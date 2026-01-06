Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

12મી જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતના તમામ પોલીસકર્મીઓની રજા રદ, જાણો શું છે કારણ?

Gandhinagar News: આગામી 10 જાન્યુઆરીથી 12 જાન્યુઆરી દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીના આ મહત્વપૂર્ણ પ્રવાસને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યના પોલીસ વિભાગ દ્વારા સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે કડક આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:50 PM IST

Trending Photos

12મી જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતના તમામ પોલીસકર્મીઓની રજા રદ, જાણો શું છે કારણ?

Gandhinagar News: આગામી 10 જાન્યુઆરીથી 12 જાન્યુઆરી દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીના આ મહત્વપૂર્ણ પ્રવાસને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યના પોલીસ વિભાગ દ્વારા સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે કડક આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

વડાપ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની સુરક્ષા ખામી ન સર્જાય તેવા હેતુથી રાજ્ય પોલીસ વડા દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 7 જાન્યુઆરી એટલે કે આવતીકાલથી 12 જાન્યુઆરી સુધી તમામ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની રજાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે તમામ પોલીસ કર્મચારીઓને ફરજ પર હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય રજા નહીં મળે
પોલીસ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આદેશમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, કોઈપણ પોલીસકર્મી આગામી 12 તારીખ સુધી રજા પર જઈ શકશે નહીં. અનિવાર્ય સંજોગો અથવા મેડિકલ ઈમરજન્સી સિવાય કોઈપણ પ્રકારની રજા મંજૂર કરવામાં આવશે નહીં. જે કર્મચારીઓ હાલ રજા પર છે, તેમને પણ તાત્કાલિક ફરજ પર હાજર થવા આદેશ અપાઈ શકે છે.

ત્રણ દિવસીય વ્યસ્ત કાર્યક્રમ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10 થી 12 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાના છે. પીએમ મોદીની મુલાકાતને પગલે સ્થાનિક પોલીસ ઉપરાંત SPG અને અન્ય એજન્સીઓ પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે. મહાનુભાવોની સુરક્ષામાં કોઈ ચૂક ન રહી જાય તે માટે ડ્રોન સર્વેલન્સ અને સીસીટીવી દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે.

May be an image of text

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
PM Modi Gujarat visitGujarat Police Leave BanPolice Leave Cancelledનરેન્દ્ર મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસગુજરાત પોલીસની રજા રદ

Trending news