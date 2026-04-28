Gujarat District Panchayat Election 2026 Result Live: 34 જિલ્લા અને 260 તાલુકા પંચાયતમાં જાણો કઈ બેઠક પર કઈ પાર્ટીએ મારી બાજી?
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ગુજરાતમાં મિનિ વિધાનસભા સમાન ગણાતી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના જંગનો આજે ફેંસલો થવા જઈ રહ્યો છે. રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની કુલ 10,005 બેઠકો માટે આજે સવારથી જ મતગણતરીનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે.. આ પરિણામો આગામી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટેનો પાયો ગણવામાં આવી રહ્યા છે.
District Panchayat Election 2026 Results Live:રાજ્યભરમાં તમામ મતગણતરી કેન્દ્રો પર પોલીસે લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે. ઉમેદવારો અને તેમના એજન્ટોને સઘન ચેકિંગ બાદ જ કેન્દ્રમાં પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે માટે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ જાતે મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે. સીટોની વાત કરીએ તો આજે કુલ 10,005 બેઠકો પર મતગણતરી થશે. તેમાંથી બિનહરીફ થયેલી 736 બેઠકો થઈ છે. આજે જે બેઠકોનું પરિણામ આવશે તે 9,269 બેઠકોનું થનાર છે.
જગદીશ પંચાલની અગ્નિપરીક્ષા: શું પાટીલનો રેકોર્ડ તૂટશે?
આ વખતની ચૂંટણી ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ પંચાલ માટે લિટમસ ટેસ્ટ સમાન છે. 2021ની ચૂંટણીમાં તત્કાલીન પ્રમુખ સી.આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ભાજપે ઇતિહાસ રચીને 90% બેઠકો પર કબ્જો કર્યો હતો. શું જગદીશ પંચાલ આ ભવ્ય દેખાવનું પુનરાવર્તન કરી શકશે? જો પરિણામોમાં થોડી પણ પીછેહઠ થઈ, તો 2027 પહેલા સંગઠન અને સરકારમાં મોટા ફેરફારોની અટકળો તેજ બની શકે છે. 2021ની શાનદાર જીત બાદ ભાજપનું કદ સતત વધ્યું છે, જેમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના પક્ષપલટા બાદ હાલ ભાજપનું સંખ્યાબળ 161 સુધી પહોંચ્યું છે. ત્યારે આજનું પરિણામ ગુજરાતના રાજકારણમાં આગામી પાંચ વર્ષની દિશા નક્કી કરશે.
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ગાંધીનગર કલોલ તાલુકાની જેઠલજ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: કેશોદ તાલુકા પંચાયતમાં મોટી ઘસરીમાં ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર વચ્ચે ટાઇ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: નવસારી
- ગણદેવી તાલુકા પંચાયત
- અંભેટા બેઠક પરથી ભાજપી ઉમેદવાર દિવ્યા ઉત્કર્ષ પટેલ વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મોરબી તાલુકા પંચાયત
- બગથળા બેઠક પરથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર વિજેતા
- સુરેશભાઈ બાવરવાનો વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મોરબી તાલુકા પંચાયત
- બેલા બેઠક પરથી ભાજપ ઉમેદવાર વિજેતા
- પાયલબેન કુંભારવાડિયા વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મહીસાગર ખાનપુર તાલુકા પંચાયતની ગાંગટા સીટ
- કોગ્રેસના દરિયાબેન રાવળ વિજેતા
- ભાજપના પૂર્વ ધારાભ્ય જીગ્નેશભાઈ સેવકના ગઢમાં કોંગ્રેસે પાડ્યું ગાબડું
- જીગ્નેશભાઈ સેવકનું માદરે વતન છે ગાંગટા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ગણદેવી તાલુકા પંચાયત
- ધમડાછા બેઠક પરથી ભાજપી ઉમેદવાર પ્રિયંકા ધવલ પટેલ વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: હળવદ નવા દેવળીયા તાલુકા પંચાયત માં યોગેશ ભાઈ ભોરણીયા ભાજપમાંથી વિજેતા..
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મહેસાણા મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી મત ગણતરી
- વોર્ડ નંબર 11 માં ભાજપ ના બે ઉમેદવાર વિજયી
- અગાઉ ભાજપ ની બે મહિલા બિનહરીફ વિજેતા થઈ હતી
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ઉપલેટા તાલુકા પંચાયત
- ગણોદ - 4 બેઠક પરથી ભાજપ ઉમેદવાર રવિભાઈ હસમુખભાઈ વિરડા 442 મતથી વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મહીસાગર
- ગોધર તાલુકા પંચાયત
- છાયાણ સીટ પર ભાજપ ની જીત
- રમેશભાઈ પંચાલ ની જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: સુરત
- કામરેજ તાલુકા પંચાયત ના પરિણામો આવવાના શરૂ
- દિગસ તાલુકા પંચાયત બેઠકનું આવ્યું પરિણામ
- સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અને ભાજપના ઉમેદવાર કવિતા દેસાઈની થઈ જીત
- 1040 થી વધુ મતોથી જીત થઈ
- કામરેજ તાલુકા ભાજપ નું ખાત જીત સાથે ખૂલ્યું
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: સાબરકાંઠા
- પોશીના તાલુકા પંચાયત
- ચંદ્રાણા 2
- ભાજપના પારુલબેન નરેશભાઈ ગમાર વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: પાટણ
- સિદ્ધપુર તાલુકા પંચાયત વિજેતા ઉમેદવાર
- સીટ ગામ :- દશાવાડા
- નામ :- સોનલબેન દિલીપભાઈ દેસાઈ
- પક્ષ :- ભાજપ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: વલસાડ ધરમપુર તાલુકા પંચાયતની આંબા તલાટ બેઠક ઉપર કોંગ્રેસ વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: તાપી
- ઉકાઈ તાલુકા પંચાયત માં 1 બેઠક ધજંબા કોંગ્રેસ ની જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: રાજકોટ
- જેતપુર તાલુકા પંચાયત ચારણિયા બેઠક પર ભાજપના મીના બેન કેરવાડિયાનો વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ડેડિયાપાડા તાલુકા પંચાયતની બાર્કટુરા બેઠક પર AAPની જીત
- ૩૪૬ મતોથી ભાવતીબેન વસાવાનો ભવ્ય વિજય, કાર્યકરોમાં ખુશીની લહેર
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: વાવ થરાદ
- થરાદની ભોરડું જિલ્લા પંચાયત પર ભાજપ ઉમેદવાર પૂજીબેન ધરમશીભાઈ પટેલ ની 3000 થી વધારે મતોથી ભવ્ય જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: દાહોદના લીમખેડા તાલુકા પંચાયતની ચૈડિયા બેઠક પર AAPની જીત
- ૧૪ મતોથી મીનાબેન તડવી વિજેતા બનતા કાર્યકરોમાં ખુશીની લહેર
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોશીના તાલુકા પંચાયતની એક બેઠક પર AAPની જીત
- એક બેઠક પર વિજય મળતા AAP કાર્યકરોમાં આનંદની લહેર
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મોરબી જિલ્લો હળવદ તાલુકા પંચાયત બેઠક
- જૂના દેવડિયા બેઠક પર ભાજપ વિજેતા
- ભાજપના અલ્પાબેન સાપરા વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: અમરેલી- બગસરા તાલુકા પંચાયત
- લુંઘીયા બેઠક તરૂપેશભાઈ વિજેતા આપ પાર્ટી
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: નવસારી જલાલપોર તાલુકા પંચાયત
- બોરસી બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવાર ભારતી પટેલ વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: કલોલ તાલુકા પંચાયતની વાંસજડા (ક) બેઠક કોંગ્રેસ ના ફાળે
- રાજેશજી ઠાકોર નો વિજય
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: બનાસકાંઠા
- જિલ્લા પંચાયત કુલ બેઠક 48
- ચડોતર જિલ્લા પંચાયત બેઠક
- કોંગ્રેસના લક્ષ્મીબેન કરેણનો 35 મતથી વિજય
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: જસદણના આટકોટ 2 તાલુકા પંચાયત આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર મંજુલાબેન ઝીણાભાઈ વાસાણી
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ઉપલેટા તાલુકા પંચાયત
- ડુમિયાણી - 4 બેઠક પરથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર વર્ષાબા ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા 322 મતથી વિજય
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: મહીસાગર કડાણા
- બચકરીયા જિલ્લા પંચાયત..ભાજપ ની જીત નયનાબેન વિજયકુમાર ડામોર..
