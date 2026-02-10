Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ભૂખ્યા સિંહો સામે પહાડ બનીને ઉભી રહી ગાય માતા! નજર સામે સિંહોએ વાછરડાની મિજબાની કરી, જુઓ Video

Lion Hunting Viral Video : ગીર જંગલમાંથી કાળજુ કંપાવી દે તેવો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક અબોલ જીવની લાચારી જોવા મળી, સિંહના હુમલા વચ્ચે પણ ગાયના શૌર્ય અને અડગ પ્રેમનું દુર્લભ દ્રશ્ય મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયું 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:54 PM IST

Trending Photos

ભૂખ્યા સિંહો સામે પહાડ બનીને ઉભી રહી ગાય માતા! નજર સામે સિંહોએ વાછરડાની મિજબાની કરી, જુઓ Video

Gir Somnath News : કુદરતનો ખેલ પણ અજીબ છે. ક્યારેક એવું સાહસ જોવા મળે છે, જે મોત સામે પણ લડી લે છે. ને ક્યારેક મોત સામેની લાચારી પણ જોવા મળે. આવામાં ગીરના જંગલથી એક એવું દ્રષ્ય સામે આવ્યું, જે ભલભલાનું કાળજુ કંપાવી દે. ગાય માતાની નજર સામે જ ભૂખ્યા સિંહોએ તેના વાછરડાની મિજબાની કરી હતી. વાછરડાના દેહ સામે માતા પહાડ બનીને ઉભી રહી હતી, પરંતું તે લાચાર હતી, તે સિંહોને રોકી ન શકી. ગાય માતાની આ લાચારી કેમેરામાં કેદ થઈ છે.  
 
સિંધાજ ગામે સિંહ પરિવારે વાછરડાનું મારણ કરતા કાળજું કંપાવતા દ્રશ્યો જોવા મળ્યાં. સંતાન ગુમાવ્યાના આઘાતમાં વ્યાકુળ ગાય ડાલામથ્થા સિંહો સામે પહાડ બનીને ઉભી રહી હતી. સામે સાક્ષાત્ કાળ સમાન બે સિંહો હોવા છતાં ગાય માતા મોતનો ડર ભૂલી સંતાન પાસે અડગ રહેલી જોવા મળી. 

આ ઘટનાનો વીડિયો ભલભલાનું કાળજુ કંપાવી દે તેવો છે. ભૂખ્યા સિંહો સામે ગાયે પોતાના વહાલસોયાના દેહને છોડવા ન દીધો. સિંહના હુમલા વચ્ચે પણ ગાયના શૌર્ય અને અડગ પ્રેમનું દુર્લભ દ્રશ્ય મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ ઘટના 9 ફેબ્રુઆરીની છે, જ્યાં 8 સિંહોનો મોટો પરિવાર સિંધાજ ગામે આવી ચઢ્યો હતો, અને ગામની શેરીઓમાં લટાર મારતા પરિવારે એક વાછરડાનો શિકાર કર્યો હતો. સ્થાનિકોએ આ ઘટના પોતાના કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. જેમાં ગાય માતાની લાચારી જોવા મળી, જેણે બે શક્તિશાળી સિંહેનો પોતાના જ વાછરડાનું મારણ કરતા નજરે નિહાળ્યું. આ તો કુદરતનો ક્રમ છે. 

સંતાનના વિયોગમાં ગાયે જીવના જોખમે વનરાજને પણ થંભાવી દીધા હતા. સિંધાજ ગામમાં બનેલી આ ઘટના સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે. ગાયની મમતા જોઈ લોકો પણ ભાવુક થયા.

આ પણ વાંચો :

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gir SomnathViral Videoવાયરલ વીડિયોગીર સોમનાથ

Trending news