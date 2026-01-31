કચ્છના શાક માર્કેટમાં મજૂરી કરતા બે ભાઈઓ બન્યા ધુરંધર : Reels ની દુનિયામાં એન્ટ્રી કરતા જ છવાઈ ગયા
Viral Reels : રીલની દુનિયાએ છેવાડાઓના માનવીઓના ટેલેન્ટને પણ દુનિયાની સામે લાવવા અવરસ આપ્યો છે, આવામાં કચ્છના બે ભાઈઓ પોતાના અનોખા ડાન્સ સ્ટેપથી ફેમસ થયા છે, અને તેમની રીલ્સ જોતજોતામાં વાયરલ થઈ જાય છે
Trending Photos
Kutch News રાજેન્દ્ર ઠક્કર/કચ્છ : ‘કચ્છ નહી દેખા તો કુછ નહી દેખા...’ કચ્છના ખૂણે ખૂલે ટેલેન્ટ ભરાયેલું છે. ત્યારે કચ્છના શાકમાર્કેટમાં મજૂરી કામ કરતા પરંતુ પોતાની ટેલેન્ટ વડે આજે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત થયા છે. ‘ધુરંધર’ નામ સાંભળતા જ અક્ષય ખન્નાના ડાન્સ સ્ટેપ યાદ આવી જાય છે. પરંતુ આજે વાત કરીએ કચ્છના એવા બે ધુરંધર ભાઈઓની, જેમની અનોખી ડાન્સ સ્ટાઇલ હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહી છે.
કચ્છના અંજાર શહેરના રહેવાસી ફિરોઝ સમેજા અને તોફિક સમેજા આજે સોશિયલ મીડિયા સેન્સેશન બન્યા છે. તેમની રીલ્સને લાખોમાં વ્યૂઝ અને હજારો લાઈક-કોમેન્ટ મળી રહ્યા છે.
વાયરલ થયાલે ફિરોઝ સમેજા કહે છે કે, ‘અમે અહીંની હોલસેલ શાક માર્કેટમાં છૂટક મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. તહેવારો અને પારિવારિક પ્રસંગોમાં ગરબા રમતા રીલ બનાવી પોસ્ટ કરતા હતા. ત્રણ વર્ષની મહેનત લેખે લાગી છે. આજે લોકો અમને તેમના કાર્યક્રમોમાં ખાસ બોલાવે છે.”
આ પણ વાંચો :
બન્ને ભાઈઓની અનોખી સ્ટાઇલ હવે માત્ર સોશિયલ મીડિયા સુધી સીમિત રહી નથી, પરંતુ લોકો પોતાના ઘરના પ્રસંગોમાં પણ તેમની જેમ ગરબા રમતા જોવા મળી રહ્યા છે. કામના સ્થળે પણ તેમની લોકપ્રિયતા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે.
કચ્છના આ બે ધુરંધર ભાઈઓએ સાબિત કર્યું છે કે પ્રતિભા અને મહેનત હોય તો સામાન્ય જીવનમાંથી પણ અસાધારણ ઓળખ મળી શકે છે. કચ્છની શાક માર્કેટમાં મજૂરી કરતા ફિરોજ સમેજા અને તૌફીક સામેજાના સિમલા ડાન્સ સ્ટેપ સોશિયલ મીડિયામાં હોટ ફેવરિટ બન્યા.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે