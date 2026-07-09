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સિંહ દર્શનની ઘેલછા ભારે પડી! મેટિંગ સમયે જોવા ગયેલા 21 વર્ષીય યુવકને સિંહ-સિંહણે ફાડી ખાધો! જાણો દોઢ મહિનામાં બનેલી 7 મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ..

AMRELI LION ATTACK: અમરેલી જિલ્લાના લીલીયામાં સિંહના હુમલામાં 21 વર્ષીય યુવકનું મોત થયું છે. લીલીયા તાલુકાના અંટાળીયા ગામ નજીક આવેલા રેવેન્યુ અને રિઝર્વ ફોરેસ્ટ સરહદ વિસ્તારમાં સિંહના હુમલામાં સોહીલ મેમણ નામના યુવકનું મોત થયું છે. ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા માટે ગયેલા યુવકે જીવ ગુમાવ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:14 AM IST
સિંહ દર્શનની ઘેલછા ભારે પડી! મેટિંગ સમયે જોવા ગયેલા 21 વર્ષીય યુવકને સિંહ-સિંહણે ફાડી ખાધો! જાણો દોઢ મહિનામાં બનેલી 7 મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ..
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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