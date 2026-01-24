ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો વળાંક લાવશે કોળી સમાજ? મહાસંમેલનમાં શક્તિપ્રદર્શનથી આરપારની લડાઈના મૂડમાં
Koli Samaj Sammelan : ભાવનગરના બગદાણામાં સેવક પર હુમલા મામલે મળશે સંમેલન. બગદાણા વિવાદ બાદ કોળી સમાજનું સંમેલન મળશે. ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ કહ્યું, સમાજમાં જાગૃતતા આવતાં શિક્ષણના સ્તરમાં પણ સુધારો થશે
Bagdana Controversy ગૌરવ દવે/રાજકોટ : બગદાણામાં સર્જાયેલા વિવાદ બાદ હવે કોળી સમાજ આરપારની લડાઈના મૂડમાં છે. રાજકોટ અને ભાવનગરમાં યોજાનાર મહાસંમેલનોને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. એક તરફ ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ કોળી મુખ્યમંત્રીની માંગ સાથે શરણાઈ ફૂંકી છે, તો બીજી તરફ કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ આયોજનના હેતુ સામે સવાલો ઉભા કર્યા છે. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ.
બગદાણાની આગ ક્યાં ક્યાં પહોંચશે
બગદાણા વિવાદની આગ હવે રાજકીય રણમેદાનમાં પહોંચી છે. કોળી સમાજ દ્વારા રાજકોટ અને ભાવનગરમાં શક્તિપ્રદર્શનના ભાગરૂપે મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સંમેલન પૂર્વે જ ગીર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ સત્તાના સમીકરણો બદલવાની વાત કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે સમાજમાં શિક્ષણ અને જાગૃતિ આવી છે, અને જો વસ્તીના આધારે એકતા જળવાશે તો 2027માં કોળી સમાજનો વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી બને તે દિવસો દૂર નથી.
કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રી બનતા કોઈ રોકી નહિ શકે
બગદાણા વિવાદ બાદ કોળી સમાજ 1 ફેબ્રુઆરીએ શક્તિપ્રદર્શન કરવાનું છે. આવામાં ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાનું મોટું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, સમાજમાં હવે જાગૃતતા આવી, શિક્ષણનું સ્તર પણ સુધારો થયો છે. બગદાણા વિવાદમાં SIT તપાસ કરતી હોવાથી આમાં હું કોઈ નિવેદન ન આપી શકું. સમાજ જાગૃત હશે તો 2027ની ચૂંટણીમાં કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ ટીકીટ આપતા રોકી નહિ શકે. કોળી સમાજની વસ્તી વધુ છે, રાજકીય ટિકિટ મળશે તો મુખ્યમંત્રી બનતા પણ કોઇ રોકી નહિ શકે.
સહમતીથી સંમેલન બોલાવવું જોઈએ - દેવજી ફતેપરા
તો બીજી તરફ, કોળી સમાજના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કુવરજીભાઈ બાવળીયા સહિતના ઉચ્ચ હોદ્દેદારોને સંમેલન બાબતે જાણકારી આપવામાં નથી આવી. પૂર્વ સાંસદ દેવજી ફતેપરાએ કહ્યું કે, માત્ર એકલ દોકલ વ્યક્તિઓએ સંમેલન બોલાવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. નવનીતભાઈ ઉપર થયેલું હુમલા મામલે એસઆઇટીની રચના કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિતનાઓએ તટસ્થ તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે. સમાજનું સંમેલન બોલાવતા પૂર્વે નાના-મોટા સંગઠનના હોદ્દેદારોની એક મીટીંગ બોલાવવી જોઈએ. જેમાં સર્વ સંમતિથી નક્કી થયા બાદ સંમેલન બોલાવવું જોઈએ.
બે સમાજમાં વૈમન્સ્ય ન ફેલાય - કુંવરજી બાવળિયા
વિમલ ચુડાસમાના આ આક્રમક વલણ સામે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ સાવચેતીનો સૂર ઉચ્ચાર્યો છે. બાવળિયાએ સંમેલનના હેતુ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, હક્ક અને અધિકારની વાત યોગ્ય છે પણ આયોજન પાછળનો એજન્ડા સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. તેમણે ઈશારા-ઈશારામાં વિરોધ પક્ષો પર પણ પ્રહાર કર્યા અને બે સમાજ વચ્ચે વૈમનસ્ય ન ફેલાય તેવી ટકોર કરી.
એક તરફ સમાજના ન્યાયની વાત છે તો બીજી તરફ 2027ની ચૂંટણીની દાવેદારી. બગદાણાની ઘટના બાદ હવે આ મહાસંમેલન માત્ર શક્તિપ્રદર્શન બની રહે છે કે પછી ગુજરાતના રાજકારણમાં કોઈ નવો વળાંક લાવે છે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
જયરાજ આહીર SIT સમક્ષ ફરી હાજર
બગદાણા ધામના સેવકના હુમલા કેસમાં જયરાજ આહીર આજે ફરી SIT સમક્ષ હાજર થયો છે. તેણે કહ્યું કે, મને જેટલી વાર બોલાવવામાં આવશે હું હાજર થઈશ. SIT એ મને આજે ફરી બોલાવ્યો છે. આમ, જયરાજ આહીર રેન્જ આઇજી કચેરીએ SIT સમક્ષ હાજર થયો.બે દિવસ અગાઉ જયરાજ આહીર SIT સમક્ષ હાજર થયો હતો.
