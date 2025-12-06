ગુજરાતમાં ‘જંગલ રાજ’ : સિંહ-દીપડા-આખલા-કૂતરાઓના હુમલા વધ્યા, ગુજરાતીઓનો જીવ ભયમાં
Safety In Gujarat : ગુજરાતમાં હિંસક પ્રાણીઓ વચ્ચે જીવવું કેવી રીતે? રખડતા શ્વાન, દીપડા અને આખલા માનવ વસાહતોમાં ફરતા થયા, તો સિંહો પણ હવે શિકાર માટે માનવો પર હુમલો કરતા થયા છે
Trending Photos
Gujarat WildLife : ગુજરાતમાં મહીસાગર છેડે હાલમાં જ વાઘ દેખાયાનો સરકારે દેકારો મચાવ્યો હતો. આ સાથે જ સરકારે, ગુજરાતમાં વાઘના રહેઠાણ માટે પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. પરંતું આ પહેલા જ ગુજરાતમાં કેટલાક ચોપગા પ્રાણીઓનો આતંક છે, તેનું શું કરવું એ સમજાતું નથી. દીપડા, આખલા, રખડતા શ્વાનના આતંકથી ગુજરાતની જનતા ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે. આટલું ઓછુ હતુ, ત્યાં ગત 10 દિવસમાં ગીરના સિંહોએ પણ માનવો પર હુમલા શરૂ કરી દીધા છે. ત્યારે હાલ તો ગુજરાતની જનતા આ પ્રાણીઓના ભયના ઓથાર નીચે જીવી રહ્યાં છે. આવામાં વાઘ આવ્યો, વાઘ આવ્યો કરતા વાઘ સાચકલું આવી જશે તો શું થશે. ગુજરાતમાં જે રીતે સિંહ-દીપડા-આખલા-કૂતરાઓના હુમલા વધ્યા છે, તે જોતા પ્રાણીઓનું ‘જંગલરાજ’ થઈ રહ્યું છે તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.
ગુજરાતમાં હાલ આખલા, દીપડા, રખડતા શ્વાનોએ લોકોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. ગુજરાતનો કોઈ જિલ્લો બાકી નહિ હોય જ્યા રખડતા કૂતરાનો આતંક નહિ હોય. તો આખલાઓ પણ યમરાજની જેમ ગુજરાતના રસ્તાઓ પર ખુલ્લા ફરી રહ્યાં છે. આ ઓછું હતું ત્યાં ગીરના સિંહોએ પણ માનવો પર શિકાર કરવાનો શરૂ કરી દીધો. આમાં ગુજરાતીઓએ ગૌરવ લેવું બચવા માટે રક્ષણ લેવું તે સમજાતું નથી. લોકોમાં દીપડા, શ્વાન અને આખલાથી દહેશત ફેલાઈ રહી છે. કોઈ શેરીમાં પ્રવેશતા પહેલા ત્યાં શ્વાન તો નથી ને તે ચકાસીને નીકળવું પડે તેવી હાલત છે. એમાં હવે તો પાળતૂ શ્વાનના હુમલા પણ વધી રહ્યાં છે.
શ્વાને ઘરમાં ઘૂસીને 22 લોકો પર હુમલો કર્યો હતો
હાલમાં જ દાહોદના ફતેપુરાના ઘુઘસ ગામે હડકાયા શ્વાને ઘરમાં ઘુસીને 22થી વધુ લોકો પર હુમલો કર્યો હતો. અનેક ચહેરા પર હુમલો કરતાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. આ ઘટના સરકાર કે તંત્રને ભલે સામાન્ય લાગતી હોય, પરંતું એક શ્વાન કેટલો ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે તેનું આ જીવતુ જાગતું ઉદાહરણ છે.
દીપડા તો મોત માંગે છે!
તો બીજી તરફ, ગુજરાતના દીપડા તો સીધું મોત જ માંગે છે. ન જાણે ગુજરાતના કેટલાય જિલ્લાઓમાં લોહી તરસ્યા દીપડાઓ ફરી રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં જેમ ગલીએ ગલીએ શ્વાન ફરે છે, તેમ ગામે ગામે દીપડા ફરે છે તેવું કહેવું જરા પણ અતિશયોક્તિભર્યું નહિ ગણાય. એક તરફ જંગલી પ્રાણીઓના સંરક્ષણ માટે દીપડા રેસ્ક્યૂ સેન્ટર ઉભા કરાયા છે. પરંતું દીપડા તો કૂતરા કરતા ય સવાયા સાબિત થઈ રહ્યાં છે.
અમરેલીમાં સિંહ અને દીપડાનો આતંક
અમરેલી જિલ્લામા સિંહો દીપડાનો આતંક હવે વધી રહ્યો છે સતત વધતી જતી ઘટનાઓના કારણે ફફડાટ ફેલાયો છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, નવસારી, વલસાડમાં દીપડાનો આતંક સતત વધી રહ્યો છે. અહી લોકો રીતસરના ફફડાટમાં જીવી રહ્યાં છે. બહાર નીકળતા પણ ડરે છે.
