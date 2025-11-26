Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

SIRમાં ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તક! 29 અને 30 નવેમ્બરે રાજ્યભરમાં યોજાશે કેમ્પ

SIR in Gujarat: ગુજરાતમાં મતદાર યાદી સુધારણા ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરેલા કાર્યક્રમ મુજબ 4 ડિસેમ્બર સુધી લોકો પોતાના ફોર્મ ભરી શકે છે. જો તમારે પણ આ ફોર્મ ભરવાનું બાકી હોય તો 29 અને 30 નવેમ્બરે કેમ્પ યોજાશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:32 PM IST

SIR News: કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચની જાહેરાત બાદ દેશના 9 રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશ એટલે કે SIR ની કામગીરી ચાલી રહી છે. ગુજરાતમાં પણ 4 નવેમ્બરથી આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી અનેક લોકોએ પોતાના ફોર્મ ભરી દીધા છે, પરંતુ હજુ કોઈ મતદાતા આ ફોર્મ ભરવામાં બાકી હોય તો હવે તેના માટે છેલ્લી તક છે. તેવામાં આગામી 29 અને 30 નવેમ્બરે રાજ્યની 182 વિધાનસભામાં કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સમગ્ર ગુજરાતમાં મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ ઝુંબેશમાં ગણતરીનો તબક્કો 4 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ચાલવાનો છે. હાલમાં આ ઝુંબેશમાં જોડાયેલા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓથી માંડીને ચૂંટણીતંત્રના સૈનિકો સમાન BLO સુધીનું સમગ્ર ચૂંટણીતંત્ર સુમેળ અને સહકારની ભાવના સાથે નાગરિકોને મદદરૂપ બનવા માટે પ્રયાસરત છે. રાજ્યભરના BLO ગણતરી ફોર્મના વિતરણ, ફોર્મ ભરવા તથા 2002ની યાદીમાંથી નામ શોધવામાં મદદ કરીને ફોર્મમાં ભરવાની થતી વિગતો બાબતે નાગરિકોને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. 

મતદારયાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશમાં નાગરિકોને મદદરૂપ થવા માટે ખાસ કેમ્પનું પણ આયોજન કરવા પણ મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી હારીત શુક્લાએ સુચના આપી છે. જે અંતર્ગત સમગ્ર રાજ્યમાં 15 અને 16 નવેમ્બર તથા 22 અને 23 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ખાસ કેમ્પો યોજવામાં આવ્યા હતા. આ જ શૃંખલામાં હવે તા. 29 અને 30 નવેમ્બર 2025 એમ બે દિવસ માટે રાજ્યના તમામ 182 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં તાલુકા સ્તરે કેમ્પ યોજવા માટે મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીએ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓને સુચના આપી છે.  આવા કેમ્પમાં મામલતદાર, પ્રાંત કચેરીનો સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહીને મતદારોને મદદ કરશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યના મતદારો પોતાના વિધાનસભા મતવિસ્તારની કચેરીએ ગણતરી ફોર્મ જમા કરાવી શકશે તથા 2002ની મતદાર યાદીમાં તેમના નામો શોધવા માટે મદદ પણ મળી રહેશે. 

મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીએ આ કેમ્પોમાં મહત્તમ લાભ મેળવીને ગણતરી ફોર્મ ભરીને સુપરત કરવા પણ નાગરિકોને અપીલ કરી છે. જેથી સમયમર્યાદામાં ગણતરી ફોર્મ જમા કરાવી નાગરિકો આગામી તા. 9 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર થનારી ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં તેમનું નામ સુનિશ્ચિત કરાવી શકે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

