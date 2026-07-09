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કચ્છના નલિયામાં ‘જમ્પ સ્ટાર્ટ’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ જન્મેલું ઘોરાડનું બચ્ચું જીવિત રહેવાના મહત્વના તબક્કાને પાર કરી ગયું

કચ્છના નલિયામાં ૨૧ મે ૨૦૨૬ના રોજ જન્મેલા ઘોરાડ -Great Indian Bustardના બચ્ચાએ જીવનના સફળતાપૂર્વક ૪૦ દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:57 PM IST
કચ્છના નલિયામાં ‘જમ્પ સ્ટાર્ટ’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ જન્મેલું ઘોરાડનું બચ્ચું જીવિત રહેવાના મહત્વના તબક્કાને પાર કરી ગયું
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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