/અમરેલીમાં સિંહણનો આતંક: યુવકનો શિકાર કરી આખું શરીર ફાડી ખાધું, ઘટનાસ્થળેથી માત્ર માથું જ મળ્યું!

Amreli News: ગુજરાતના સિંહોના વસવાટ ધરાવતા અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામ નજીકથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને કંપારી છૂટી જાય તેવી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક સિંહણે પરપ્રાંતીય યુવક પર ઘાતકી હુમલો કરી તેને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ સમગ્ર પંથકમાં ભારે અરેરાટી સાથે ભય અને રોષનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.
વતન જવા નીકળેલો યુવક કાળનો કોળિયો બન્યો
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક યુવક પ્રકાશ ચંદ્ર મૂળ ઉત્તરાખંડનો વતની હતો અને રોજગારી અર્થે કોવાયા નજીક એક હોટલ-રેસ્ટોરન્ટમાં નોકરી કરતો હતો. મોડી રાત્રે તે પોતાના વતન ઉત્તરાખંડ જવા માટે હોટલેથી રવાના થઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અંધારામાં ટાંપ લગાવીને બેઠેલી સિંહે તેના પર ઓચિંતો અને આક્રમક હુમલો કર્યો હતો.
ઘટનાસ્થળનાં ભયાવહ દ્રશ્યો
આ હિંસક આક્રમણ એટલું ઘાતકી હતું કે સિંહ યુવકને ઢસડીને ઝાડીઓમાં લઈ ગયો હતો. ત્યાં તેણે યુવકનું માથું ધડથી અલગ કરી નાખ્યું હતું અને આખું શરીર ફાડી ખાધું હતું. સવારે જ્યારે લોકોને આ ઘટનાની જાણ થઈ ત્યારે તેઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. સ્થળ પરથી માત્ર પાંસળીના ટુકડા અને અડધું ખાધેલું માથું (ખોપરી) જ મળી આવતાં લોકોનાં કાળજાં કંપવા લાગ્યા હતા અને અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
સ્થાનિકોમાં ડર અને તંત્ર સામે રોષ
આ ભયાનક ઘટનાને પગલે સ્થાનિક ગ્રામજનો અને આસપાસ કામ કરતા મજૂરોમાં વનવિભાગ સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાનગી કંપનીના એક કર્મચારીએ વ્યથા ઠાલવતાં જણાવ્યું હતું કે, આસપાસ પાંચ-સાત જેટલી કંપનીઓ આવેલી છે અને લોકો દિવસ-રાત શિફ્ટમાં કામ કરે છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, અહીં અવારનવાર સિંહો કુતરાની જેમ ખુલ્લામાં આંટા મારતા જોવા મળે છે, જેના કારણે અવરજવર કરવામાં ભારે તકલીફ પડે છે અને જીવનું જોખમ રહેલું છે. વિસ્તારમાં વન્યજીવોની અવરજવર અંગે પૂછતાં સ્થાનિક કર્મચારીએ દાવો કર્યો હતો કે દિવસે કે રાતે ગમે ત્યારે સિંહો જોવા મળે છે, અને હાલમાં પણ કંપનીના ગેટની બિલકુલ આગળ જ 8 જેટલા સિંહો બેઠા છે.
વનવિભાગની કાર્યવાહી
સ્થાનિક નાગરિકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "જો કોઈની પાસે ફોર-વ્હીલર ગાડી હોય તો જ તે સુરક્ષિત છે, બાકી ટુ-વ્હીલર કે પગપાળા જતાં લોકો માટે કોઈ સેફ્ટી નથી. વનવિભાગે તાત્કાલિક એક્શન લેવા જોઈએ અને લોકોની સુરક્ષા માટે વનકર્મીઓ તહેનાત કરવા જોઈએ. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને જાણ થતાં જ રાજુલા રેન્જ વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.
હાલ વનવિભાગ દ્વારા માનવભક્ષી બનેલા વન્યજીવને પકડવાની અને આ વિસ્તારમાં લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટેની જરૂરી તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.