શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના અંતિમ સંસ્કાર જ્યાં થવાના છે એ લીમડા વિશે જાણો, શક્તિસિંહ જ્યાંનાં દરબાર સાહેબ છે
Shaktisinh Gohil Royal Family : શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના મોતથી ફરી એકવાર લીમડા સ્ટેટ ચર્ચામાં આવ્યું છે. આજે પણ લીમડામાં દરબાર ભરાય તો દરબાર સાહેબ તરીકે શક્તિસિંહ ગોહિલના ચરણસ્પર્શ કરાતા હોય છે
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ દુર્ગેશસિંહ ગોહિલ દ્વારા પોતાની પત્નીને અકસ્માતે ગોળી વાગી જતાં મૃત્યુ થવાથી આઘાતને કારણે ભત્રીજાએ પોતે પણ લમણે ગોળી મારીને આપઘાત કરી લીધો. એ દુખદ્ ઘટના પછી હવે બંનેના મૃતદેહોને તેમના વતન લીમડા (હનુભાના) ખાતે લઈ જવાશે અને ત્યાં જ તેમની અંતિમવિધિ કરવામાં આવશે. ઘટના પછી કોંગ્રેસ, ભાજપના ટોચના નેતાઓ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે શક્તિસિંહને સાંત્વના આપવા પહોંચી ગયા હતા. જેમાં અમિત ચાવડા ઉપરાંત ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને જયરાજસિંહ પરમાર પણ સામેલ હતા. કારણ કે શક્તિસિંહ ટોચના નેતા હોવા ઉપરાંત ભાવનગર નજીક લીમડા (હનુભાના) નામે નાનકડી રિયાસરતના દરબાર સાહેબ પણ છે.
રાજપુતાનાના ગોહિલવંશી ક્ષત્રિયો
મૂળ રાજપુતાનાના ગુહિલ વંશના સેજકજી ગોહિલે મેવાડથી સ્થળાંતર કર્યું અને સૌ પ્રથમ જે નગર વસાવ્યું એ સેજકપુર નામે ઓળખાયું. ત્યારબાદ તેમણે રાણપુર કબજે કર્યું. એ પછી તેમના વંશજોએ સિહોર અને ક્રમશઃ ભાવનગર રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો. રાજાશાહી વખતે ગુજરાતમાં ભાવનગર ઉપરાંત લાઠી અને રાજપીપળા ગોહિલવંશી ક્ષત્રિયોના મોટા રાજ્યો હતા. ક્ષત્રિય સમાજની પરંપરા મુજબ મોટાભાઈને ગાદી મળે અને નાનાભાઈ ફટાયા કુંવર તરીકે ગામો મેળવે અને પછી પોતાના પરાક્રમ વડે અન્ય વિસ્તાર જીતે એવી પરંપરા રહી છે.
લાઠી સ્ટેટ સાથે લીમડાનો સંબંધ
લાઠીના ઠાકોરસાહેબ લાખાજીરાજ ગોહિલને બીજા પત્ની થકી ત્રણ સંતાનો હતા. પ્રથમ પત્નીના સંતાનોને રાજપૂત પરંપરા મુજબ લાઠીની ગાદી મળી, પરંતુ બીજી પત્નીના ત્રણ કુંવર હનુભા, ફતેસિંહ અને અજાભાને લાખાજીરાજના અવસાન પછી એક ગામનો ગિરાસ મળ્યો હતો. ત્યારબાદ કુંવર હનુભા અને તેમના ભાઈઓએ પોતાના પરાક્રમથી કાઠી ક્ષત્રિયો હસ્તકના આસપાસના બીજા ચાર ગામ જીતીને કુલ પાંચ ગામની રિયાસત સ્થાપી હતી જેનું મુખ્ય ગામ લીમડા આજે પણ હનુભાના નામે લીમડા (હનુભાના) તરીકે ઓળખાય છે.
શક્તિસિંહનો હનુભા સાથેનો સંબંધ
રિયાસતના સ્થાપક હનુભાને સંતાનમાં એકમાત્ર દીકરી હોવાથી તેમના નિધન પછી નાનાભાઈ અજાભા લીમડીના દરબાર સાહેબ બન્યા. અજાભાના પૌત્ર ભાવસિંહજી અને ભાવસિંહજીના પૌત્ર હરિશ્ચન્દ્રસિંહજી, જે શક્તિસિંહ ગોહિલના પિતા થાય. હાલ લીમડાના દરબાર સાહેબ તરીકે શક્તિસિંહ ગોહિલ છે. આજે પણ દિવાળી કે એવાં તહેવારો પર લીમડાના રાજગઢમાં પરંપરાગત દરબાર ભરાય ત્યારે વયસ્કો પણ દરબાર સાહેબ તરીકે શક્તિસિંહ ગોહિલને ચરણસ્પર્શ કરતાં હોય છે.
વારસામાં મળેલું રાજકારણ
શક્તિસિંહ ગોહિલના દાદા રણજીતસિંહજી ભાવસિંહજી ગોહિલ આઝાદીની લડાઈ વખતે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા અને બાદમાં 1967માં ગઢડા વિધાનસભા બેઠક પરથી સ્વતંત્ર પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટાઈને ધારાસભ્ય બન્યા હતા. તેમનાં પુત્ર એટલે કે શક્તિસિંહના પિતાજી હરિશ્ચંદ્રસિંહ પણ સમગ્ર પંથકમાં અગ્રણી તરીકે જાણીતા હતા. એ મુજબ જાહેર જીવનની સક્રિયતા એ શક્તિસિંહના પરિવારની વિરાસત છે.
મૃતક યુવાન શક્તિસિંહના સગા ભત્રીજા
શક્તિસિંહને બે નાના ભાઈ છે, દુર્ગેશકુમારસિંહ અને શિવરાજસિંહ. શક્તિસિંહ ગોહિલ પોતે અપરિણિત છે. શિવરાજસિંહ ગોહિલને ચિંતનકુમારસિંહ અને યજુવેન્દ્રસિંહ નામે બે દીકરાઓ છે. જ્યારે દુર્ગેશકુમારસિંહ મૃતક યશરાજસિંહના પિતા છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા જયરાજસિંહ પરમાર લીમડા (હનુભા) પરિવારના ભાણેજ હોવાથી ઘનિષ્ઠ પારીવારિક સંબંધો ધરાવે છે.
સમગ્ર ગામ શોકમગ્ન જોવા મળ્યું
યશરાજસિંહ દુર્ગેશસિંહ ગોહિલ સંતાનમાં એકના એક દીકરા હતા. એકના એક દીકરાના મોતથી પરિવાર શોકમગ્ન બની ગયો છે. બંનેના મૃતદેહને અંતિમક્રિયા માટે વતન લીમડા ખાતે લઈ જવાયો છે. યશરાજસિંહ અને રાજેશ્વરીબા ગોહિલનો મૃતદેહ વતન પહોંચે તે પહેલા ગામ બંધ
લીમડા ગામ શોકમગ્ન અને સજ્જડ બંધ જોવા મળ્યું હતું. આજે સાંજે જ બંનેની અંતિમક્રિયા કરાશે.
