કોળી સમાજનું અલ્ટીમેટમ : ત્રણ દિવસમાં ન્યાય નહિ મળે તો રાજીનામા આપીશું
Koli Samaj Ultimatum : બગદાણા વિવાદમાં કોળી સમાજ હવે લડી લેવાના મૂડમાં આવી ગયો છે. કોળી સમાજના સરપંચ એસોસિયેશન દ્વારા ન્યાયની માંગણી સાથે રાજીનામા આપી દેવાની ચીમકી આપી
Bagdana Koli Samaj Controversy : ભાવનગર બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને ન્યાયને લઈને કોળી સમાજ હવે લડી લેવાના મૂડમાં છે. કોળી સમાજના સરપંચો તેમજ કોળી આગેવાન ભાજપ કાર્યકરોએ અલ્ટીમેટમ આપીને રાજીનામાની ચીમકી આપી છે.
મહુવા તાલુકાના વડલી ભૂતનાથ મહાદેવના મંદિર સમાજના આગેવાનો તેમજ ભાજપમાં જોડાયેલા કાર્યકરો એકઠા થયા હતા. 50 થી વધારે ગામના કોળી જ્ઞાતિના સરપંચો તેમજ જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો ભાજપના આગેવાનો ઉપસ્થિતિ રહી પદયાત્રા દ્વારા તાલુકા સેવા સદન ખાતે મામલતદારને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. કોળી સમાજ દ્વારા ત્રણ દિવસની અંદર ન્યાય મળે તેવી અલ્ટીમેટ આપવામાં આવ્યું છે. નહીંતર સરપંચો દ્વારા રાજીનામા કરી દેવામાં આવશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારીને ન્યાયની માંગ કરી છે.
સરપંચ એસોસિયેશનના પ્રમુખ રાણાભાઇ નાગજીભાઈ, ભૂતેશ્વર ગામના સરપંચ વિજયભાઈ વાળા અને કોળી આગેવાન જયંતીભાઈ બાબુભાઈ બાંભણિયાએ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
PI ડી. વી. ડાંગર અને PI કે.એસ. પટેલની પૂછપરછ કરાઈ
તો બીજી તરફ, ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણા આશ્રમના સેવક નવનીત બાલધીયાને માર મારવાનો મામલે SIT એ બગદાણાના તત્કાલીન PI ડી. વી. ડાંગર અને PI કે.એસ. પટેલને સમન પાઠવ્યું હતું. સમનના પગલે બન્ને PI ભાવનગર IG કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. બગદાણાના તત્કાલીન મહિલા પીઆઈ ડી. વી. ડાંગર અને PI કે. એસ. પટેલ IG કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. આજે SIT બન્ને PI ની સમનને લઇને બગદાણા મામલે પૂછપરછ કરાશે.
29 ડિસેમ્બર, 2025 ની રાત્રે બગદાણાના નવનીત બાલધીયા ઉપર જીવલેણ હુમલાની ઘટના બની હતી. હુમલા મામલે આઠ શખ્સો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. બગદાણા પોલીસે આઠ શખ્સોની ધરપકડ કરી રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું. ત્યાર બાદ અન્ય બે આરોપીઓની પણ SIT એ ધરપકડ કરી છે. નવનીત બાલધીયા કેસમાં બંને PI ની SIT દ્વારા પૂછપરછ બાદ શું નવા ખુલાસા થાય છે એ જોવાનું રહ્યું.
આજે વધુ એક આરોપીની ધરપકડ
ભાવનગર બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયા હુમલા મામલે વધુ એક યુવાનની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. SIT એ સંજય ચાવડા નામના યુવાનની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ બાદ યુવાનને SIT ની ટીમ દ્વારા ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો.
સુરતની ઘટનાના પડઘા પડ્યા
તો બીજી તરફ, સુરતમાં કોળી સમાજના યુવાનો પોલીસ કમિશનરની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. 13 જાન્યુઆરીના રોજ રાતે પતંગની ખરીદી કરવા આવેલા યુવકો સાથે મારામારી થઈ હતી. જેમાં પાસ નેતા અલ્પેશ કથીરિયા અને તેના ભાઇ પર ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે. ચંદ્રેશ ભાલીયા નામના યુવકને ન્યાય મળે એ માટે મોટી સંખ્યામાં કોળી સમાજના યુવાનો પોલીસ કમિશન કચેરી પહોંચ્યા હતા.
