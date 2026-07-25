વલસાડ ભારતનું નવું 'ચેરાપુંજી' કેવી રીતે બની ગયું? કુદરતનો વરસી રહ્યો છે કહેર, બબ્બે માળ સુધી મકાનોમાં પાણી; હજારો લોકો બેઘર

Valsad Heavy Rains: વલસાડ જિલ્લામાં ઐતિહાસિક પૂર બાદ હવે જ્યાં જુઓ ત્યાં માત્ર તબાહી જ તબાહી જોવા મળી રહી છે.જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ ઉમરગામ તાલુકામાં નોંધાયો હતો, જ્યાં માત્ર 36 કલાકમાં અંદાજે 50 ઇંચ વરસાદ વરસતા સમગ્ર તાલુકો જળબંબાકાર બન્યો હતો. પૂરના પાણી ઓસર્યા બાદ હવે ઘરો, રસ્તાઓ, ખેતી અને જાહેર મિલકતોને થયેલા ભારે નુકસાનના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે.
પૂરગ્રસ્ત ખતલવાડા ગામની મુલાકાતે ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા પહોંચ્યા હતા. તેમની સાથે રાજ્યના નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ, વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલ તેમજ સ્થાનિક ધારાસભ્ય રમણ પાટકર પણ હાજર રહ્યા હતા. નેતાઓએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને સ્થાનિક લોકો સાથે સીધો સંવાદ કર્યો અને તેમની મુશ્કેલીઓ તથા વેદના સાંભળી હતી. તરમોરા વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા રાહત સામગ્રી, રાશન કિટ અને કપડાંનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું
રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સરકાર તરફથી શક્ય તમામ સહાય આપવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપી હતી. પૂરથી પ્રભાવિત પરિવારોના પુનર્વસન અને નુકસાનના સર્વેની કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે તેવું પણ જણાવ્યું હતું. તો zee 24 કલાક સાથે સાંસદ ધવલ પટેલે ખાસ વાતચીત કરી હતી? સાંસદ ધવલ પટેલે શું કહ્યું છે.
ઐતિહાસિક પૂર બાદ ઉમરગામ સહિત સમગ્ર વલસાડ જિલ્લો હજુ પણ સામાન્ય સ્થિતિમાં પરત ફરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. એક તરફ લોકો પોતાનું જીવન ફરી પાટા પર લાવવાના પ્રયાસમાં છે, તો બીજી તરફ સરકાર, સ્થાનિક તંત્ર અને ભાજપ સંગઠન રાહત અને પુનર્વસનની કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે. હવે અસરગ્રસ્તોની નજર સરકારની સહાય, નુકસાનના વળતર અને પુનર્વસનની કામગીરી પર ટકેલી છે.