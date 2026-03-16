તંત્રની આળસ કે ખેડૂતોની કમનસીબી? 25થી વધુ બોરની મોટર બંધ, રજૂઆતો છતાં પરિણામ શૂન્ય
Ankleshwar News: અંકલેશ્વરમાં GEBની DP બળી જતાં 35 એકરનો પાક જોખમમાં મુકાયો છે. છ-છ દિવસથી વીજળી ન હોવાથી 25થી વધુ બોરની મોટરો બંધ છે, જેના કારણે કેળા અને શાકભાજી સુકાઈ રહ્યા છે. વારંવાર રજૂઆતો છતાં તંત્ર ઉદાસીન છે. ખેડૂતોની મહેનત પાણી વિના એળે જઈ રહી છે.
- અંકલેશ્વરમાં વીજળીના અભાવે ખેડૂતોનો તૈયાર પાક મુરઝાયો
- DP બળી જતાં 35 એકરમાં ઉભો પાક બરબાદ થવાના આરે
- ઓનલાઇન અરજીઓ અને ફોન છતાં પરિણામ શૂન્ય
Trending Photos
Ankleshwar News: પહેલા કુદરતી આપત્તિના માર અને હવે માનવસર્જિત મુશ્કેલીના કારણે ખેડૂતો પરેશાન થયા છે. પાક તૈયાર થવા આવ્યો છે ને વીજળીના અભાવથી પાણી ન આપી શકાતા તે મુરઝાઈ રહ્યો છે. શાકભાજી અને બાગાયતી પાકો ખરાબ થઈ રહ્યા છે અને સાથે ખેડૂતોની આ વર્ષે સારી ઊપજ મેળવવાની આશાઓ પણ તૂટી રહી છે. ખેડૂતોને કેમ નથી મળી રહી વીજળી અને શું ખેડૂતોની વેદના છે? ચાલો જાણીએ.
GEBની DP બળી જતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં
આખી સિઝન મહેનત કરીને પાકનો જતનથી ઉછેર કર્યો. હવે જ્યારે ઊપજ મેળવવાનો સમય થયો ત્યારે જ તે પાણી ન મળતા મુરઝાઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. કારણ કે મહામૂલી મોલાત પર સંકટ ઊભું થયું છે. આ સ્થિતિ છે ભરૂચના અંકલેશ્વરના જૂના બોરભાઠા ગામના ખેડૂતોની. GEBની ડીપી બળી જતા મોટર બંધ છે. પાક સુધી પાણી નથી પહોંચતુ. આકરો તાપ પણ પડી રહ્યો છે. જેના કારણે કેળા અને લીલાછમ શાકભાજી મુરઝાઈ રહ્યા છે.
GEBની ડીપી બળી જતા 35 એકરમાં ઉગાડવામાં આવેલો પાક જોખમમાં છે. 25થી વધુ બોરની મોટર બંધ પડી છે. ખેડૂતો પોતાની નજર સામે પાકને બરબાદ થતો જોઈને જીવ બાળી રહ્યા છે. ખેડૂતોએ તંત્રમાં ઓનલાઈન અરજી કરી છે. અનેકવાર ફોન પણ કર્યા છે. પરંતુ સમસ્યાનું નિરાકરણ નથી આવ્યું.
તંત્ર ઝડપથી કામગીરી કરે તેવી માંગ
તૈયાર થવા આવેલો ઉભો પાક સુકાઈ જતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. જેમ જેમ દિવસો વિતતા જાય છે એમ પાક બચવાની આશાઓ ઓછી થતી જાય છે. ખેડૂતો તંત્ર અને સરકારને કરગરીને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે, ઝડપથી ડીપીનું સમારકામ કરવામાં આવે. નહીં તો તેમને મોટું નુકસાન વેઠવું પડશે.
ઝી 24 કલાકે જ્યારે આ સમસ્યા અંગે અધિકારીનું ધ્યાન દોર્યું તો તેમણે, ખાતરી આપી કે આજના દિવસમાં આ કામ થઈ જશે. જીઈબીની ડીપી બંધ થયાને છ દિવસ થઈ ગયા છે. અધિકારીએ તો ત્વરીત કામગીરીની ખાતરી આપી છે. પરંતુ ખરેખર કામ ક્યારે થાય છે તે જોવું રહ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે