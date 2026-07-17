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"દીવા કરો, માનતા રાખો, પરંતુ સારા કર્મ વગર કુદરત સાથ નહીં આપે", ગેનીબેન ઠાકોરની મહિલાઓને ટકોર

Vav-Tharad News: બનાસકાંઠાના થરાદ વિસ્તારના કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે અંધશ્રદ્ધાના મુદ્દે મહિલાઓને એક મહત્વની ટકોર કરી છે. લાખણી તાલુકાના મોટાકાપરા ગામે આયોજિત માતાજીના મંદિરના એક ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહીને તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દીવા કરો કે માનતા રાખો તેમાં કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ સારા કર્મ કર્યા વગર કુદરત ક્યારેય સાથ આપતી નથી. તેમણે બહેનોને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહેવાની અને પોતાના દીકરા-દીકરીઓને ભણાવવા પર વધુ ધ્યાન આપવાની અપીલ કરી હતી. આ સાથે જ તેમણે ટકોર કરતા એમ પણ ઉમેર્યું કે, ભુવાજીના કહેવા પર ભાઈઓ વચ્ચે ક્યાંય સંપ કે શાંતિ થતી નથી, તેથી વાસ્તવિકતા અને શિક્ષણને મહત્વ આપવું જોઈએ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 17, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:39 PM IST
"દીવા કરો, માનતા રાખો, પરંતુ સારા કર્મ વગર કુદરત સાથ નહીં આપે", ગેનીબેન ઠાકોરની મહિલાઓને ટકોર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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