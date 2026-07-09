/સિંહ દર્શનની ઘેલછા ભારે પડી! મેટિંગ સમયે જોવા ગયેલા 21 વર્ષીય યુવકને સિંહ-સિંહણે ફાડી ખાધો! જાણો દોઢ મહિનામાં બનેલી 7 મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ..

કેતન બગડા/ અમરેલી: જિલ્લામાં સિંહ દર્શનના શોખીનો માટે એક ચોંકાવનારો અને લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. લીલીયાના અંટાળીયા નજીક રેવન્યુ અને રિઝર્વ ફોરેસ્ટ બોર્ડર પર વન્યપ્રાણી અને માનવ વચ્ચે ઘર્ષણની એક અત્યંત દુખદ ઘટના બની છે. સિંહ દર્શનની ઘેલછામાં ત્રણ યુવકો સિંહની બિલકુલ નજીક પહોંચી ગયા હતા, જેમાંથી એક 21 વર્ષીય યુવકને સિંહે ફાડી ખાધો છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. વન વિભાગની ટીમે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને હુમલો કરનાર એક સિંહને ટ્રાન્કિલાઈઝ કરીને પાંજરે પૂરી દીધો છે.
21 વર્ષીય યુવકને સિંહ ઢસડીને દૂર સુધી લઈ ગયો!
ઘટનાની વિગતો મુજબ, અમરેલીના લીલીયા તાલુકાના અંટાળીયા રેવન્યુ વિસ્તાર, જે લુવારીયા રિઝર્વ ફોરેસ્ટની બિલકુલ નજીક આવેલો છે, ત્યાં સાંજના સાડા સાત થી આઠ વાગ્યાના સુમારે આ ઘટના ઘટી હતી. એક સિંહ બેલડી પોતાના મેટિંગ પિરિયડ (પ્રણય ક્રીડા) માં વ્યસ્ત હતી. આ દરમ્યાન અમરેલી શહેરથી આવેલા ત્રણ યુવકો સિંહ દર્શન કરવા અને સાવજ સાથે સેલ્ફી લેવાના પ્રયાસમાં સિંહોની સાવ નજીક પહોંચી ગયા હતા. સિંહોએ ઉશ્કેરાઈને યુવકો પર હુમલો કરી દીધો, જેમાં સોહીલ મેમણ (મુંજાવર) નામના 21 વર્ષીય યુવકને સિંહ ઢસડીને દૂર સુધી લઈ ગયો હતો અને તેને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો.
અમરેલીના અંટાળિયા નજીક યુવક પર સિંહે કર્યો હુમલો, સિંહ સિંહણ મેટિંગ પિરિયડ સમયે યુવક પર કર્યો હુમલો #gujarat #amreli #lionattack #news pic.twitter.com/K5yi51O8gz
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 8, 2026
વન વિભાગની ટીમે ભારે જહેમત બાદ યુવકના મૃતદેહને મુક્ત કરાવ્યો!
ઘટનાની જાણ થતાં જ લીલીયા વન વિભાગ અને પોલીસની ટીમો સરકારી વાહનોના કાફલા સાથે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી. ગુસ્સે ભરાયેલા સાવજો મૃતક યુવકના દેહ પર જ બેસી રહ્યા હતા. વન વિભાગની ટીમે ભારે જહેમત અને મહામુસીબતે સાવજોને ત્યાંથી દૂર ખદેડીને યુવકના મૃતદેહને મુક્ત કરાવ્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે વન વિભાગ દ્વારા સ્થાનિક શંકાસ્પદ યુવકોની પણ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.
1 સિંહને પાંજરે પૂરાયો
વનવિભાગ દ્વારા 1 સિંહને ટ્રાન્ક્યુલાઈઝ કરીને પાંજરે પુરી દેવામાં આવ્યો છે. ઘટના બાદ શેત્રુંજી ડિવિઝન DCF ચિરાગ અમીન રેન્જ ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, એક સિંહને પાંજરે પુરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનામાં સિંહો મેટિંગ પિરિયડમાં હતા. ત્યારે પજવણી અથવા ઉશ્કેરણી થઈ કે કયા કારણોસર આ ઘટના બની તેની ઊંડી તપાસ થશે.
દોઢ મહિનામાં સાતમી ઘટના
છેલ્લા અંદાજે સવા મહિનામાં અમરેલી જિલ્લામાં સિંહ હુમલાની આ સાતમી ઘટના છે. અગાઉ બગસરા તાલુકાના ઘંટીયાળ, સાવરકુંડલાના જૂનાસાવર, રાજુલાના કોવાયા, ખાંભાના ચતુરી અને હવે લીલીયાના વીડી વિસ્તારમાં જીવલેણ હુમલાની ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. આ સાત ઘટનાઓમાં કુલ પાંચ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે બે અલગ-અલગ હુમલામાં બે વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. રાજુલાના વડ ગામ અને સાવરકુંડલાના ઠવી ગામે થયેલા હુમલાઓમાં માનવ ઇજાઓ નોંધાઈ હતી.
સ્થાનિકોમાં ભારે ચિંતા અને ભયનો માહોલ
અમરેલી જિલ્લામાં માનવ મૃત્યુના વધતા જતા બનાવોથી સ્થાનિકોમાં ભારે ચિંતા અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વન વિભાગ દ્વારા વારંવાર અપીલ કરવા છતાં પણ સિંહ દર્શન અને સેલ્ફી લેવાના મોહમાં આવી દુખદ ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ત્યારે હવે વન વિભાગ પણ આવા તત્વો સામે લાલ આંખ કરવાના મૂડમાં છે.