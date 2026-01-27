Prev
બગદાણા વિવાદમાં હીરા સોલંકીના આકરા તેવર : એ ભડના દીકરાએ હજુ સુધી માફી નથી માંગી!

Hirabhai Solanki On Bagdana Controversy : બગદાણા વિવાદમાં સુરતમાં કોળી સમાજની બેઠકમાં હીરા સોલંકીનો હુંકાર, ‘આવી દાદાગીરી સહન ન થાય, પછી કોઈપણ હોય’

Jan 27, 2026, 01:19 PM IST

બગદાણા વિવાદમાં હીરા સોલંકીના આકરા તેવર : એ ભડના દીકરાએ હજુ સુધી માફી નથી માંગી!

Surat News : બગદાણા ધામના સેવક નવનીત બાલધિયાના કેસમાં માયાભાઈ આહીરના દીકરો જયરાજ આહીર જેલ હવાલે થયો છે. ત્યારે આ ઘટનાને માંડ 24 કલાક વીત્યા છે ત્યાં સુરત ખાતે મળી બેઠકમાં રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીનું વિસ્ફોટક નિવેદન સામે આવ્યુ છે. તેઓએ કહ્યું કે, એક માર ખાય છે અને આઠ લોકો મારે છે. ભડના દીકરાએ હજુ સુધી માફી નથી માંગી. 

બગદાણા વિવાદમાં હવે બળતામાં ધી હોમાઈ રહ્યું છે. આ વિવાદમાં રોજરોજ નવા ફણગા ફૂટી રહ્યાં છે. નવો વિવાદ ઉઠી રહ્યો છે. ત્યારે સુરતથી કોળી સમાજના નેતા અને રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીનું વિસ્ફોટક નિવેદન આવ્યું છે. 26 જાન્યુઆરીએ રાતે સુરતના સરથાળા વિસ્તારમાં કોળી સમાજની બેઠક મળી હતી. જેમાં સમાજના 1000 થી વધુ લોકો એકઠા થયા હતા. આ પ્રસંગે કોળી સમાજના આગેવાનો પણ એકસાથે એક મંચ પર જોવા મળ્યા હતા. કોળી સમાજના નેતા હીરા સોલંકીએ કરેલા એક નિવેદનથી ગુજરાતનુ રાજકારણ ફરી ગરમાયું છે. 

હીરા સોલંકીએ કહ્યું હતું કે, એક માર ખાય છે અને આઠ મારે છે. પણ એ કહું કે ભડના દીકરાએ હજુ સુધી માફી નથી માંગી. એ મર્દાનગીનો વાત છે, હજી સમજજો. મારવું અને માર ખાવું એ બંને મર્દાનગીની વાત છે. છેતરીને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેઓ વીડિયો બનાવી એક દહેશત ઉભી   કરવા માંગતા હતા. સ્વાભાવિક રીતે માર ખાનારના પરિવાર વીડિયો ઉતારે, પરંતુ અહીં તો માર મારે અને વીડિયો ઉતાર્યો એ મને દુઃખ છે એ મને ખટકી ગયું આ મગજમાં. આવી દાદાગીરી સહન ન થાય પછી કોઈ પણ હોય. 

