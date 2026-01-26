Prev
ભૂકંપના 25 વર્ષ: રાખમાંથી બેઠું થયેલું ખમીરવંતી કચ્છ, વિનાશથી વિકાસ સુધીની સફર

Kutch Earthquake: 26 જાન્યુઆરી 2001નો એ કાળમુખો દિવસ જ્યારે કચ્છની ધરતી ધ્રૂજી અને હજારો જિંદગીઓ કાટમાળ નીચે દફન થઈ ગઈ. આજે એ વિનાશક ભૂકંપના 25 વર્ષ પૂરાં થયાં છે. ત્યારે ભૂકંપ બાદ કેવી રીતે બેઠા થયા કચ્છી માંડુ, ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:46 PM IST

Kutch Earthquake: 26 જાન્યુઆરી 2001 સવારના 8:46 વાગ્યે જ્યારે આખો દેશ પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણીમાં હતો, ત્યારે કચ્છમાં કુદરતે કાળો કેર વર્તાવ્યો. માત્ર 2 મિનિટના તાંડવે કચ્છને સ્મશાનમાં ફેરવી દીધું હતું. આજે એ દુર્ઘટનાને 25 વર્ષ વીત્યા છે. આજથી બરાબર 25 વર્ષ પહેલાં કચ્છની ધરા 7.7ની ભયંકર તીવ્રતાથી ધ્રૂજી હતી. જેમાં ભૂજ, અંજાર, ભચાઉ અને રાપર જેવાં શહેરો પળવારમાં ધરાશાયી થઈ ગયાં. હજારો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને લાખો લોકો બેઘર બન્યા.

વિનાશથી વિકાસ સુધીની સફર
25 વર્ષ પહેલાં કુદરતે મારેલી એ ધ્રૂજાવનારી થપાટથી કચ્છનો નકશો બદલાઈ ગયો હતો. પરંતુ વિનાશ બાદ કચ્છના ખમીરવંતા લોકોએ હિંમત ન હારી. જે ભૂમિને લોકોએ 'મૃત' જાહેર કરી દીધી હતી, તે જ ભૂમિ આજે પ્રવાસન અને ઉદ્યોગનું હબ બની છે. ભૂજિયા ડુંગર પર બનેલું 'સ્મૃતિ વન' આજે એ દિવંગત આત્માઓની યાદ અપાવે છે અને કચ્છની પુનઃનિર્માણની ગાથા આખી દુનિયાને સંભળાવે છે.

આજે પણ કચ્છમાં કેમ આવે છે ભૂકંપ?

વિનાશક ભૂકંપ બાદ પણ કચ્છના લોકો ફરી બેઠા થઈ ગયા, પરંતુ ચિંતાનો વિષય એ છે કે, કચ્છ આજે પણ શાંત નથી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી કચ્છમાં ભૂકંપના નાના-મોટા આંચકાઓમાં ધરખમ વધારો થયો છે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે કચ્છની ધરતી નીચે રહેલી ફોલ્ટ લાઈનો સતત સક્રિય થઈ રહી છે. ત્યારે વિનાશક ભૂકંપના 25 વર્ષ બાદ હવે વારંવાર આવતા આંચકાઓ કચ્છી માડુઓના હૃદયમાં 2001ની એ ભયાનક યાદને તાજી કરી રહ્યા છે.

કચ્છ એ રાખમાંથી બેઠું થયેલું ફીનિક્સ પક્ષી છે. 25 વર્ષમાં કચ્છે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરી છે, પણ કુદરતના મિજાજને કોઈ પામી શક્યું નથી. ત્યારે ભૂકંપના 25 વર્ષ બાદ, આજે ફરી સવાલ એ થાય છે કે શું સતત આવતા આ આંચકા કોઈ મોટા ધરતીકંપ પૂર્વેની ચેતવણી છે?

Kutch earthquake 200125 Years of Kutch EarthquakeGujarat Earthquakeકચ્છ ભૂકંપકચ્છ ભૂકંપના ૨૫ વર્ષ

