ભાજપનું ઘી, ભાજપની ખીચડીઃ નવનીતને ન્યાય મળ્યો, જયરાજને જામીન મળ્યા, વરઘોડો ન નીકળ્યો, અંતે સૌ ખુશ
Jayraj Ahir Bail Granted In Bagdana Case : બગદાણા હુમલાનો ચકચારી કેસમાં માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરને મહુડા કોર્ટે આજે જામીન આપ્યા છે. ત્યારે જયરાજ 14માં દિવસે જેલમુક્ત થશે, આજે 6 આરોપીના જામીન મંજૂર થયા છે
Gujarat Politics ; લગભગ એક મહિના સૌથી ગુજરાત, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલાં બગદાણા વિવાદમાં આખરે આરોપી જયરાજ આહિરને મહુવાની અદાલતે જામીન આપી દીધાં છે. અગાઉ અન્ય આરોપીઓને પણ જામીન મળી ચૂક્યા હતા. આ વિવાદને બહુ સિફતપૂર્વક સંભાળીને ભાજપની નેતાગીરી તેમજ સરકારે ભાજપનું ઘી ભાજપની જ ખીચડીમાં ઢોળીને આંતરિક વિવાદ વકરતો ટાળ્યો છે.
કોળી સમાજ રાજી
બગદાણાના નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના પ્રકરણમાં કોળી અને આહિર સમાજ સામસામે આવી જાય એવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ફરિયાદી નવનીતે ડાયરા કલાકાર અને ભાજપના સમર્થક માયાભાઈ આહિરના દીકરા જયરાજ આહિરનું નામ આપવા છતાં આરંભિક તબક્કે તેની સામે કોઈ પગલાં લેવાયા ન હતા. આથી ધારાસભ્ય હીરાલાલ સોલંકીના પહેલ પછી કોળી સમાજના દિગ્ગજ નેતા અને મંત્રી પરશોતમ સોલંકી સહિત સૌરાષ્ટ્રના કોળી નેતાઓ મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. નવનીત બાલધિયાને ન્યાય અપાવવા માટે સુરતથી ગાડીઓનો કાફલો પણ બગદાણા પહોંચ્યો હતો. જયરાજ આહિરની ધરપકડ થાય અને જાહેરમાં તેને ફેરવવામાં આવે એ માંગણીઓ બુલંદ બની હતી.
આહિર સમાજે સંયમ રાખ્યો પણ...
કોળી સમાજે દાખવેલી એકતાથી સરકાર પર દબાણ વધ્યું અને સીટની રચના કરવી પડી. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર થતી બયાનબાજી એવી વકરી હતી એક તબક્કે વર્ગવિગ્રહ સર્જાય એવી સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. બંને સમુદાય ભાજપના સમર્થક હોવાથી ભાજપ માટે કફોડી સ્થિતિ સર્જાય તેમ હતી. સામા પક્ષે આહિર અગ્રણીઓએ દેખીતી રીતે વિવાદમાં પડવાનું ટાળ્યું હતું પરંતુ અંદરખાને એમાં સંયમિત હલચલ તો રહી જ હતી.
સૌ રાજી, કમળની અટકી તારાજી
સીટની તપાસ પછી જયરાજ આહિરની ધરપકડ કરવામાં આવી એ સાથે હીરાલાલ સોલંકી સહિતના કોળી અગ્રણીઓએ મૌન ધારણ કરી લીધું અને નવનીતને ન્યાય મળ્યો હોવાનો પ્રચાર બુલંદ બનવા લાગ્યો. જયરાજ આહિરની ધરપકડથી જ સંતોષ માનીને તેનો વરઘોડો કાઢવાની માંગણી સિફતપૂર્વક ભૂલવાડી દેવાઈ. હવે જયરાજ આહિરને જામીન મળી ચૂક્યા છે. વરઘોડો ન કાઢીને તેમને વધુ અપમાનિત પણ થવા દેવાયા નથી. આથી બંને સમાજ રાજી રહી ગયા છે. સરવાળે ભાજપને થનાર નુકશાન બહુ જ સૂઝબૂઝપૂર્વક ટાળી દેવાયું છે.
જીતુ વાઘાણીની ચાવીરૂપ ભૂમિકા
આ સમગ્ર વિવાદમાં પ્રારંભથી જ સક્રિય રહીને એક તબક્કે નાલેશી વ્હોરનાર કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી છેવટે આ સુખદ્ સમાપનના યશના અધિકારી બની શકે છે. તેમણે હીરાલાલ સાથે સંપર્ક જાળવીને કોળી સમાજની નારાજગીને વકરતી અટકાવી અને નેતાઓને જાહેરમાં ઉગ્ર નિવેદનો આપતાં રોક્યા. સમાંતરે જયરાજ આહિરની ધરપકડ થઈ પરંતુ તેમનો વરઘોડો કાઢવાનું ટાળી દેવાયું. એમ બંને પક્ષે તીવ્ર ઉગ્રતા છતાં છેવટે બધું સારું થઈ રહ્યું છે. હવે અદાલતમાં કેસ ચાલતો રહે એ દરમિયાન બંને પક્ષે સમાધાન પણ થઈ જાય એવી શક્યતા ઉજળી છે ત્યારે પોતાના મતવિસ્તારને જોખમમાં મૂકીને પણ મુશ્કેલ વિવાદને સફળતાપૂર્વક હલ કરવા માટે જીતુ વાઘાણીનું કદ વધશે એ નિશ્ચિત છે.
