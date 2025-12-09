મિત્રની હત્યાનો હચમચાવી દેતો કાંડ! હાથ-પગ-ઘડ અને માથું બોરવેલમાં ફેંક્યાં, ધડ જમીનમાં દાટી દીધું
Kutch Crime News : નખત્રાણાના મુરૂ ગામમાં હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં રમેશ મહેશ્વરી નામના યુવાનની નિર્દયી હત્યા કરવામાં આવી હતી
Kutch News રાજેન્દ્ર ઠક્કર/કચ્છ : કચ્છના નખત્રાણાના મુરૂ ગામે 20 વર્ષીય રમેશ મહેશ્વરીના હત્યા પ્રકરણમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. મહિલા મિત્ર સાથે સંબંધ રાખવાની બબાલે મિત્રએ જ મિત્રની ઘાતકી હત્યા કરી છે.
6 દિવસ અગાઉ નખત્રાણાના મુરૂ ગામનો 20 વર્ષીય રમેશભાઈ પુંજાભાઈ મહેશ્વરી નામનો યુવક ગુમ થયો હતો. હવે સામે આવ્યું કે, મહિલા સાથે સંબંધની રાખવાની બબાલમાં મિત્રએ તેને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો. રમેશ મહેશ્વરીની મહિલા મિત્ર સાથે તેના જ મિત્ર કિશોરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરી તેની સાથે પણ સંબંધ રાખવાનું કહ્યું હતું, જે બાદ મહિલાએ રમેશને તેનો મિત્ર સંબંધ રાખવાનું દબાણ કરતો હોવાની વાત જણાવી હતી. જે બાબતે રમેશ અને કિશોર વચ્ચે બબાલ થઈ હતી.
પશ્ચિમ કચ્છના એસપી વિકાસ સુંડાએ જણાવ્યું કે, આ વાતનું મનદુઃખ રાખી કિશોરએ રમેશની હત્યા નિપજાવાનું નક્કી કર્યું હતું. હત્યાના પ્લાન મુજબ કિશોરે રમેશને પોતાની વાડી પર જમવા માટે બોલાવ્યો હતો. બંને વચ્ચે ફરી મહિલા બાબતની બબાલ શરૂ થઇ હતી. ત્યાર બાદ કિશોર મહેશ્વરી અને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા સગીરવયના આરોપીએ રમેશની ઘાતકી હત્યા નિપજાવી હતી.
2 ડિસેમ્બરના યુવક ગુમ થઇ જતા નખત્રાણા પોલીસે ગુમ થયાની નોંધ દાખલ કરી તેની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. એ દરમિયાન આરોપી કિશોર શંકાના દાયરામાં આવતા નખત્રાણા પોલીસે તેની પૂછપરછ કરી હતી. આ પૂછપરછ કરતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. પોલીસ સમક્ષ કિશોરએ રમેશની મહિલા મિત્ર સંબંધ રાખવાની બબાલના ખાર રાખી હત્યા નીપજાવી હોવાની કબૂલાત આપી હતી.
તેણે જણાવ્યું કે, રમેશને ગામની સીમમાં લઇ જઈ મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાયો હતો અને આરોપીઓએ ધારિયાથી તેનું માથું અને હાથપગ કાપી નાંખી બોરવેલમાં નાખી દીધા હતા. જયારે મૃતકનું ધડ બોરવેલની બાજુમાં જ જમીન અંદર દાટી નાખ્યો હતો. આરોપીઓની પૂછપરછ બાદ સોમવારે નખત્રાણા પોલીસ અને તંત્રની ટીમે ઘટના સ્થળે દોડી જઈ તપાસ કરતા મૃતકનો જમીનમાં દાટેલું ધડ મળી આવ્યું હતું. બોરવેલમાંથી મૃતકના શરીરના અંગો કાઢવામાં આવ્યા છે.
આમ, નખત્રાણા પોલીસે બનાવ અંગે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે ગંભીર બનાવને પગલે નખત્રાણા પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી છે.
