પ્લમ્બરે કરી ડોક્ટરના બંગલામાં ચોરી, બૂમાબૂમ થતા પોતાને રૂમમાં પૂર્યો, ભાગવા જતા પકડાઈ ગયો
Crime News : જો તમે ઘરમાં કોઈ કામ કરાવવા માટે કારીગર બોલાવતા હોય તો હવે સાવધાન રહેજો, વાપીમાં પ્લમ્બરે જ ડોક્ટરના બંગલામાં ચોરી કરી હતી
Vapi News નિલેશ જોશી/વાપી : મહિલાઓ ઘરમાં એકલી હોય એ વખતે ઘરમાં કોઈ રીપેરીંગ માટે કે કોઈ અજાણ્યાને બોલાવતા હોય તો સાવધાન થઈ જજો. ક્યારેય અજાણ્યો તો ઠીક પોતાના જાણીતા પણ ગદ્દારી કરી બેસે છે. આવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના વાપીમાં બની છે. વાપીમાં જાણીતા આંખના ડોક્ટરના બંગલામાં પ્લમ્બરે પરિવારની બે મહિલાઓ પર જીવલેણ હુમલો કરી લૂંટ ચલાવી હતી. જોકે આરોપી ફરાર થાય એ પહેલા જ વાપી ટાઉન પોલીસે ફિલ્મી ઢબ્બે આરોપીને ઝડપી પાડયો છે. શું હતી આખી ઘટના..? અને કોણ હતો પ્લમ્બર ...?? જોઈએ આ અહેવાલ.
ફિલ્મી ઢબે પકડાયો પ્લમ્બર ચોર
વાપીના ચલા વિસ્તારમાં આવેલી ભાગ્યોદય સોસાયટી નજીક આવેલા આંખના જાણીતા ડોક્ટર રાવલના બંગલામાં લૂંટનો બનાવ બન્યો હતો. આ બંગલામાં બે મહિલાઓ એકલી જ હાજર હતી. એ વખતે જ ઘરમાં પ્લમ્બિંગના કામનું બહાનુ બનાવી ઘરમાં આવેલા પ્લમ્બરે જ મોકો જોઈ અને બંને મહિલાઓ પર ચપ્પુથી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. જેના બાદ ઘરમાંથી લૂંટ ચલાવી હતી. જોકે બૂમાબૂમ થતા આસપાસના વિસ્તારના લોકો પણ એકઠા થઈ ગયા હતા. જાણ થતા જ વાપી ટાઉન પોલીસનો પણ કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. અને બંગલામાં પ્રવેશી લૂંટારો પ્લમ્બર લૂંટ ચલાવીને ફરાર થઈ જાય એ પહેલાં જ બંગલાના ટેરેસ પરથી ફિલ્મી ઢબે પોલીસે ઝડપી અને સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો.
જો કે પ્લમ્બરના જીવલેણ હુમલામા ડોક્ટર રાવલના પત્ની અને તેમના સાસુ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અને આરોપી પ્લમ્બરની ધરપકડ કરી તેમના વિરૂધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
મહિલાઓ પર હુમલો કર્યો
ડોક્ટરના બંગલામાં લૂંટ ચલાવનાર પ્લમ્બરનું નામ સનાતન ઉર્ફે મુન્ના બોહરા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આરોપી ઝડપાયા બાદ સામે આવ્યું કે, જે પ્લમ્બરે ઘરમાં હાજર મહિલાઓ પર જીવલેણ હુમલો કરી લૂંટ ચલાવી હતી એ પ્લમ્બર કોઈ અજાણ્યો નહીં, પરંતુ આ ડોક્ટર પરિવારનો વર્ષોથી જાણીતો પ્લમ્બર હતો. જ્યારે પણ બંગલામાં પ્લમ્બિંગની કામની જરૂર પડે ત્યારે પરિવાર આ પ્લમ્બરને જ રીપેરીંગ માટે બોલાવતા હતા.
બૂમાબૂમ થતા ચોર ભાગી ન શક્યો
જોકે આજે ઘરમાં માત્ર બે મહિલાઓને જ એકલા હાજર જોઈ પ્લમ્બર પણ જાણે ગદ્દાર બન્યો અને તેની દાનત બગડી હતી. તેણે ચપ્પુથી બંને મહિલાઓ પર જીવલેણ હુમલો કરી અને લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ રહ્યો હતો. જોકે બૂમાબૂમ થતા ક્યાંય બહાર ભાગી શકવાનો મોકો મળ્યો ન હતો. તેણે પોતાને એક રૂમમાં પૂરી દીધું હતું. ત્યાર બાદ બંગલાના ટેરેસ પર ચડી ગયો હતો. જોકે ફરાર થાય એ પહેલા જ વાપી ટાઉન પોલીસે ફિલ્મી ઢબે બંગલાના ટેરેસ પરથી આ પ્લમ્બરની ધરપકડ કરી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો.
પ્લમ્બરનો ડોક્ટરો સાથે વર્ષો જૂનો નાતો હતો
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું કે, આરોપી પ્લમ્બર સનાતન ઉર્ફે મુન્ના બનાવના આગલા દિવસે ડોક્ટર પાસે પહોંચ્યો હતો.. અને પ્લમ્બરના કામનું બહાનું બતાવી વાત કરી હતી. જ્યારે બીજા દિવસે પણ તે દવાનું બહાનું બતાવી ડોક્ટરના હોસ્પિટલ ગયો હતો. જ્યાં ડોક્ટરે તેને દવા પણ આપી હતી અને દવા લીધા બાદ આ પ્લમ્બર સીધો જ ડોક્ટરના ઘરે ગયો હતો. જ્યાં બંને મહિલાઓ એકલી હાજર હતી. એ વખતે જ તેણે નપાણી મંગાવી અને મોકો જોતા જ ડોક્ટરની પત્ની પર તીક્ષણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો.
જોકે વચ્ચે બચાવવા પડતા તેમની માતા પર પણ જીવલણ હુમલો કર્યો હતો. ત્યારબાદ બૂમાબૂમ થતા આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા. અને આરોપી પ્લમ્બર પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગયો હતો. આમ પૂરી તૈયારી સાથે આરોપીએ આ ઘરમાં લૂંટ ચલાવી હતી અને લૂંટના ઇરાદે તેણે આખો પ્લાન બનાવ્યો હતો.
