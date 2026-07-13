/અંબાલાલ કાકા પર કાનૂની ગાળિયો? જુલાઈના વરતારા ખોટા પડતા વિજ્ઞાન જાથાએ કાનૂની કાર્યવાહીની ચીમકી આપી!

Ambalal Patel : ગુજરાતમાં અલનીનોની અસર હવે જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગ અને આગાહીકારો પહેલાંથી જ ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે કે જુલાઈના બીજા સપ્તાહમાં વરસાદ ખેંચાશે. બાવી વાવાઝોડું મોન્સૂન ટ્રફ ખેંચીને લઈ જતાં દેશભરમાં વાદળો ગાયબ થવાના સમાચારો ટ્રેન્ડમાં છે. ઓગસ્ટમાં વરસાદ અને સપ્ટેમ્બર આખો મહિનો વરસાદ ખેંચાવાની આગાહીઓ થઈ રહી છે. ત્યારે ચોમાસું ખેંચાતા જ વિજ્ઞાન જાથા ફરી એકવાર મેદાને આવ્યું છે.
વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ વરસાદના વરતારા (આગાહી) કરનારાઓ સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવીને કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. જુલાઈ મહિનો અડધો થવા આવ્યો છતાં રાજ્યના ૬૦ થી વધુ તાલુકાઓમાં હજુ સુધી વરસાદ ન પડતા વાવણી નિષ્ફળ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ આકાશી કટોકટી વચ્ચે વિજ્ઞાન જાથાએ આગાહીકારોને આડે હાથ લીધા છે. જેમને આરોપ મૂક્યો છે કે આ આગાહીકારો સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
આગાહીકારો પર ભરોસો કરવો એટલે પોતાના પગ પર કુહાડો મારવો
વિજ્ઞાન જાથાનો ખુલ્લો પડકાર અને માંગણીઓ
|નુકસાનીની વસૂલાત:
|ખેડૂતોને થયેલા આર્થિક નુકસાનની જવાબદારી નક્કી કરો, આ ખોટા વરતારા કરનારાઓ પાસેથી જ તેની વસૂલાત કરવામાં આવે.
|સોગંદનામું કરો:
|જો વરતારા કરનારાઓમાં દમ હોય તો તેઓ સોગંદનામા પર પોતાની આગાહીઓની વિશ્વસનીયતા સાબિત કરી બતાવે.
|કાયમી પ્રતિબંધ:
|ખેડૂતોને પાયમાલ કરનારા આગાહીકારો સામે ગુનો દાખલ કરી કાયમી ધોરણે આ પ્રકારના વરતારા બંધ કરાવવામાં આવે.
"હવામાન વિભાગ (IMD) ડેટા અને સેટેલાઈટના આધારે વૈજ્ઞાનિક આગાહી કરે છે, જ્યારે આ વરતારા કરનારાઓ માત્ર મુર્ખામીનું પ્રદર્શન કરીને જનતાને છેતરે છે."
— જયંત પંડ્યા (ચેરમેન, વિજ્ઞાન જાથા)
અગાઉ પણ આગાહીકાર આંબાલાલ પટેલ અને વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યા વચ્ચેનો વિવાદ ભારે ચર્ચામાં રહ્યો હતો, જેની સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ ભારે મજા લીધી હતી. પરંતુ આ વખતે મામલો ખેડૂતોના કરોડો રૂપિયાના નુકસાનનો હોવાથી વિજ્ઞાન જાથા આરપારના મૂડમાં છે અને જુલાઈ સુધીના તમામ વરતારા ખોટા સાબિત થતાં કાનૂની પગલાં ભરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. હવે આ મામલો પણ ગુજરાતભરમાં ચર્ચામાં આવ્યો છે. આગળ શું થાય છે એ તો સમય બતાવશે પણ હાલમાં ખેડૂતો ટેન્શનમાં છે કે ઉભો પાક બળી ના જાય....