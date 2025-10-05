આપણો ભુવો હશે તો જ આપણા ડાકલા વાગશે! કોળી સમાજે સરકાર સામે બાંયો ચઢાવી
Koli Samaj Meeting : કોળી સમાજની આજે રાજકોટમાં મોટી બેઠક મળવાની છે, જેમાં સમાજ સરકાર સામે વિવિધ માંગણીઓને લઈને ચર્ચા કરશે. કોળી સમાજની માંગ નહીં સ્વીકારાય તો ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં જોડાશે
Gujarat Politics સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખની નિમણૂંક બાદ રાજકોટમાં કોળી સમાજ રોષે ભરાયો છે. રાજકોટમાં ચુવાળીયા કોળી સમાજ દ્વારા સમાજના આગેવાનોની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. રાજકોટ વિધાનસભાની 4, મોરબી અને વાંકાનેર એમ કુલ 6 વિધાનસભા બેઠકના આગેવાનો હાજર રહેશે. આ
બેઠકને લઈને ચૂવાડિયા કોળી સમાજના આગેવાન રણછોડ ઉધરેજીયાએ કહ્યું કે, અમે 40 વર્ષથી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છીએ છતાં અમને કોઈપણ સારું પદ આપવામાં આવ્યું નથી. ભાજપમાં ઓબીસી સમાજના પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂંક કરાઈ. પરંતુ ઓબીસીમાં સૌથી વધારે વસ્તી કોળી સમાજની છે. આજે અમારી વસ્તી સૌથી વધુ છે ત્યાં પણ અમને ટિકિટ આપવામાં આવતી નથી. આજે રાજકોટમાં બેઠક છે અને આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં બેઠક કરીશું. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં અમારા સમાજને વધુ ટિકિટ આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. મંત્રીમંડળમાં સ્થાન વધારવા માટે કોઈ પ્રેશર ટેકનિક નથી અને આ બેઠક કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી.
રાજકોટમાં આજે ચુવાળીયા કોળી સમાજની મોટી બેઠકમાં નવાજૂની થવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. ત્યારે આ બેઠક ભાજપ સાથે સંકલન ધરાવતા કોળી સમાજની મળશે. બેડી ચોકડી નજીક ખાનગી બેઠક મળશે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. આ બેઠકમાં નવા મંત્રીમંડળમાં અન્યાય થશે તો ભાજપ છોડવાની તૈયારીઓ સુધીના નિર્ણયો લેવાય તેવી શક્યતા છે તેવું જાણવા મળ્યું છે.
બે દિવસ અગાઉ કોંગી નેતા ભરતસિંહ સોલંકીએ બંધ બારણે બેઠક યોજી હતી. આ વિશે ભરતસિંહ સોલંકીએ કહ્યું કે, દલિત, આદિવાસી સહિતના સમાજને માંગ્યા વિના મળે છે. કેમકે ડો બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણમાં જોગવાઈ કરેલી છે. બંધારણમાં જોગવાઈ કરી એટલે ગાંધી, નહેરુ, બ્રાહ્મણ, વાણીયાને આપ્યું. આ લડાઈ વિચારધારાની છે. આપણો ભુવો હશે તો જ આપણા ડાકલા વાગશે.
ભરતસિંહ સોલંકીએ ગાંધી અને નેહરુની વિચારધારા નબળી ગણાવીએ તો બીજી તરફ રાહુલ ગાંધીના વખાણ કર્યા.
