બજેટ સત્ર પહેલા વિધાનસભા કામકાજ સમિતિની પુનઃ રચના કરાઈ, એક કોંગ્રેસ ધારાસભ્યને મળ્યું સ્થાન
Gujarat Vidhan Sabha: આગામી મહિને ગુજરાતનું બજેટ રજૂ થવાનું છે. સરકાર દ્વારા બજેટની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા વિધાનસભા કામકાજ સલાહકાર સમિતિની પુનઃ રચના કરવામાં આવી છે. આ સમિતિમાં ચાર નવા સભ્યોને સામેલ કરાયા છે.
Gandhinagar News: જાન્યુઆરી મહિનો શરૂ થઈ ગયો છે. આગામી મહિને ગુજરાત સરકારનું બજેટ રજૂ થશે. બજેટને લઈને તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. બજેટ સત્ર પહેલા વિધાનસભાની કામકાજ સલાહકાર સમિતિની પુનઃ રચના કરવામાં આવી છે. આ સમિતિમાં ચાર નવા સભ્યોની નિમણૂંક થઈ છે.
કામકાજ સલાહકાર સમિતિની પુનઃ રચના
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વિધાનસભાના બજેટ સત્ર પહેલા કામકાજ સલાહકાર સમિતિની પુનઃ રચના કરવામાં આવી છે. આ સમિતિમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, મંત્રી જીતુ વાઘાણી, કુંવરજી બાવળીયા અને મનીષા વકીલની નિમણૂંક થઈ છે. આ સાથે નવી સમિતિમાં કુલ સભ્યોની સંખ્યા 9 પર પહોંચી છે.
કોંગ્રેસના એક ધારાસભ્યને કામકાજ સલાહકાર સમિતિમાં સામેલ કરાયા
કામકાજ સલાહકાર સમિતિમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, ઋષિકેશ પટેલ, કુંવરજી બાવળીયા, મનીષા વકીલ, બાલકૃષ્ણ શુક્લા અને કોંગ્રેસ નેતા તુષાર ચૌધરીનો સમાવેશ થાય છે. 9 સભ્યોની સમિતિમાં માત્ર એક કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય સામેલ છે.
વિધાનસભા કામકાજ સલાહકાર સમિતિ
1.ભૂપેન્દ્ર પટેલ,મુખ્યમંત્રી
2.હર્ષ સંઘવી, નાયબ મુખ્યમંત્રી
3.કનુભાઈ દેસાઈ, મંત્રી
4.જીતુ વાઘાણી, મંત્રી
5.ઋષિકેશ પટેલ, મંત્રી
6.કુંવરજી બાવળીયા, મંત્રી
7.મનીષા વકીલ, મંત્રી
8.બાલકૃષ્ણ શુકલા, મુખ્ય દંડક
9.તુષાર ચૌધરી, કોંગ્રેસ પક્ષ નેતા
