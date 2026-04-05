આનો બદલો કોળી સમાજ રાજુલા વિધાનસભા 2027 ની ચૂંટણીમાં લેશે! કોળી આગેવાનની નવનીત બાલધિયાને ચીમકી

Navneet Baldhia Join Congress : બગદાણા ધામના સેવક નવનીત બાલધિયાના કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ કોળી સમાજમાં રાજકારણ ગરમાયું છે. ત્યારે હવે કોળી સમાજના આગેવાન પ્રવીણ કોળીએ નવનીત બાલધિયાને જવાબ આપ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:11 PM IST
  • સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા અચાનક નવનીત બાલધિયાએ કોંગ્રેસ તરફ યુ-ટર્ન લીધો
  • પહેલા તેઓએ હીરા સોલંકી અને કુંવરજી બાવળિયાની માફી માંગતો વીડિયો જાહેર કર્યો
  • હવે કોળી આગેવાન પ્રવીણ કોળીએ નવનીત બાલધિયાને પડકાર ફેંક્યો

Gujarat Politics : બગદાણા વિવાદથી ચર્ચામાં આવેલા નવનીત બાલધિયા કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાના હસ્તે ખેસ પહેરીને બાલધિયાએ રાજકીય સફરની શરૂઆત કરી છે. કોંગ્રેસમાં જોડાયાના બીજા દિવસે નવનીત બાલધિયાએ કુંવરજી બાવળીયા અને હીરાભાઈ સોલંકીની માફી માંગતો વીડિયો જાહેર કર્યો હતો. ત્યારે હવે ભાજપના નેતા અને કોળી આગેવાન પ્રવીણ કોળીએ આ મામલે કહ્યું કે, આનો બદલો કોળી સમાજ રાજુલા વિધાનસભામાં 2027માં લેશે.

હજી થોડા સમય પહેલા જ બગદાણા ધામના સેવક નવનીત બાલધીયા પર જીવલેણ હુમલો થયો હતો. જેમાં લોક સાહિત્યકાર માયા આહિરના દીકરા જયરાજ પર હુમલો કરાયાનો આરોપ લાગ્યો હતો. આ પ્રકરણમાં સરકારે સીટની રચના કરી હતી. સીટની રચના બાદ માયાભાઈ આહિરના દીકરાની ધરપકડ થઈ હતી. આ તમામ ઘટનાક્રમનું કેન્દ્ર રહેલા બાલધિયા કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. અને કહ્યું છે કે, જો નેતૃત્વ કહેશે તો ચૂંટણી લડીશ.

આનો બદલો કોળી સમાજ રાજુલા વિધાનસભામાં 2027માં લેશે - પ્રવીણ કોળી
બગદાણા વિવાદથી ચર્ચામાં આવેલી નવનીત બાલધિયા નવનીત કોંગ્રેસમાં જોડાયા રાજકારણ ગરમાયું છે. આ મુદ્દે હવે ભાજપના નેતા અને કોળી આગેવાન પ્રવીણ કોળીનું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, નવનીત બાલધિયા કોંગ્રેસમાં જોડાયા આવા સમાચારો ચલાવી કોળી સમાજમાં ફાંટા પાડવાના પ્રયાસો કરાઈ રહ્યાં છે. કોળી સમાજના ભાજપના નેતા હીરાભાઈ સોલંકી, પરસોતમ સોલંકી અને કુંવરજીભાઇ બધા કોળી સમાજના નેતા છે અને રહેશે જ. આનો બદલો કોળી સમાજ રાજુલા વિધાનસભામાં 2027માં લેશે. 

પ્રવીણ કોળીએ કહ્યું કે, કોળીમાં વિભાજન કરવાના પ્રયાસો ચાલી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પરંતુ નવનીતભાઈ કોંગ્રેસમાં ગયા, તેમાં કોળી સમાજ, હીરાભાઈ કે પરસોત્તમભાઈને કોઈ તકલીફ નથી. હીરાભાઈ હંમેશા કોળી સમાજ સાથે ઉભા છે. હીરાભાઈ હોય, પરસોત્તમભાઈ, અને કુંવરજીભાઈ કોળી સમાજના નેતા છે અને રહેશે. આનો બદલો 2027 માં કોળી સમાજ રાજુલા વિધાનસભામાં રેકોર્ડબ્રેક આવશે, તેમની બહુમતી હશે. 

કુંવરજી બાવળીયા અને હીરાભાઈ સોલંકીની માફી માંગું છું 
કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ બગદાણાના નવનીત બાલધિયાએ કુંવરજી બાવળિયા અને હીરા સોલંકીની માફી માંગતો વીડિયો જાહેર કર્યો હતો. નવનીત બાલધિયા બે દિવસ પહેલા અમદાવાદ કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. ત્યારે નવનીત બાલધિયાએ કોળી સમાજના દિગ્ગજ નેતા વિશે વીડિયોમાં ટિપ્પણી કરી હતી. તેઓએ કહ્યું કે, હીરાભાઈ સોલંકી અને કુંવરજી બાવળીયા મારો ફોન નથી ઉપાડતા. હું બંને નેતાઓની માફી માંગુ છું. 

શું છે બગદાણા વિવાદ
નવનીત બાલધિયા કોળી સમાજના આગેવાન અને સામાજિક કાર્યકર છે. બગદાણા ધામ સાથે સંકળાયેલા છે. બગદાણા ટ્રસ્ટ મામલે ગુજરાતના સાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીર દ્વારા મુંબઈના એક ડાયરામાં બોલવામાં ચૂક થઈ હતી. જોકે, તેઓએ માફી માંગી હતી. પરંતું આ બાદ નવનીત  બાલધિયા પર હુમલો થયો હતો. ઘટના બાદ સમગ્ર મામલો ગરમાયો હતો. નવનીત બાલધિયાને ન્યાય અપાવવા માટે કોળી સમાજ મેદાને આવ્યો હતો. ગુજરાતભરનો કોળી સમાજ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યો હતો. જેના બાદ જયરાજ આહીરની ધરપકડ કરવામા આવી હતી. 

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

