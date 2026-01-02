Prev
ગુજરાત AAPમાં નેતૃત્વનો જંગ: આંતરિક કલહ ચરમસીમાએ, વિધાનસભામાં દંડકનું પદ હજુ પણ ખાલી

Gujarat AAP: ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીમાં નેતૃત્વ મુદ્દે આંતરિક ખેંચતાણ જામી છે. ઈસુદાન ગઢવી, ચેતર વસાવા અને ગોપાલ ઇટાલિયાએ પોતપોતાની રીતે અલગ રાજકીય સોગઠાં ગોઠવ્યાં છે, પરિણામે રાજકીય ગજગ્રાહ વધી રહ્યો છે. ઉમેશ મકવાણાની વિદાય પછી હજુ વિધાનસભામાં આપનું દંડકપદ ખાલી પડ્યુ છે. ધારાસભ્ય ઇટાલિયાને દંડક બનાવવાનું લગભગ ગભગ નક્કી હતું પણ છ મહિના કરતા વધુ સમય વિત્યો છે ત્યારે આંતરિક વિખવાદને પગલે ઇટાલિયાને આ પદથી દૂર રખાયાં છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:01 AM IST

Gujarat AAP: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી માટે મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. પાર્ટીની અંદર નેતૃત્વ મુદ્દે ચાલી રહેલી ખેંચતાણ હવે સપાટી પર આવી ગઈ છે. ઈસુદાન ગઢવી, ચૈતર વસાવા અને ગોપાલ ઈટાલિયા વચ્ચેના રાજકીય સોગઠાંઓને કારણે પાર્ટીમાં જૂથબંધી તેજ બની છે.

વિધાનસભામાં દંડકપદ મુદ્દે મડાગાંઠ
ઉમેશ મકવાણાની વિદાય બાદ ગુજરાત વિધાનસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના દંડકનું પદ છેલ્લા છ મહિનાથી ખાલી પડ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગોપાલ ઈટાલિયાને આ પદ સોંપવાનું લગભગ નક્કી હતું, પરંતુ પાર્ટીના આંતરિક વિખવાદને કારણે તેમને આ હોદ્દાથી દૂર રાખવામાં આવ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ઉમેશ મકવાણાએ જ્યારે જોયું કે ઈટાલિયાને વધુ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે તેમણે નારાજ થઈને પાર્ટીમાંથી રાજીનામું ધરી દીધું હતું. તેમ છતાં, ઈટાલિયાને હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર હોદ્દો મળ્યો નથી.

ચૈતર વસાવા Vs ગોપાલ ઈટાલિયા: કોનું પલ્લું ભારે?
પાર્ટીમાં હાલ બે જ ધારાસભ્યો સક્રિય દેખાઈ રહ્યા છે-ચૈતર વસાવા અને ગોપાલ ઈટાલિયા. જ્યારે હેમંત ખવા અને સુધીર વાકાણી જેવા ધારાસભ્યો જાણે 'સુષુપ્ત' અવસ્થામાં હોય તેમ જણાય છે. ચૈતર વસાવા આદિવાસી વિસ્તારોમાં પોતાની મજબૂત પક્કડ જમાવી ચૂક્યા છે. તેમની વધતી લોકપ્રિયતાને કારણે હાઈકમાન્ડ (કેજરીવાલ) પણ તેમને વધુ મહત્વ આપી રહ્યા છે.

તેવી જ રીતે ગોપાલ ઈટાલિયા સૌરાષ્ટ્રમાં પાટીદારો પર પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવામાં ઈટાલિયા સદંતર નિષ્ફળ રહ્યા હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. વિસાવદરની પેટાચૂંટણી બાદ તેમનો પ્રભાવ માત્ર તે મતવિસ્તાર પૂરતો જ મર્યાદિત રહ્યો છે. તેઓ રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પાર્ટીનું પ્રભુત્વ વધારવા માટે ખાસ સક્રિય જણાતા નથી.

નેતાઓ વચ્ચે અંતર અને બજેટ સત્રનો પડકાર
રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી અને ગોપાલ ઈટાલિયા હવે ભાગ્યે જ એક મંચ પર સાથે જોવા મળે છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે પાર્ટીમાં બધું બરાબર નથી. ફેબ્રુઆરીમાં વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર શરૂ થવાનું છે, ત્યારે દંડક વગરની 'આપ' ગૃહમાં કેવી રીતે પ્રદર્શન કરશે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, એક તરફ ચૈતર વસાવાનો આદિવાસી પટ્ટામાં વધતો જતો દબદબો અને બીજી તરફ ગોપાલ ઈટાલિયાની ઘટતી સક્રિયતા વચ્ચે ગુજરાત 'આપ'નું વહાણ હાલ ડામાડોળ સ્થિતિમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

gujaratGujarati NewsgandhinagarGujarat BJPgujarat congressGujarat AAPAAP LeadershipAAPInternal strifeVidhansabha DandakGujarat assemblyઆપમાં આંતરિક કલહવિધાનસભાઆપનું દંડકપદ ખાલીઈટાલિયાઆદિવાસી વિસ્તારોચૈતર વસાવાપાટીદારોઈસુદાન ગઢવીસ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી

