અનોખી પરંપરા! ગુજરાતમાં જ્યાં સૂર્યાસ્ત પછી જામે છે ઉતરાયણ, જાણો બાકરોલની રાતની રોશની વિશે!

Uttarayan Celebration: ઉત્તરાયણના પર્વ નિમિત્તે આકાશ રંગબેરંગી પતંગોથી છવાઈ ગયું હતું. લોકોએ કાપ્યો છે...કાપ્યો છે....લપેટ....લપેટ....ની બૂમો પાડી ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી હતી. પરંતુ અબોલ પક્ષીઓ માટે આ તહેવાર મોતની સજા બની જાય છે. તેને ધ્યાનમાં રાખતાં આણંદ જિલ્લાના પાંચ ગામના આગેવાનોએ અનોખો નિર્ણય લીધો હતો. 

Jan 15, 2026, 08:52 AM IST

બુરહાન પઠાણ/આણંદ: ગુજરાતભરમાં જ્યાં સૂર્યાસ્ત સાથે ઉતરાયણનો ઉત્સાહ શમવા લાગે છે. ત્યાં આણંદ નજીકના બાકરોલ ગામમાં રાત પડતાં જ પતંગોત્સવનો પ્રારંભ થાય છે. અને વહેલી સવાર સુધી લોકો પતંગ ચગાવવાની મોજ માણે છે.વર્ષોથી ચાલતી આવેલી આ અનોખી પરંપરા હેઠળ બાકરોલમાં ઉતરાયણ દિવસે નહીં પરંતુ રાત્રે ઉજવવામાં આવે છે. આ દૃશ્ય એટલું અદભૂત હોય છે કે જાણે કાળું આકાશ શ્વેત ચાદર ઓઢી લે છે.

ઉતરાયણની રાત્રે બાકરોલ ગામના ચોતરા અને અગાસીઓ પર હજારો વોટની ફ્લડ લાઇટ્સ અને હેલોજન લાઇટ્સ ગોઠવવામાં આવે છે. જેથી ફ્લડની રોશનીમાં આખું ગામ ઝળહળી ઉઠે છે. આ પ્રકાશમાં પતંગરસિયાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે.રાત્રિના કાળા આકાશમાં પતંગો સ્પષ્ટ દેખાય તે માટે અહીં માત્ર સફેદ રંગના પતંગો ઉડાવવામાં આવે છે. ફ્લડ લાઇટ્સના પ્રકાશમાં હજારો સફેદ પતંગો ઝળહળતા જોવા મળે છે. જાણે આકાશમાં તારાઓની જગ્યાએ પતંગો છવાઈ ગયા હોય.

રાત્રે પણ પતંગબાજીનો જોશ દિવસ જેટલો જ હોય છે. “કાપ્યો છે!”, “લપેટ!” જેવા નારા આખા ગામમાં ગુંજે છે. ડીજેના તાલ અને લાઇટોના ઝગમગાટ વચ્ચે આ ઉત્સવ મોટા લોકમેળા જેવો માહોલ સર્જે છે. આસપાસના ગામો અને અમદાવાદ વડોદરા જેવા મોટા શહેરોમાંથી પણ લોકો આ અનોખી ‘નાઈટ કાઈટ ફ્લાઈંગ’ જોવા આવે છે. અને એટલું જ નહીં બાકરોલથી અમેરિકા લંડન જેવા દેશોમાં સ્થાઈ થયેલા લોકો પણ ખાસ રાત્રિ ઉતરાયણની ઉજવણી કરવા માટે બાકરોલ આવે છે.

દિવસે પતંગની કાતિલ દોરીથી લોકોના ગળા કપાવા અને પક્ષીઓ ઘાયલ થતા હોય છે. ત્યારે પક્ષીઓને બચાવવા માટે ગ્રામજનોએ ઉમદા ધ્યેય સાથે 22 વર્ષ પૂર્વે રાત્રિ ઉતરાયણ ઉજવવાની શરૂઆત કરી હતી અને જે આજે પરંપરા બની ગઈ છે. અને ગામના હિન્દુ મુસ્લિમ સહિત તમામ ધર્મના લોકો ભેગા મળી રાત્રિ ઉતરાયણની ઉજવણી કરે છે.
 

