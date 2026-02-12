Prev
સુરતમાં ક્રિભકો કંપનીના કર્મચારીનું કરંટ લાગતા મોત, પરિવારજનોએ કંપની પર લગાવ્યો આરોપ

Surat Kribhco Company Employee Death: સુરતમાં અલગ-અલગ દુર્ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે. વીજ કરંટ લાગતા ક્રિભકો કંપનીના કર્મચારીનું મોત થયું છે. જ્યારે ઘરમાં આગ લાગતા વૃદ્ધા ગેલેરીમાંથી નીચે કૂદી જતાં તેમણે જીવ ગુમાવ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:35 AM IST

સુરતમાં ક્રિભકો કંપનીના કર્મચારીનું કરંટ લાગતા મોત, પરિવારજનોએ કંપની પર લગાવ્યો આરોપ

Surat News: સુરતમાં આકસ્મિત મોતની બે ઘટના સામે આવી છે. સુરત શહેરમાં ક્રિભકો કંપનીના કર્મચારીનું કરંટ લાગતા મોત થયું છે. જ્યારે બીજીતરફ એક એપાર્ટમેન્ટમાં આગ લાગ્યા બાદ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયો હતો. સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતાં બાલકનીમાં રહેલા વૃદ્ધા નીચે કૂદી જતાં ઈજાને કારણે તેમનું મોત થયું છે.

વીજ કરંટથી કર્મચારીનું મોત
સુરતના ઈચ્છાપોર ક્રિભકો કંપનીના કર્મચારીનું કરંટ લાગતા મોત થયું છે. ઓલપાડમાં રહેતા 24 વર્ષીય અક્ષ દીપકભાઈ પટેલ કંપનીમાં ઈલેક્ટ્રિશિયન તરીકે કામ કરતો હતો. આ અક્ષનું કરંટ લાગતા મોત થયું છે. અક્ષના મોત બાદ પરિવારજનોએ આરોપ લગાવ્યો કે કંપની કોઈ પ્રકારના સેફ્ટી સાધનો વગર કામ કરાવતી હતી.

સેફ્ટી સાધનો વગર કર્મચારી જોડે ચાલુ લાઈનમાં કામ કરાવતા તેને શોક લાગ્યો હતો. એકનો એક દીકરો ગુમાવતા પરિવારજનો પર આભ ફાટી પડ્યું છે. પરિવારે બેદરકારી દાખવનાર કંપની સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. હાલ તો ઈચ્છાપોર પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

સુરતના બારડોલીમાં એક વૃદ્ધાનું મોત
સુરતના બારડોલીમાં રત્નકળશ એપાર્ટમેન્ટમાં આગ લાગ્યા બાદ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયો હતો. આ બિલ્ડિંગના ફ્લેટ નંબર 104મા આગ લાગી ગતી. આગ લાગી ત્યારે 80 વર્ષિય વૃદ્ધા રસોડાની બાલકનીમાં હતા. વૃદ્ધાએ આગ લાગવાથી ગેલેરીમાંથી નીચે કૂદકો માર્યો હતો. જેથી તેમનું મોત થયું છે.

આગ લાગતા લોકોએ ફાયર વિભાગ અને પોલીસને જાણ કરી હતી. શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.
 