ગીરમાં સિંહો હિંસક બન્યા
ગીર જંગલના વન્ય પ્રાણીઓ અને માનવ વચ્ચે ઘર્ષણ વધ્યું. ગીરમાં અવારનવાર માનવ પર સિંહ અને દીપડાના હુમલાથી લોકોમાં ભયનું સામ્રાજ્ય ફેલાયું છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે, વન વિભાગ કાર્યવાહી કરશે? ગીર જંગલ વિસ્તારના વન્ય પ્રાણીઓ સિંહ, દીપડા માનવ વસાહત તરફ આવવા લાગ્યા છે, અવારનવાર માનવ જીવ પર સિંહો અને દીપડાઓ હુમલાઓ કરી ઇજા પહોંચાડતા હોઈ છે તો ક્યારેક હુમલો જીવલેણ બનતા મોતને પણ ભેટવાના બનાવો બની ગયા છે. તાજેતરમાં ઉના પાસે એક બાળકી પર સિંહે હુમલો કર્યાનો બનાવ બાદ વન વિભાગ સફાળું જાગ્યું હતં. માનવ અને સિંહ, દીપડા જેવા વન્ય પ્રાણીઓના હુમલાઓ અટકાવવા બનતી કોશિશ કરતા હોવાનું પણ વન વિભાગે કહ્યું હતું.
આટલા સચવાતા નથી, તો વાઘ કેવી રીતે સચવાશે?
સવાલ એ છે કે, જે પ્રાણીઓ છે એમને જ સાચવી શકાતા ન હોય, તો પછી વાઘને કેવી રીતે સાચવીશું. હજી ગત અઠવાડિયે જ કેટલાક વન્યજીવો કચરાના ઢગલામાં ખોરાક શોધતા હોવાના વીડિયો વાયરલ થયા હતા. તો આ પહેલા જ્યારે વાઘ મહીસાગર જિલ્લામાં દેખાયો હતો, તેના થોડા સમયમાં જ તેનું મોત ભૂખમરાને કારણે થયું હોવાનુ ખૂલ્યું હતું.
નવસારીમાં દીપડાનો ખૌફ
નવસારી જિલ્લો હવે દીપડાઓનું અભયારણ્ય બની રહ્યો છે. જંગલ વિસ્તારમાં દેખાતા દીપડા હવે, ગામડાઓના રહેણાંક વિસ્તારમાં આંટાફેરા મારતા થતા ગ્રામીણોને તેમના પાલતુ અને દૂધાળા પશુઓના રક્ષણની ચિંતા સતાવી રહી છે. ખાસ કરીને દીપડો દૂધાળા પશુનો શિકાર કરે તો સરકાર પશુપાલકને વળતરની કોઈ યોજના બનાવે એવી માંગ ઉઠી રહી છે. નવસારી જિલ્લામાં ડાંગર, શેરડી, બાગાયતી પાકો અને પાણીથી ભરપૂર નદીઓની કોતરો દીપડાના વસવાટ અને સંવર્ધન માટે માફક વાતાવરણ પુરૂ પાડે છે. અહીંના શેરડીના ખેતરો તેમજ બાગાયતી વિસ્તારને કારણે દીપડાઓની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધી રહી છે. વન વિભાગની ગત વસ્તી ગણતરીમાં નવસારીમાં 70 થી વધુ દીપડાઓ નોંધાયા હતા. પરંતુ જાણકારોના મતે જિલ્લામાં 100 થી વધુ દીપડાઓ હોવાનું અનુમાન છે. જેથી નવસારી જિલ્લો દીપડાઓનું અભયારણ્ય બની રહ્યો છે. હવે ગામડાઓના રહેણાંક વિસ્તારોમાં દીપડાના આંટાફેરા સામાન્ય થયા છે. તો દીપડો મરઘા, કબૂતર, બતક જેવા પક્ષીઓ સાથે બકરા તેમજ ગાય, ભેંસ જેવા પાલતુ અને દૂધાળા પશુઓનો શિકાર પણ સરળતાથી કરી લે છે. જેને કારણે સાંજના સમયે ખેતરોમાં જતા ખેડૂતો ડરે છે.
શું ગુજરાતમાં આ પ્રાણીઓની વચ્ચે તમે સલામત છો?
હિંસક અને જંગલી પ્રાણીઓ હવે શિકારની શોધમાં જંગલની બોર્ડર વટાવીને શહેરી વિસ્તારમાં આવી રહ્યાં છે. આ બાબત ખતરાની ઘંટડી સમાન છે. જો સરકાર કે વન વિભાગ આ બાબતે સતર્ક નહિ રહે તો, આપણા બાળકો ઘર આંગણે કે ગલીઓમા પણ સલામત રીતે ફરી નહિ શકે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે