ઈન્દ્રભારતી બાપુના ચીઠ્ઠા ખોલવા મામલે કિર્તી પટેલનો યુ-ટર્ન : વધુ એક વીડિયોથી કીર્તિનો મોટો ધડાકો
Kirti Patel On IndraBharati Bapu : સોશિયલ મીડિયા સ્ટારે કીર્તિ પટેલે હવે ઈન્દ્રભારતી બાપુ સામે કરેલી ટિપ્પણી બાદ યુ-ટર્ન લીધો છે. વિવાદિત કીર્તિએ આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે, ‘સચ્ચાઈ પ્રૂફ સાથે કહીશ.
Trending Photos
Kirti Patel Junagadh Controversy : ગુજરાતની વિવાદિત સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર કીર્તિ પટેલના કાંડ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યાં. ત્યારે પુરાવા સાથે ઈન્દ્રભારતી બાપુના ચીઠ્ઠા ખોલવા મામલે કિર્તી પટેલે યુ-ટર્ન લીધો છે. ગુરુના આદેશથી લાઈવ ન કરવાનું હવે તેણે રટણ કર્યું છે. કિર્તી પટેલે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. આ વીડિયોમાં તે અવનવા ઉલ્લેખ કરી રહી છે.
ઈન્દ્રભારતી બાપુ પર ગંભીર આક્ષેપ
સોશિયલ મીડિયા પર કીર્તિ પટેલે ગઈકાલે ઈન્દ્રભારતી બાપુ સામે આક્ષેપ કર્યા હતા. કીર્તિ પટેલે ઈન્દ્રભારતી બાપુ સામે આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે, ‘સચ્ચાઈ પ્રૂફ સાથે કહીશ.’ કીર્તિ પટેલે પોસ્ટમાં દાવો કર્યો છે કે તે ભગવાની કદર કરે છે, પણ ઇન્દ્રભારતીની પાછળનું સત્ય પુરાવા સાથે જાહેર કરશે.
કીર્તિ સામે ગુનો દાખલ
જુનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી પર્વ પર સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ થવાનો મામલો હવે તૂલ પકડી રહ્યો છે. ફરજ પરના મહિલા પીઆઈ સાથે ગેરવર્તણૂક બાબત કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયો છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
રહસ્યો જાણતી હોવાનો દાવો
કીર્તિ પટેલે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, ‘ભગવા પાછળના જે રાજ છે તે હું બધા જાણું છું. અત્યાર સુધી ચૂપ હતી પણ હવે અરીસો બતાવીશ.’
આ પણ વાંચો :
અપકીર્તિમાં જ કીર્તિ: શા માટે વિવાદાસ્પદ કીર્તિ પટેલ નીતનવાં વિવાદો સર્જે છે?
પક્ષપાતનો આરોપ
કીર્તિ પટેલે આ સાથે જ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે ‘તમારા ઇશારે મને કાઢવામાં આવી, પણ બીજા શિષ્યોને કેમ ના કાઢ્યા?’
શિષ્યો સામે રોષ
ઈન્દ્રભારતી બાપુના ચેલાઓ અને અન્ય ગુરુના શિષ્યોને 'પાપી' કહીને કીર્તિએ પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો છે. તેમજ આ લડાઈને કીર્તિ પટેલે પોતાના સ્વાભિમાનની વાત ગણાવી છે. તેણે સ્વીકાર્યું છે કે તે શબ્દોથી ખરાબ હોઈ શકે છે, પરંતુ બાપુ શું કરે છે તે હવે તે દુનિયાને જણાવશે.
આમ, હવે એક મહિલા અને સાધુ સમાજ સામે ગુજરાતમાં નવી લડાઈ જોવા મળી રહી છે. વિવાદિત કીર્તિ પટેલ સામે નિરંજન અખાડો મેદાનમાં આવ્યો છે. કીર્તિ પટેલના પવિત્ર મૃગી કુંડમાં સ્નાન બાદ નાગા સાધુઓમાં રોષ ફેલાયો છે. તેઓએ કહ્યું કે, સનાતન ધર્મ વિરોધી કાર્ય કરે છે તે કોઈ દિવસ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. અગાઉ પણ કીર્તિ પટેલ આવું જ કરી ચૂકી છે. મન ફાવે તેમ બોલવું અપશબ્દ બોલવા તેની પ્રકૃતિ છે. આ કારણે નિરજંની અખાડાના સાધુઓ લાલઘુમ જોવા મળ્યા. સાધુઓએ કહ્યું કે, તંત્ર પગલા નહીં ભરે તો, તમામ અખાડાને બોલાવી કાર્યવાહી કરાશે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે