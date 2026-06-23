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રાહુલ ગાંધીની જેમ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ગુમાવી શકે છે પદ: કોર્ટે ફટકારી 7 વર્ષની સજા

રાહુલ ગાંધીને મોદી સરનેમ માનહાનિ કેસમાં બે વર્ષની સજાની સાથે વર્ષ 2023મા સાંસદ પદેથી બરતરફ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. હવે આજ રીતે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને કોર્ટે સાત વર્ષની સજા ફટકારી છે, એટલે કે રાહુલ ગાંધીએ જેમ સાંસદ પદ ગુમાવ્યું હતું તેમ ચૈતર વસાવાએ ધારાસભ્ય પદ ગુમાવવું પડી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:28 PM IST
રાહુલ ગાંધીની જેમ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ગુમાવી શકે છે પદ: કોર્ટે ફટકારી 7 વર્ષની સજા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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રાહુલ ગાંધીની જેમ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ગુમાવી શકે છે પદ: કોર્ટે ફટકારી 7 વર્ષની સજા
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