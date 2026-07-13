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અંબાલાલ કાકા પર કાનૂની ગાળિયો? જુલાઈના વરતારા ખોટા પડતા વિજ્ઞાન જાથાએ કાનૂની કાર્યવાહીની ચીમકી આપી!

Weather Expert : ગુજરાતમાં જુલાઈના બીજા સપ્તાહમાં વરસાદ ખેંચાયો છે. રાજ્યમાં ખરીફ સિઝન એ વરસાદ આધારિત થતી ખેતીની સૌથી મોટી સિઝન છે. વરસાદ ખેંચાતાં હવે ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોટ્યા છે. આ સમયે આગાહીકારોનો વિરોધ કરતા વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ ફરી ધડાકો કર્યો છે. વરસાદી વરતારા કરનારાઓ સામે આરપારની જંગ લડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આગામી સમયમાં આગાહીકારો સામે ફરિયાદ કરે તો નવાઈ નહીં!

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 13, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:18 PM IST
અંબાલાલ કાકા પર કાનૂની ગાળિયો? જુલાઈના વરતારા ખોટા પડતા વિજ્ઞાન જાથાએ કાનૂની કાર્યવાહીની ચીમકી આપી!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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