સિંહબાળ સાથે 'બિલાડીના બચ્ચા' જેવો વ્યવહાર? ફોટા-વીડિયો વાયરલ થતાં વનવિભાગમાં દોડધામ

Amreli Video Viral: અમરેલી સિંહબાળ સાથે બિલાડી ના બચ્ચા જેવા વ્યવહાર ના વિડિયો ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ. અમિત નાડ નામની સોશ્યલ મિડિયા આઈડી પર એક વ્યક્તિના સિંહબાળ સાથે સેલ્ફી ફોટા વાયરલ થતા વનવિભાગમાં દોડધામ. ફોટા વીડિયોના આધારે વનવિભાગ આ તપાસ હાથ ધરી. સિંહબાળને વ્યક્તિ એ ખંભા ઉપર બેસાડ્યુ હોય તેવો ફોટો વાયરલ.. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:49 PM IST

Amreli Video Viral: ગીર પૂર્વના ધારી અને આસપાસના વિસ્તારમાં સિંહોનું નિવાસસ્થાન છે, અને અહીં જંગલી પ્રાણીઓ સાથે ગેરકાયદેસર વ્યવહારના કિસ્સાઓ સમયાંતરે સામે આવતા રહે છે. તાજેતરમાં સિંહબાળ સાથે 'બિલાડીના બચ્ચા' જેવો વ્યવહાર કરતો એક વિડિયો અને કેટલાક ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં વનવિભાગ (ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ) માં ભારે દોડધામ મચી ગઈ છે.

સોશિયલ મીડિયા ID પરથી વિવાદની શરૂઆત
'અમિત નાડ' નામની સોશિયલ મીડિયા આઈડી પર એક વ્યક્તિના સિંહબાળ સાથેના સેલ્ફી ફોટા વાયરલ થયા હતા. આ ફોટામાં એક સિંહબાળને વ્યક્તિએ ખભા પર બેસાડ્યું હોય તેવું પણ દેખાય છે. આ પ્રકારના દૃશ્યો વાયરલ થતાં જ વનવિભાગ એક્શનમાં આવ્યું હતું અને તુરંત જ તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ, આ ઘટના ધારી વિસ્તારની કોઈ નર્સરી કે વાડી વિસ્તારમાં પાર્ટી દરમિયાન બની હોવાની શંકા છે, જ્યાં સિંહબાળને ગેરકાયદેસર રીતે પકડીને તેની પજવણી કરવામાં આવી હતી.

વનવિભાગનો દાવો: ફોટો AI જનરેટેડ, પણ વિડીયોમાં પજવણી સ્પષ્ટ
વનવિભાગ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે કે વાયરલ થયેલા ફોટા અને વિડીયો અસલ છે કે ટેક્નોલોજીથી બનાવેલા (AI જનરેટેડ) છે. તપાસના અંતે વનવિભાગે દાવો કર્યો છે કે સિંહબાળને ખભા પર બેસાડવામાં આવ્યું હોય તેવો ફોટો સંભવત AI જનરેટેડ હોઈ શકે છે. જોકે, તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટેટ્સમાં વાયરલ થયેલા એક વિડીયોમાં વ્યક્તિનો હાથ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે અને તેમાં સિંહબાળને કબ્જામાં રાખીને પજવણી કરવામાં આવી રહી હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાય છે.

પકડાયેલો શખ્સ પૂર્વ રોજમદાર કર્મચારી
આ સમગ્ર મામલામાં જે વ્યક્તિનું નામ સામે આવ્યું છે તે અમિત નાડ અગાઉ વનવિભાગનો રોજમદાર કર્મચારી રહી ચૂક્યો છે. આ સંજોગોમાં, વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદાની જાણકારી હોવા છતાં આવું કૃત્ય થયું હોવાની ગંભીરતા વધી જાય છે.

ગંભીર ગુન્હો અને કાયદેસરની કાર્યવાહી
વનવિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સિંહબાળને કબ્જામાં રાખવું, પકડવું, સેલ્ફી લેવી કે તેની પજવણી કરવી એ વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ (વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ) હેઠળ એક ગંભીર ગુન્હો બને છે. ધારી ગીર પૂર્વ વનવિભાગ દ્વારા હવે આ અમિત નાડ નામના શખ્સની વિડીયો અંગે પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને વિડીયોની તથ્યતાના આધારે કાયદા મુજબની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

Lion CubAmreli NewsAmreliViral Videoઅમરેલીસૌરાષ્ટ્રlatest videogujarat videoExclusive videoShocking videoViral VideoGujarat Exclusive Videotrending videoGoogle Trending Videogujarat viral videoGujarat Political VideosGujarat politicsTop news todaytop news in gujaratilatest gujarati newslatest news in gujaratiGujarati Newstop gujarati newsગુજરાત સમાચારgujarat samacharગુજરાતના ન્યૂઝgujarat latest updateગુજરાતી સમાચારલેટેસ્ટ ગુજરાતી સમાચારzee news gujaratigujarati samachargujarat news

