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Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live: ‘પહિંદ’ વિધિ બાદ ત્રણેય રથોયનું પ્રસ્થાન; જગના 'નાથ', ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી નગરચર્યાએ નીકળ્યાં

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live Updates: આજે અષાઢી બીજના દિવસે અમદાવાદ સહિત દેશના વિવિધ ભાગોમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળે છે. અમદાવાદમાં પણ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળે છે. ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજીને રથમાં બિરાજમાન કરી દેવામાં આવ્યાં છે. હવે 7 વાગ્યાની આસપાસ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પરંપરાગત 'પહિંદ' વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવશે. 7:30 વાગ્યાની આસપાસ ત્રણેય રથ મંદિરથી બહાર નીકળશે, જેમાં સૌથી આગળ ગજરાજ હશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 16, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:00 AM IST
Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live: ‘પહિંદ’ વિધિ બાદ ત્રણેય રથોયનું પ્રસ્થાન; જગના 'નાથ', ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી નગરચર્યાએ નીકળ્યાં
16 July 2026 08:00 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા અને PM મોદીની વિશેષ ભક્તિ
અમદાવાદમાં યોજાતી ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ભગવાનને પ્રસાદ મોકલવાની વર્ષો જૂની પરંપરા આ વર્ષે પણ યથાવત રહી છે. આ પવિત્ર અવસરે પીએમ મોદીએ મગ, જાંબુ, કાકડી, કેરી, દાડમ, ડ્રાયફ્રૂટ અને ચોકલેટ સહિતનો ખાસ પ્રસાદ મોકલાવ્યો છે. આ અંગે જગન્નાથ મંદિરના ટ્રસ્ટી મહેન્દ્ર ઝાએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, "પીએમ મોદી પોતાની વિશેષ વ્યસ્તતાને કારણે રૂબરૂ દર્શનાર્થે આવી શકતા નથી, પરંતુ આ પ્રસાદ મોકલીને તેઓ દર વર્ષે પોતાની હાજરી અચૂક નોંધાવે છે." આ ઉપરાંત, આવતા વર્ષે યોજાનારી ૧૫૦મી ઐતિહાસિક રથયાત્રામાં પહિંદવિધિ અને રથ પ્રસ્થાન કરાવવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીને મંદિર તરફથી વિશેષ આમંત્રણ પણ આપવામાં આવશે.

16 July 2026 07:58 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: અમદાવાદ: 149મી રથયાત્રામાં સુરક્ષા અને તકેદારી
અમદાવાદમાં યોજાનારી 149મી રથયાત્રાને લઈને પોલીસની સાથે ફાયર બ્રિગેડ પણ સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ થઈ ગયું છે. આ વર્ષે સુરક્ષા અને સલામતીના ભાગરૂપે શહેરના 10 અલગ-અલગ પોઇન્ટ પર 18 ફાયર વેહિકલ અને 8 મીની ફાયર ફાઇટર સાથે 200થી વધુ કર્મચારીઓનો સ્ટાફ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ નોંધવા જેવી બાબત એ છે કે, ઇતિહાસમાં આ વર્ષે પ્રથમ વખત રથયાત્રામાં ટેબલોની પાછળ મીની ફાયર ફાઇટર પણ જોડવામાં આવ્યું છે, જેથી કોઈ આકસ્મિક ઘટના બને તો ત્વરિત રિસ્પોન્સ આપીને મોટી જાનહાનિ અટકાવી શકાય. આ વિશેષ વ્યવસ્થા ઉપરાંત, અગાઉ બનેલી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રથયાત્રા પૂર્વે ફાયર વિભાગ દ્વારા વિવિધ મોક ડ્રિલ પણ કરવામાં આવી હતી.

