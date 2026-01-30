ભુજની પ્રાથમિક શાળામાં ભ્રષ્ટાચારની તિરાડો! શાળા બાંધકામ મુદ્દે મુખ્ય શિક્ષક અને DDO આમને-સામને, જાણો આખો મામલો
Mirzapar School: કચ્છના ભુજ તાલુકામાં નવી નક્કોર બનેલી એક પ્રાથમિક શાળા શિક્ષણનું મંદિર બનવાને બદલે ભ્રષ્ટાચારનું સ્મારક બની ગઈ છે. નવી શાળા, પણ દિવાલોમાં તિરાડો પડી ગઈ છે. મિરઝાપર પ્રાથમિક શાળાની શું સામે આવી ચોંકાવનારી હકીકત? ભ્રષ્ટાચારના તાર ક્યાં છે જોડાયેલા? શિક્ષકે DDO પર શું લગાવ્યો ગંભીર આરોપ?
Mirzapar School: આ કચ્છ જિલ્લાના ભુજ તાલુકાના મિરઝાપર ગામમાં આવેલી મિરઝાપર પ્રાથમિક શાળા છે. લાખો રૂપિયાનાં ખર્ચે થોડા સમય પહેલાં જ તૈયાર થયેલું નવું નક્કોર બિલ્ડીંગ. પરંતુ શાળા શરૂ થાય તે પહેલા જ દિવાલોમાં મોટી-મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે. દિવાલોમાં ભેજ, કલરના પોપડા ઉખડી ગયા છે. લાઈટની સ્વિચો બળેલી હાલતમાં છે. ગટરનું પાણી બહાર ઉભરાઈ રહ્યું છે અને કામની ગુણવત્તા એવી નબળી કે દિવાલને હાથ લગાવતા જ માટી બહાર આવે છે. આ દ્રશ્યો સ્પષ્ટ રીતે સૂચવે છે કે, શાળાના બાંધકામમાં ભારે ગડબડ થઈ છે.
શાળાના મુખ્ય શિક્ષક મોટો નિર્ણય
આ સમગ્ર મામલે શાળાના મુખ્ય શિક્ષક વિલાસબા જાડેજાએ મોટો નિર્ણય લીધો. બિલ્ડીંગની ગુણવત્તા નબળી હોવાનું જણાવી તેમણે કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ પર સહી કરવાની ના પાડી છે. મુખ્ય શિક્ષકનો દાવો છે કે, ગુણવત્તા મુદ્દે તેમણે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીથી લઈને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સુધી રજૂઆત કરી છે. પરંતુ કાર્યવાહી કરવાની જગ્યાએ તેમને સહી કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
મુખ્ય શિક્ષકનો શું દાવો?
મુખ્ય શિક્ષકે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ઉત્સવ ગૌતમ સામે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. તેમનો દાવો છે કે DDOએ તેમને ઓફિસમાં બોલાવી મોબાઈલ બહાર મુકાવ્યો. ખુરશી પર બેસવા ન દીધી અને તોછડી ભાષામાં વાત કરી અપમાનજનક વર્તન કર્યું.
કલેક્ટરને કરાઈ રજૂઆત
આ મુદ્દે શિક્ષણ સંઘે પણ કલેક્ટરને રજૂઆત કરી આવેદનપત્ર આપ્યું છે. જિલ્લાભરમાં આ મામલો હવે ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની ગયો છે. આ સમગ્ર વિવાદ મામલે જ્યારે અમે DDO ઉત્સવ ગૌતમનો સંપર્ક સાધ્યો. ત્યારે તેમણે કેમેરા સામે કંઈ પણ બોલવાનો ઈન્કાર કર્યો. જો કે, અમારા સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં તેમણે શિક્ષક પર રાજનીતિ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
એ તો કંઈ પણ બોલી દે.. તેની પાસે શું પ્રુફ છે? હું તો એમને ઓળખતો પણ નથી. કામ માટે બોલ્યું હોય, એ પ્રેશર ટેક્નિક છે, તમે મને બોલાવો, તમે મને પૂછો કે તમે આવું કેમ કરો છો, તો અમે એટલો તમાશો કરીશું કે તમે મને કોઈ કામ માટે બોલો નહીં. બીજી તરફ ઇન્ચાર્જ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી પૃથ્વીરાજસિંહ ઝાલાએ શાળાની ગુણવત્તા ખરાબ હોવાનું આડકતરી રીતે કબૂલ્યું છે.
સવાલ એ છે કે, જો ગુણવત્તા ખરાબ છે તો સહી કરવા માટે દબાણ કેમ?શાળાના બાંધકામમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચાર પાછળ કોણ જવાબદાર? DDOની ભૂમિકા શંકાસ્પદ છે કે નહીં? હવે જોવાનું રહ્યું કે તપાસ થાય છે કે પછી મામલો દબાવી દેવામાં આવે છે?
