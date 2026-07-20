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અમરેલી: ડાલામથ્થો ફરી કેમ ગુસ્સે ભરાયો? રબારીકા ગામે વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો, વિસ્તારમાં ફેલાયો ભય

અમરેલીના ખાંભા તાલુકાના રબારીકા ગામે એક વૃદ્ધ પર સિંહે હુમલો કર્યાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વૃદ્ધને હુમલામાં સામાન્ય ઈજા થઈ છે અને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. વન વિભાગે આ મામલે તપાસ હાથ ધરી. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:58 PM IST
અમરેલી: ડાલામથ્થો ફરી કેમ ગુસ્સે ભરાયો? રબારીકા ગામે વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો, વિસ્તારમાં ફેલાયો ભય
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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અમરેલી: ડાલામથ્થો ફરી કેમ ગુસ્સે ભરાયો? રબારીકા ગામે વૃદ્ધ પર સિંહનો હુમલો, વિસ્તારમ
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