Ambalal Prediction For Uttarayan: ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણ બંને દિવસે રાજ્યમાં સરેરાશ 5થી 15 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની હાલની સ્થિતિએ આગાહી કરવામાં આવી છે. સવારના સમયમાં પવનની ગતિ ધીમી રહેશે અને 10 વાગ્યા પછી પવનની ઝડપમાં વધારો થઈ શકે છે. હાલની સ્થિતિએ હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી મુજબ, 14 અને 15ના રોજ અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં પતંગ હવામાં ઊડી શકે એ મુજબનો પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:10 AM IST

ઠૂમકો મારતા જ પતંગ આકાશમાં પહોંચી જશે! 14 અને 15 ફેબ્રુઆરીએ કેવો ફૂંકાશે વાયરો, કઈ બાજુનો રહેશે?

Ambalal Prediction For Uttarayan: ગુજરાતીઓના સૌથી મનગમતા તહેવાર ઉત્તરાયણને હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી છે, ત્યારે પતંગરસિકો માટે હવામાન વિભાગ તરફથી એક ખુશખબર સામે આવ્યા છે. આ વર્ષે પતંગબાજી માટે કુદરત પણ મહેરબાન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણ એમ બંને દિવસે પતંગ ચગાવવા માટે સાનુકૂળ પવન ફૂંકાશે.

સવારે ધીમો પવન, 10 વાગ્યા પછી જામશે માહોલ
જો તમે વહેલી સવારે જ ધાબા પર પહોંચી જવાના પ્લાન કરતા હોવ, તો જાણી લો કે સવારના સમયે પવનની ગતિ થોડી ધીમી રહી શકે છે. જોકે, સવારે 10 વાગ્યા પછી પવનની સ્પીડમાં વધારો થશે. બપોર પછી પવનનું જોર પતંગબાજી માટે યોગ્ય માહોલ સર્જશે, જે પતંગરસિકોને મોડી સાંજ સુધી પેચ લડાવવાની મજા આપશે.

અમદાવાદમાં કેવો રહેશે માહોલ?
અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો અહીં પવનની સરેરાશ ગતિ 7 થી 10 કિ.મી. રહેવાની ધારણા છે. આ ગતિએ પતંગ હવામાં સ્થિર રહી શકે છે અને સામાન્ય ઠૂમકો મારતાની સાથે જ તે ગગનચુંબી ઊંચાઈ પર પહોંચી જશે. આ વર્ષે પતંગરસિકોને પવન વગર નિરાશ થવું નહીં પડે. આકાશ રંગબેરંગી પતંગોથી ભરાઈ જશે અને "કાપ્યો છે..." ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠશે.

પવનની ગતિ અને દિશાની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 14 અને 15 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં સરેરાશ 5 થી 15 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. પતંગબાજીના નિષ્ણાતો માને છે કે 7 થી 15 કિ.મી.ની ઝડપ પતંગ ચગાવવા માટે એકદમ 'યોગ્ય' ગણાય છે, જે આ વર્ષે મળવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

કઈ બાજુનો રહેશે પવન?
14 જાન્યુઆરીએ અમદાવાદ સહિત ગુજરાત રિજિયનમાં પવનની દિશા ઉત્તર-પશ્ચિમથી ઉત્તર તરફ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પણ પવનની દિશા લગભગ સમાન જ રહેશે. 15 જાન્યુઆરીએ પવનની દિશા બદલાઈને ઉત્તરથી ઉત્તર-પૂર્વ તરફ થવાની શક્યતા છે.