16 July 2026 07:55 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live જુદા જુદા પોળમાં મહેમાનો માટે બની રહ્યું છે ભોજન
અમદાવાદમાં ભગવાનના મોસાળ સરસપુરમાં તેમના આગતા-સ્વાગતા માટેની તૈયારીઓ હવે પૂર્ણતાના આરે છે. ભગવાન રૂપી ભાણિયાઓ સાથે આવનારા હજારો મહેમાનો અને ભક્તો માટે વિશ્રામ તેમજ ભોજનની સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ભવ્ય અવસરને પહોંચી વળવા માટે સરસપુરની જુદી-જુદી પોળોમાં મહેમાનો માટે ખાસ રસોડા ખોલવામાં આવ્યા છે. જેમાં વિશેષ કરીને આંબલીવાળી પોળમાં એકસાથે ૧૦ હજાર ભક્તો પ્રેમથી જમી શકે તેવી વિશાળ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. ભક્તોને પ્રસાદમાં પીરસવા માટે સ્વાદિષ્ટ ફૂલવડી, મોહનથાળ, ગરમાગરમ પુરી અને શાક તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી મોસાળમાં આવનાર દરેક ભક્ત ભાવપૂર્વક ભોજનનો આનંદ માણી શકે.

16 July 2026 07:54 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: રથયાત્રામાં ગજરાજોની સુરક્ષા માટે અત્યાધુનિક 'ગજરક્ષક સિસ્ટમ'
ગત વર્ષે રથયાત્રા દરમિયાન ગજરાજ (હાથી) ગાંડો થવાની બનેલી ઘટનાનું પુનરાવર્તન અટકાવવા માટે આ વર્ષે તંત્ર દ્વારા વિશેષ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા રથયાત્રામાં જોડાનાર ૧૫ જેટલા ગજરાજોની અંબાડી પર 'સ્કોપક્ષ' કંપની દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી અત્યાધુનિક 'ગજરક્ષક સિસ્ટમ' લગાવવામાં આવી છે. પ્રથમ વખત ઉપયોગમાં લેવાયેલી આ ટેકનોલોજીમાં GPS, વોઇસ ડેસિબલ સેન્સર અને ઝાયરો (Gyro) મીટર જેવી સુવિધાઓ છે, જે ગજરાજની દરેક મુવમેન્ટને સચોટ રીતે કેપ્ચર કરશે. જો વાતાવરણમાં ૩૦ થી ૧૮૦ ડેસિબલ વચ્ચેનો ઘોંઘાટ કે અવાજ નોંધાશે, તો તરત જ કંટ્રોલ રૂમના ડેસ્કબોર્ડ પર એલર્ટ મેસેજ આવશે. આ લાઈવ મોનિટરિંગ સિસ્ટમની મદદથી પોલીસ અને તંત્ર કોઈપણ અણધારી પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક પગલાં લઈ શકશે, જેનાથી રથયાત્રાની સુરક્ષામાં ખૂબ મોટો ફાયદો થશે.

16 July 2026 07:52 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: રથયાત્રામાં 100 ઉપર ટેબલો જમાવશે આકર્ષણ
અમદાવાદમાં નીકળેલી રથયાત્રામાં કોઇ વર્ષોથી તો કોઈ પહેલી વાર ટેબલો લઈ આવતા જોવા મળ્યા. ટેબલોમાં પ્રસાદ સાથે અખાડા અને ભજનમંડળીઓ આકર્ષણ જણાવશે. ટેબલોમાં લોકોની અલગ અલગ કલા પણ જોવા મળી રહી છે. આ સાથે સામાજિક સંદેશા પણ જોવા મળ્યા.

16 July 2026 07:49 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: ગજરાજ વૈશ્ય સભા પહોંચ્યા, શણગારેલા ટ્રકો જમાલપુર ચોકી પહોંચ્યા
Ahmedabad rath yatra 2026 live: ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજીનો રથ પણ બહાર નીકળ્યો. મંદિરની બહાર મોટી સંખ્યામાં ભગવાનના દર્શન કરતા ભક્તો. ભગવાન જગન્નાથના દર્શન કરવા ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઊમટ્યું. ગજરાજ વૈશ્ય સભા પહોંચી ચૂક્યા છે, જ્યારે શણગારેલા ટ્રકો જમાલપુર ચોકી પહોંચ્યા છે.

16 July 2026 07:12 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: ભગવાન જગન્નાથનો પ્રથમ રથ બહાર નીકળ્યો
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોનાની સાવરણીથી રસ્તો સાફ કર્યો. પહિંદ વિધિ કરાવી અને પ્રથમ રથ ભગવાન જગન્નાથનો ખેંચી રથયાત્રા પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે.

16 July 2026 07:11 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: મુખ્યમંત્રીએ ‘પહિંદ’ વિધિ કરાવી રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું; પ્રથમ જગન્નાથનો રથ બહાર નીકળ્યો
ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજીને રથમાં બિરાજમાન કરાયા બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પરંપરાગત 'પહિંદ' વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે. એક બાદ એક એમ ત્રણેય રથ મંદિરથી બહાર નીકળી ગયાં છે. ‘જય રણછોડ માખણ ચોર’ના નાદ સાથે ભાઈ બલરામનો બીજો રથ પણ બહાર નીકળ્યો

16 July 2026 06:20 AM (IST)

Ahmedabad rath yatra 2026 live: ત્રણેય રથ પુરીના જગન્નાથ મંદિરના સિંહ દ્વાર પર
ત્રણેય રથ પુરીના જગન્નાથ મંદિરના સિંહ દ્વાર પર આવી પહોંચ્યા છે. રથયાત્રા પહેલા ભગવાન જગન્નાથના નંદીઘોષ, બલભદ્રના તાલધ્વજ અને દેવી સુભદ્રાના દર્પદલન રથ મંદિરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર પાર્ક કરવામાં આવ્યા છે. ટૂંક સમયમાં મંગળા આરતી કરવામાં આવશે.

16 July 2026 06:16 AM (IST)

 Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live: ભગવાનને રથમાં બિરાજમાન કરાયા
જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રા, ભાઇ બલરામ રથમાં બિરાજમાન, શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે ભગવાન રથમાં બિરાજમાન, પહિંદવિધિ બાદ રથયાત્રા શરુ કરાશે, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ કરશે પહિંદવિધી, મંદિર પરિસરમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, જય રણછોડ, માખણ ચોરના નાદ ગૂંજ્યા

16 July 2026 06:14 AM (IST)

 Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live: શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાનના વિશેષ ખીચડા પ્રસાદના દર્શન કરવા આતુર, ભક્તિમય માહોલ
મંગળા આરતીના પવિત્ર દર્શન બાદ મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય માહોલ જામ્યો છે. શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાનના વિશેષ ખીચડા પ્રસાદના દર્શન કરવા આતુર છે. વધતી જતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર પ્રશાસન અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા સુરક્ષા તેમજ લાઈન વ્યવસ્થાની ચુસ્ત ગોઠવણ કરવામાં આવી છે જેથી દરેક ભક્ત શાંતિપૂર્વક દર્શન કરી શકે. પળેપળની લાઈવ વિગતો માટે જોડાયેલા રહો.

16 July 2026 06:12 AM (IST)

 Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live: ભગવાન જગન્નાથને, પછી ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજીને રથમાં બેસાડાયા
પૂજા અને આરતી બાદ પ્રથમ ભગવાન જગન્નાથને, પછી ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજીને રથમાં બેસાડવામાં આવ્યાં છે. આ રથયાત્રામાં આગળ ગજરાજો રહેશે અને ત્યાર બાદ ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતી ટ્રકો, અખાડા, ભજન મંડળીઓ અને બેન્ડવાજા જોડાશે. રથને ખેંચવા માટે ખલાસીઓ પણ વહેલી સવારથી મંદિરમાં જ છે  રથયાત્રામાં હરિદ્વાર, અયોધ્યા, નાશિક, ઉજ્જૈન, જગન્નાથપુરી સહિત દેશભરમાંથી સાધુ-સંતો પણ પધાર્યા છે.

16 July 2026 06:09 AM (IST)

 Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live: જય રણછોડ, માખણ ચોરના નાદ ગૂંજી ઊઠશે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મંગળા આરતી કરી,  ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાને લઈ ભક્તોમાં ઉત્સાહ. ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાને લઈ ભક્તોમાં ઉત્સાહ, જય રણછોડ, માખણ ચોરના નાદ ગૂંજી ઊઠશે

16 July 2026 06:08 AM (IST)

 Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026 Live: આજે ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા
ભગવાનને ખીચડાનો ભોગ કરાયો અર્પણ, મંદિરમાં ખીચડાનો પ્રસાદ ભક્તોને અપાયો

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TAGS:
Ahmedabad Rath Yatra 2026
ahmedabad jagannath rath yatra 2026
jagannath rath yatra 2026

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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