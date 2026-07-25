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વલસાડ ભારતનું નવું 'ચેરાપુંજી' કેવી રીતે બની ગયું? કુદરતનો વરસી રહ્યો છે કહેર, બબ્બે માળ સુધી મકાનોમાં પાણી; હજારો લોકો બેઘર

Valsad Heavy Rains: વલસાડ જિલ્લામાં આવેલા ઐતિહાસિક પૂર બાદ હવે વિનાશના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ઉમરગામ તાલુકામાં માત્ર 36 કલાકમાં પડેલા અંદાજે 50 ઇંચ વરસાદે ભારે તબાહી સર્જી છે. સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બનેલા ખતલવાડા ગામની આજે ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ મુલાકાત લીધી હતી. તેમની સાથે રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય રમણ પાટકર પણ જોડાયા હતા. પૂરગ્રસ્તોને રાહત સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને સરકાર દ્વારા સંપૂર્ણ સહાયની ખાતરી પણ આપવામાં આવી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:10 PM IST
વલસાડ ભારતનું નવું 'ચેરાપુંજી' કેવી રીતે બની ગયું? કુદરતનો વરસી રહ્યો છે કહેર, બબ્બે માળ સુધી મકાનોમાં પાણી; હજારો લોકો બેઘર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વલસાડમાં ઐતિહાસિક પૂર બાદ તબાહીના દ્રશ્યો: માત્ર 36 કલાકમાં પડેલા અંદાજે 50 ઇંચ વરસા
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