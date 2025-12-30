આહીર સમાજની અનોખી પહેલ : લગ્નોમાં ડી.જે, ઘોડી પર ઠાઠમાઠ, બ્યૂટી પાર્લરમાં તૈયાર થવા પર પ્રતિબંધ
Ahir Samaj Social Reforms : આહીર સમાજની એક પહેલ : કચ્છ મચ્છોયા આહીર સમાજની બેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો. પોતાની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે લગ્ન કરવા. લગ્નોમાં ડી.જે, ઘોડી પર ઠાઠમાઠ, પ્રિ-વેડિંગ, હલ્દી, રિંગ સેરેમની અને બહાર જઈને બ્યૂટી પાર્લરમાં જવું વગેરે પર પ્રતિબંધ. આવા રિવાજો સમાજ ઉપર બોજ હોવાથી તેને તિલાંજલિ આપવા નક્કી કરાયું. સામાજિક સુધારા માટે સમાજ એકમત થયો. કચ્છ મચ્છોયા આહિર સમાજે લગ્ન ખર્ચ ઘટાડયો
Trending Photos
Kutch News રાજેન્દ્ર ઠક્કર/કચ્છ : એક સમયે જે મચ્છોયા આહીર સમાજ પરંપરાથી ઓળખાતો, ત્યાં આજે આધુનિક યુગમાં યુવાધન અને રહેણીકરણીએ બદલાવ કર્યા છે. જો કે, સમાજે આગામી સમૂહલગ્નો માટે કેટલાક પ્રતિબંધ મૂક્યા છે, જેથી ફરી લગ્નોમાં આહિરાત ઝળકશે તે દેખાઈ રહ્યું છે
અર્વાચીન લગ્નોમાં ડી.જે, ઘોડી પર ઠાઠમાઠ, પ્રિ-વેડિંગ, હલ્દી, રિંગ સેરેમની અને બહાર જઈને બ્યૂટી પાર્લરમાં તૈયાર થવું. આ જાણે પાયાની જરૂરિયાતો થઇ ગઈ છે, જો કે કચ્છ મચ્છોયા આહીર સમાજની બેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે અને આ પ્રકારના જે રીવાજો સમાજ ઉપર બોજ સ્વરૂપ બની રહેલ છે, તે રીવાજોને તિલાંજલિ આપવા નિર્ધાર કરાયો છે. અત્રે નોંધનીય છે કે, 8 ફેબ્રુઆરી 2026ના મહાવદ સાતમ અને 28 એપ્રિલ 2026ના વૈશાખ સુદ બારસના સમૂહલગ્નો યોજાશે.
પધ્ધર વઇ આહીર સમાજના મંત્રી પાંચાભાઈ આહીરે જણાવ્યું કે, કચ્છના મચ્છોયા આહીર સમાજ જિલ્લામાં 90થી વધુ ગામોમાં વસવાટ કરે છે, જેમાં વાઘુરા, ભુવડ, પધ્ધર, પડાણા, ટપ્પર વઈનો સમાવેશ થાય છે. આહીર સમાજની પરંપરા મુજબ અનેક ગામડાના જૂથ બનાવાય છે,જે વઈથી ઓળખાય છે. દરેક વઈના પ્રમુખ અને મંત્રી હોય છે, જે આ ગામડાઓની વ્યવસ્થાઓ સંભાળે છે
આમ વિવિધ વઇમાં સમાવીષ્ટ ગામોમાં સામાજીક સુધારાઓ માટે દરેક ગામોમાં ગ્રામ સમિતીઓ સાથે ચર્યા વિચારણા કરાઈ અને નક્કી કરાયું હતું કે, જે રીવાજો સમાજ ઉપર બોજ સ્વરૂપ બની રહ્યા છે, તે રીવાજોને તીલાંજલી આપવા આવે.આ ઉપરાંત દરેક ગામોમાં લગ્ન યોજાય અને તે સમૂહલગ્ન સાથે સમૂહભોજન થાય તે નિર્ણય લેવાયો છે. લગ્નમાં વરરાજાને શેરવાનીમાં નહિ, જાનમાં ફટાકડા ફોડવા પર પણ પ્રતિબંધ લગાવાયો.
સમાજે લીધેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં, વીંટી પહેરાવી સગાઈની વિધિ કરવી નહી, પ્રિ-વેન્ડિંગ શુટીંગ બંધ કરવું, વરઘોડામાં ડી.જે અને ઘોડી બંધ (સાદો ઢોલ પણ રાખી શકાશે નહી) અને વરતી જાને રૂમ શણગાર બંધ કરવો. જૂનવાણી પીઠી પદ્ધતી અપનાવવી, હલ્દી નહી કરવાની. વિડીયો શુટીંગ બંધ, ફોટો શૂટ કરી શકાશે. મામેરામાં લેતી દેતી બંધ કરવા વળતર વ્યવહાર બંધ સગા ભાભી સિવાય કોઈને પણ વળતર બંધ. બુલેટથી થતું પ્રદર્શન અને ફટાકડા બંધ કરવા. બહાર બ્યૂટી પાર્લરમાં તૈયાર થવા જવાનું નહી.
ગામમાં જ તૈયાર થવું. ફેરા ફરે ત્યારે આહારનો પહેરવેશ પહેરવો (ચોળી –શેરવાની નહિ). સગપણ વખતે હરખ કરવા આવતા મહેમાનોમાં વેવાઈ અને પોતાના પરિવાર સિવાય કોઈને ના તેડાવવા. પધ્ધર વઈ વિભાગના મંત્રી પાંચાભાઇ એ જણાવ્યું હતું. જેમને આ નિયમોનું પાલન ના કરવું હોય તેઓએ સમાજની તારીખ નીકળે તેનાથી 15 દિવસ પહેલા અથવા 15 દિવસ પછી લગ્ન કરી લેવા. સમાજમાં હકારાત્મક અને પરંપરાગત બદલાવ માટે આ નિર્ણય લેવાયા છે
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે