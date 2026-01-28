Prev
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી મળી દારૂની બોટલો, બેદરકારી માટે જવાબદાર કોણ? શું કડક કાર્યવાહી થશે

Liquor Bottles Found on Gujarat University: શિક્ષણના ધામમાં દારૂની બોટલો, વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જોખમમાં, અને યુનિવર્સિટી તંત્ર મૌન...સવાલ એ છે કે આ બેદરકારી માટે જવાબદાર કોણ?...અને શું આ વખતે કોઈ કાર્યવાહી થશે કે ફરી બધું ઠંડા બસ્તામાં જશે?.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:37 PM IST

Gujarat University Liquor Bottles: ગુજરાતની સૌથી મોટી અને પ્રતિષ્ઠિત ગણાતી ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પણ આજે આ શિક્ષણનું ધામ ચર્ચામાં છે...ભણતર માટે નહીં, પરંતુ દારૂની બોટલો માટે...વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરવા આવે છે કે પછી નશાની મહેફિલ માણવા?. આવા સવાલો ઉઠ્યા છે...કેમ ઉઠ્યા છે સવાલો?

શિક્ષણનું મંદિર કહેવાતી ગુજરાત યુનિવર્સિટી, આ દ્રશ્યો જોઈને કોઈને પણ શરમ આવે. યુનિવર્સિટીની બોયસ હોસ્ટેલના D બ્લોકના ધાબા પરથી દારૂની અનેક ખાલી બોટલો મળી આવી...ધાબા પરથી બોટલો તાત્કાલિક હટાવી લેવાઈ, પરંતુ સવાલો અહીં અટકતા નથી....

D બ્લોક પાસેના મેદાનમાંથી તો 100 જેટલી ખાલી દારૂની બોટલો મળી આવી છે...જે સીધો સવાલ ઊભો કરે છે યુનિવર્સિટીની સુરક્ષા અને વહીવટ પર....

આ પહેલી ઘટના નથી, અગાઉ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલની મુલાકાત સમયે પણ અહીંથી દારૂની બોટલો મળી હતી...અને આ જ D બ્લોક પાસે ગાંજાના છોડ મળી આવ્યાની ઘટના પણ સામે આવી હતી. યુનિવર્સિટીના D બ્લોકમાં આ ત્રીજી ગંભીર ઘટના છે...છતાં પણ અગાઉ કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ હોવાનો આરોપ લાગી રહ્યો છે. 

યુનિવર્સિટીના D બ્લોકમાં આ ત્રીજી ગંભીર ઘટના 
મામલો સામે આવતા NSUI દ્વારા ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવ્યું...કુલપતિની ઓફિસમાં દારૂનો પ્રતિકાત્મક વિરોધ કરાયો. યુનિવર્સિટીમાં સફાઈ પાછળ મહિને 22 લાખ રૂપિયા ખર્ચાય છે, સિક્યોરિટી પાછળ પણ લાખોનો ખર્ચ, છતાં દારૂની બોટલો કેવી રીતે પહોંચે છે હોસ્ટેલ સુધી?.

સફાઈ પાછળ મહિને 22 લાખ રૂપિયા ખર્ચાય છે
સિક્યોરિટી પાછળ પણ લાખોનો ખર્ચ થાય છે
દારૂની બોટલો કેવી રીતે પહોંચે છે હોસ્ટેલ સુધી?

NSUI જ્યારે રજૂઆત માટે પહોંચ્યું ત્યારે કુલપતિ કે રજિસ્ટ્રાર બન્નેમાંથી એક પણ હાજર ન હતા,,,ઝી 24 કલાકે સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં,,,

યુનિવર્સિટીમાં માત્ર આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર પરેશ પ્રજાપતિ મળ્યા...તેમને જ્યારે દારૂ મુદ્દે સવાલ કરાયા તો તેમણે કંઈ પણ બોલવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો.

