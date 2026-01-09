રાજકોટમાં ઉપરાઉપરી આવેલા ભૂકંપના આંચકાનું મળી ગયું કારણ, જ્વાળામુખી સાથે છે કનેક્શન
Gujarat Earthquake: રાજકોટના જેતપુરમાં આવેલા ભૂકંપના ઝાટકાઓથી ગુજરાતમાં ભૂકંપનો ડર ફરી વળ્યો છે! ત્યારે આ વિશે એક્સપર્ટસનો શું મત છે અને સતત આવી રહેલા આંચકાઓનું શું છે કારણે તે જાણીએ
Rajkot Earthquake : રાજકોટના જેતપુર તાલુકામાં ભૂકંપના કારણે ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. જેતપુર અને ગ્રામ્ય પંથકમાં ભૂકંપના આંચકાથી ફફડાટ ફેલાયો છે. 24 કલાકમાં જેતપુર, આસપાસના વિસ્તારમાં ભૂકંપના 15 આંચકા નોંધાયા. ત્યારે અચાનક કેમ ભૂકંપના આંચકા આવવા લાગ્યા તેનું કારણ એક્સપર્ટે જણાવ્યું.
જેતપુરમાં ડરને કારણે રજા જાહેર કરાઈ
આજે સવારથી જેતલસર, પેઢલા, સરધારપુર સહિતના ગામોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. સવારે પોણા કલાકમાં જ ભૂકંપના 3 આંચકા અનુભવાયા. તો સવારે 6 વાગ્યાથી 7 વાગ્યાની વચ્ચે ધરતીકંપ આવ્યો હતો. સવારે 6.19 વાગ્યે 3.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ રિક્ટર સ્કેલ પર નોંધાયો. જેમાં ભૂકંપનું કેન્દ્રસ્થાન ઉપલેટાથી 28 કિલોમીટર દૂર નોંધાયો. ગતરાત્રે પણ 8.43 વાગ્યે ભૂકંપ આવ્યો હતો. સદનસીબે ભૂકંપમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ભૂકંપના ભયના કારણે જેતપુરમાં અલગ અલગ 14 સ્કૂલોમાં રજા જાહેર કરી દેવાઈ છે.
અત્યાર સુધી દસ વખત ધરા ધ્રુજી
આ વિશે કચ્છ યુનિવર્સિટીના જીયોસાયન્સ વિભાગના આસિસ્સટન્ટ પ્રોફેસર ડો.ગૌરવ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, સૌરાષ્ટ્ર ભૂકંપ ઝોન-4 માં આવેલું છે. અગાઉ પણ અહીંયા ભૂકંપના આંચકાઓ સતત આવતા રહે છે. આજે જેતપુર અને ગ્રામ્ય પંથકમાં ફરી ભૂકંપનો આંચકા અનુભવાયા છે. જેતલસર, પેઢલા, સરધારપુર, સહિત ગામોમાં ભૂકંપના આંચકા આવ્યા છે. અત્યાર સુધી દસ વખત ધરા ધ્રુજી છે. વહેલી સવારે ત્રણ ભૂકંપના આચકા આવતા લોકોમાં ભય ફેલાયો છે. જોકે, ભૂકંપના આંચકાથી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તાર પણ ભૂકંપ ઝોન 4 માં આવે છે - એક્સપર્ટ
ડો.ગૌરવ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે ભૂકંપ આવે છે, તે વરસાદની સીઝન પછી આવે છે. તાલાલા વિસ્તાર અને ખાસ સૌરાષ્ટ્રમાં આંચકા અનુભવાયા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દસેક ભૂકંપના આંચકાઓ નોંધાયા છે, જેની તીવ્રતા ત્રણ થી ચાર ની વચ્ચેની છે. આ વિસ્તારમાં ત્રણથી ચારની તીવ્રતાના આંચકા અગાઉ પણ આવી ગયા છે. જેનું કારણ એ છે કે, આ વિસ્તારોમાં જે પથ્થરો આવેલા છે એ જવાળામુખીના પથ્થરો છે. જેમાં ક્રેકલાઇન પણ આવેલી છે, જેની અંદર પાણી ભરાવવાથી આવું થાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણા બધા ફોલ્ટ આવેલા છે, જેમાં પાણી ભરાવાથી વજન વધે છે. સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તાર પણ ભૂકંપ ઝોન 4 માં આવે છે. આ કારણે ભૂકંપ આવવાની શક્યતાઓ તો રહેલી જ છે. પરંતું પાણી ભરાવાથી મૂવમેન્ટ વધી જતી હોય છે.
જેતપુરમં કન્ટ્રોલ રૂમનો નંબર જાહેર કરાયો
જેતપુર શહેર તરમજ ગ્રામ્ય પંથકમાં સતત ભૂકંપના આંચકાના પગલે મામલતદાર દ્વારા ઇમરજન્સી બેઠક બોલાવાઈ છે. બેઠકમાં નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત, આરોગ્ય કેન્દ્ર, શિક્ષણ સંસ્થાન વગેરે કચેરીના અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં ચર્ચા કરાી. બેઠકમાં શાળામાં રજા જાહેર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. પરંતુ સાથે જ શિક્ષકો, તલાટીમંત્રી તેમજ આરોગ્ય સ્ટાફને પોતાની હાજર રહેવા સૂચના અપાઈ છે. સામાન્ય નાગરિક ભૂકંપને લઈને ભયમાં ન આવવા સૂચના અપાઈ. ભૂકંપના આંચકાને લઈને નગરપાલિકા દ્વારા કંટ્રોલરૂમ શરૂ કરાયો છે. સામાન્ય પ્રજાને ભૂકંપને લઈને કઈ પણ મુશ્કેલી હોય કે માહિતી જોઈતી હોય તે માટે કંટ્રોલરૂમનો મોબાઈલ નંબર 94299 16996 જાહેર કરાયો તેવું મામલતદાર એ.ડી. બાખલકીયાએ જણાવ્યું.
રાજકોટ - ભુકંપના આંચકાનો મામલો...
ધોરાજી અને જેતપુર તાલુકામાં ભૂકંપના આંચકાની અસરને પગલે મોટાભાગની સરકારી શાળાઓમાં રજા જાહેર કરાઈ છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દીક્ષિત પટેલે જણાવ્યું કે, ધોરાજી તાલુકાની 48 શાળાઓ અને જેતપુર તાલુકાની 70 શાળાઓમાં રજા જાહેર કરાઈ છે. પાંચપીપળામાં 8 અને લુણાગરીમાં 2 આંચકા, આ બન્ને ગામમાં કેન્દ્ર બિંદુ નોંધાયું. ભૂકંપ ગ્રસ્ત અથવા જર્જરીત બિલ્ડીંગોમાં વિદ્યાર્થીઓને ઓરડામાં ન બેસાડવા સૂચના અપાઈ. ભૂકંપના આંચકા અનુભાતા હોઈ તો આચાર્ય પોતાની રીતે રજા આપવા નિર્ણય લઈ શકે છે. સ્થાનિક કક્ષાએ મામલતદાન અને DPEOની સાથે વાત કરી રજા જાહેર કરી શકે છે. તેમજ ખાનગી શાળાઓને પણ આ સૂચનાઓ લાગુ પડે છે તેવું તેઓએ જણાવ્યું.
