા અંદાજમાં જોવા મળી. પોતાના ઓફિશિયલ instagram એકાઉન્ટ પર કીર્તિ પટેલે જેલથી બહાર આવ્યા બાદ રીલ પણ મૂકી છે. રીલ પોસ્ટ કર્યા ની સાથે લખ્યું છે કેમ છો મજામાં.??
Surat News: હંમેશાં વિવાદોમાં રહેતી અને સોશિયલ મીડિયા પર જાણીતી કીર્તિ પટેલ 93 દિવસના જેલવાસ બાદ આખરે બહાર આવી છે. સુરતની કોર્ટે તેના જામીન મંજૂર કર્યા પછી, તે એકદમ નવા અંદાજમાં જોવા મળી રહી છે. જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ તરત જ તેણે પોતાના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક રીલ પોસ્ટ કરી છે, જેણે તેના ફોલોઅર્સનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
રીલની શરૂઆત "કેમ છો મજામાં..?" જેવા કેપ્શનથી થાય છે, જે તેના ચાહકો સાથે ફરીથી કનેક્ટ થવાની તેની ઈચ્છા દર્શાવે છે. આ વીડિયોમાં કીર્તિ પટેલ એક કારમાંથી નીચે ઉતરે છે અને આકર્ષક બ્લેઝર પહેરેલી જોવા મળે છે. તે આળસ ખંખેરતી હોય તેમ બંને હાથ ઉપર કરી રહી છે, જાણે તે લાંબા સમય પછીની સ્વતંત્રતાને માણી રહી હોય.
આ રીલમાં કીર્તિનો લુક ખાસ કરીને ચર્ચામાં છે. તે સાઉથ ઇન્ડિયન લુક માં નજર આવી રહી છે, જેમાં તેણે કાળા કલરની લૂંગી અને બ્રાઉન કલરનું બ્લેઝર પહેર્યું છે. ગોગલ્સ પહેરીને અને ઉતારીને તેણે સ્ટાઇલિશ અંદાજમાં પોઝ આપ્યા છે. વીડિયોમાં રસ્તા પર કોઈ ન હોવા છતાં, તે હાથ જોડીને અને હાથ હલાવીને લોકોને અભિવાદન કરતી જોવા મળે છે, જે તેના પરંપરાગત અંદાજને દર્શાવે છે.
કીર્તિએ આ રીલ "જંગલની જૂની જોગન ગીરથી આવી સિંહણ" જેવા લોકપ્રિય ગુજરાતી ગીત પર બનાવી છે. આ ગીત તેની મજબૂત અને બિન્દાસ પર્સનાલિટીને દર્શાવે છે. આ રીલ પર તેના ફોલોઅર્સ પણ ઉત્સાહભેર કમેન્ટ કરી રહ્યા છે. એક ફોલોઅરે લખ્યું, "ખરેખર આખું ગુજરાત રાહ જોતું હતું કે ક્યારે કીર્તિબેન બહાર આવે." તેના જવાબમાં કીર્તિ પટેલે લખ્યું, "આજે પૂરી થઈ." આમ, 93 દિવસની જેલ પછી બહાર આવેલી કીર્તિ પટેલે તેના નવા અને આત્મવિશ્વાસુ અંદાજથી ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની હાજરી નોંધાવી છે.
