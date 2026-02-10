ભૂખ્યા સિંહો સામે પહાડ બનીને ઉભી રહી ગાય માતા! નજર સામે સિંહોએ વાછરડાની મિજબાની કરી, જુઓ Video
Lion Hunting Viral Video : ગીર જંગલમાંથી કાળજુ કંપાવી દે તેવો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક અબોલ જીવની લાચારી જોવા મળી, સિંહના હુમલા વચ્ચે પણ ગાયના શૌર્ય અને અડગ પ્રેમનું દુર્લભ દ્રશ્ય મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયું
Gir Somnath News : કુદરતનો ખેલ પણ અજીબ છે. ક્યારેક એવું સાહસ જોવા મળે છે, જે મોત સામે પણ લડી લે છે. ને ક્યારેક મોત સામેની લાચારી પણ જોવા મળે. આવામાં ગીરના જંગલથી એક એવું દ્રષ્ય સામે આવ્યું, જે ભલભલાનું કાળજુ કંપાવી દે. ગાય માતાની નજર સામે જ ભૂખ્યા સિંહોએ તેના વાછરડાની મિજબાની કરી હતી. વાછરડાના દેહ સામે માતા પહાડ બનીને ઉભી રહી હતી, પરંતું તે લાચાર હતી, તે સિંહોને રોકી ન શકી. ગાય માતાની આ લાચારી કેમેરામાં કેદ થઈ છે.
સિંધાજ ગામે સિંહ પરિવારે વાછરડાનું મારણ કરતા કાળજું કંપાવતા દ્રશ્યો જોવા મળ્યાં. સંતાન ગુમાવ્યાના આઘાતમાં વ્યાકુળ ગાય ડાલામથ્થા સિંહો સામે પહાડ બનીને ઉભી રહી હતી. સામે સાક્ષાત્ કાળ સમાન બે સિંહો હોવા છતાં ગાય માતા મોતનો ડર ભૂલી સંતાન પાસે અડગ રહેલી જોવા મળી.
આ ઘટનાનો વીડિયો ભલભલાનું કાળજુ કંપાવી દે તેવો છે. ભૂખ્યા સિંહો સામે ગાયે પોતાના વહાલસોયાના દેહને છોડવા ન દીધો. સિંહના હુમલા વચ્ચે પણ ગાયના શૌર્ય અને અડગ પ્રેમનું દુર્લભ દ્રશ્ય મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયું છે.
આ ઘટના 9 ફેબ્રુઆરીની છે, જ્યાં 8 સિંહોનો મોટો પરિવાર સિંધાજ ગામે આવી ચઢ્યો હતો, અને ગામની શેરીઓમાં લટાર મારતા પરિવારે એક વાછરડાનો શિકાર કર્યો હતો. સ્થાનિકોએ આ ઘટના પોતાના કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. જેમાં ગાય માતાની લાચારી જોવા મળી, જેણે બે શક્તિશાળી સિંહેનો પોતાના જ વાછરડાનું મારણ કરતા નજરે નિહાળ્યું. આ તો કુદરતનો ક્રમ છે.
સંતાનના વિયોગમાં ગાયે જીવના જોખમે વનરાજને પણ થંભાવી દીધા હતા. સિંધાજ ગામમાં બનેલી આ ઘટના સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે. ગાયની મમતા જોઈ લોકો પણ ભાવુક થયા.
