પાટીદાર સમાજમાં પરિવર્તનની આ 6 દીકરીઓએ કરી શરૂઆત : પિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો, ગામના મોભીએ કહ્યું-આઠ દાયકામાં પહેલીવાર આવું જોયું
Patidar Daughters Last Right To Father : દીકરો ન હોવાથી કચ્છના નાનકડા ગામમાં છ દીકરીઓએ મળીને પિતાના અગ્નિસંસ્કાર કર્યા, ગામના મોભીએ કહ્યું-આઠ દાયકામાં પહેલીવાર આવું જોયું
Kutch News રાજેન્દ્ર ઠક્કર/કચ્છ ; દીકરીઓ ધારે તો શું કરી શકે, તેનું મોટું ઉદહારણ પાટીદાર સમાજમાં જોવા મળ્યું. કચ્છમાં 6 દીકરીઓએ મળીને પિતાને અગ્નિદાહ આપી પ્રેરણારૂપ દાખલો બેસાડયો છે. પાટીદાર સમાજની ઉદાહરણરૂપ ઘટના સામે આવી છે. જે અન્ય સમાજ માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની શકે છે. એક તરફ દીકરાની ઘેલછા ધરાવતા લોકો માટે આ કિસ્સો જવાબ સમાન છે.
પાટીદાર સમાજમાં આ સંભવતઃ પ્રથમ દાખલો જોવા મળ્યો. મોટાભાગે હિન્દુ ધર્મમાં જો કોઈ વ્યક્તિનું નિધન થાય તો તેમના પુત્રો કાંધ આપીને અગ્નિદાહ કરતા હોય છે. જો કોઈને સંતાન ન હોય તો, તેમના નજીકના સંબંધી કાંધ આપી અગ્નિદાહ આપતા હોય છે. પરંતુ કચ્છના ગઢશીશાના પાટીદાર પરિવારની દીકરીઓએ કંઈક એવું કર્યુ જેની ગુંજ આખા પાટીદાર સમાજમાં જોવા મળી.
ગઢશીશાના દામજીભાઈ ખીમજીભાઈ રંગાણીનું 70 માં વર્ષે નિધન થયું હતું. તેમને સંતાનમાં દીકરો ન હતો, પરંતુ 6 દીકરીઓ છે. તેથી દામજીભાઈના નિધન પર તેમની છ પુત્રીઓએ અગ્નિદાહ આપ્યો.
છ દીકરીઓએ પિતાને કાંધ આપી હતી અને સ્મશાન સ્થળ સુધી પહોંચી અને ત્યાં અગ્નિદાહની વિધિ કરી હતી. આ સાથે જ પુત્રથી પુત્રીઓ સવાઈ હોવાનો પ્રેરણારૂપ દાખલો બેસાડ્યો.
પાટીદાર સમાજની ઉદાહરણરૂપ ઘટના
તેમના નજીકના સંબંધી અને પાટીદાર સમાજ અગ્રણી લખમશીબાપા વાડિયા (શિરવા)એ મીડિયા સાથે વાત કરતાં જણાવ્યુ કે, મારી ઉંમરમાં આઠ દાયકામાં પાટીદાર સમાજમાં આ સંભવતઃ પ્રથમ દાખલો હોવાનું મેં જોયું છે, જેમાં કોઈ દીકરીઓએ પિતાને કાંધ આપી અગ્નિદાહ આપ્યો હોય.
