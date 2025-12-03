દીપડાના હુમલાનો Live વીડિયો, યુવકોના ટોળા પર કૂદી પડ્યો દીપડો, 4 ને ઘાયલ કર્યા
Leopard Attack Live Video : હવામાં છલાંગ લગાવી દીપડો યુવક પર ત્રાટક્યો, VIDEO:ઠાસરામાં દીપડાના હુમલાથી 4 લોકો ઘાયલ, કેટલાક યુવાનો બચવા માટે કેનાલમાં કૂદી પડયા
Kheda News : ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં દીપડાનો આતંક ફેલાયો છે. ત્યારે ખેડામાં દીપડાનો યુવકોના ટોળા પર કરાયેલો હુમલાનો વીડિયો મોબાઈલમાં કેદ થયો છે.
ઠાસરા તાલુકામાં ચાર પગનો આતંક
ઠાસરા તાલુકાના ઉધમત પુરા ગામે દીપડો દેખાતા દોડધામ મચી હતી. દોડધામ થતા દીપડાએ 4 લોકો પર હુમલો કર્યો હતો. સ્થાનિક ઉપર દીપડાએ કરેલા હુમલાનો લાઈવ વીડિયો સામે આવ્યો છે.
દીપડાના હુમલાથી ચાર લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. જેમાં ત્રણ જેટલા ઈજાગ્રસ્તોને 108 મારફતે સારવાર માટે ઠાસરા CHC સેન્ટરમાં ખસેડાયા હતા.
ગામમાં અચાનક દીપડો આવી જતા ગામ લોકો ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યાં છે. હાલ પણ લોકોના ટોળે ટોળા દીપડાને પકડવા જહેમત કરી રહ્યાં છે.
આ ઘટનાને પગલે વન વિભાગને જાણ થતાં વિભાગ પણ દોડતું થયું છે. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે સીમ વિસ્તારમાં પાંજરું મૂકાયું છે. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પાંજરે પુરવા માટે કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે પરંતુ હજુ સુધી દીપડાને પકડી શકાયો નથી.
