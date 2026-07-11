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સિંહ સિંહ જ રહે, કૂતરો નહીં! પાલતુ સમજવાની ભૂલ નડી, 25 જ દિવસમાં 7 લોકોને ફાડી ખાધા!

જંગલનો રાજા વનરાજ છે, કોઈના ઘરનો પાળતો કૂતરો નથી! એશિયાટિક લાયનનું એકમાત્ર ઘર ગણાતા ગુજરાતના ગીરમાં સિંહના સિંહત્વને લલકારવાનું પરિણામ હવે આખું રાજ્ય ભોગવી રહ્યું છે. સિંહોની પજવણી કરવી, રીલ બનાવવા માટે તેમને હેરાન કરવા અને કૂતરાની જેમ ટ્રીટ કરવાની માણસની આ જ ઘેલછા સામે વનરાજે એવું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે કે માત્ર ૨૫ દિવસમાં ૭ લોકોને ફાડી ખાધા છે. સિંહે સાબિત કરી દીધું છે કે 'રાજા એ રાજા જ હોય'. આ આદમખોર આતંકને પગલે લાયન સફારી તો ઠીક, હવે ગિરનાર ચઢવા પર પણ વહીવટીતંત્રે રોક લગાવી છે. ગઈકાલ સુધી સિંહ સાથે સેલ્ફી લેનારા લોકો આજે સિંહનું નામ સાંભળીને પણ ફફડી રહ્યા છે!

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 11, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:08 PM IST
સિંહ સિંહ જ રહે, કૂતરો નહીં! પાલતુ સમજવાની ભૂલ નડી, 25 જ દિવસમાં 7 લોકોને ફાડી ખાધા!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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સિંહ સિંહ જ રહે, કૂતરો નહીં! પાલતુ સમજવાની ભૂલ નડી, 25 જ દિવસમાં 7 લોકોને ફાડી ખાધા!
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