- ભાજપ ના ઉમેદવાર ની જીત
- કોંગ્રેસ...1353
- ભાજપ..2392.
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: ગીર સોમનાથ
- ધામળેજ જિલ્લા પંચાયતના ભાજપના ઉમેદવાર રસીલા બેન કાપડિયા ભવ્ય વિજય
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: વલસાડ જિલ્લા પંચાયતની અટગામ બેઠક ઉપર ભાજપનો ભવ્ય વિજય
- ભાજપના ઉમેદવાર હેમલતા બેન પટેલનો 1411 મતે ભવ્ય વિજય
- કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જય શ્રી પટેલને હરાવી હેમલતા બેનનો ભવ્ય વિજય
- કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: પંચમહાલ :
- તાલુકો : હાલોલ
- બેઠક : મસવાડ તાલુકા પંચાયત
- વિજેતા : ચંચીબેન રમેશભાઈ રાઠવા
- પક્ષ : ભાજપ
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: બોટાદ જિલ્લા પંચાયત ભાંભણ બેઠકનું પરિણામ જાહેર.
- બોટાદ તાલુકામાં આવેલ જિલ્લા પંચાયત ભાંભણ બેઠકનું પરિણામ જાહેર.
- ભાંભણ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભાજપ ઉમેદવાર વર્ષાબેન મોરડીયા નો વિજય.
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: બનાસકાંઠા: દાંતીવાડા તાલુકા પંચાયતનું પરિણામ; ભાખર મોટી બેઠકમાં ભાજપ ઉમેદવારની જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મહીસાગરની લુણાવાડા નગરપાલિકાની પેટા ચૂંટણી...
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: જસદણ આંબરડી તાલુકા પંચાયત ભાજપની જીત
- ઇલાબેન બાલાભાઈ મકવાણા 608મત થી જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: વાવ થરાદ
- ભોરડુ તાલુકા પંચાયત
- નારાયણભાઈ ઠાકોરની જીત ભાજપ
- ગઢસીસર તાલુકા પંચાયત
- વિપુલભાઈ પ્રજાપતિ ની જીત ભાજપ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: નસવાડી તાલુકાની બગલીયા તાલુકા પંચાયત બેઠકમાં આપનો વિજય
- તાલુકા પંચાયતનું નામ :- બગલીયા
- વિજેતા પક્ષ :- આપ
- વિજેતા ઉમેદવારનું નામ :-ભીલ સવિતાબેન રતનસીંગ
- 1441 મતથી વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: થરાદની ભોરડું જિલ્લા પંચાયત બે રાઉન્ડમાં ભાજપ ત્રણ હજાર મત થી આગળ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: અમરેલી રાજુલા તાલુકા પંચાયત બેઠક 1- આગરિયા ધુડીયા, 428 મતે ભાજપના ઉમેદવાર જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: સાબરકાંઠા પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયત, દલાનીમૂવાડી બેઠક પર ભાજપનો વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: અમરેલી-જાફરાબાદ તાલુકા પંચાયત, ચિત્રાસર બેઠક : ભાજપ ઉમેદવાર જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: રાજકોટની જેતપુર તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે ખાતું ખુલ્યું, આરબટિબડી સીટ ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર વિજય,આરબટિબડી સીટમાં ભાજપના વર્ષા બેન ઠુમ્મર નો વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: પાટણ જિલ્લા
- રાધનપુર તાલુકા પંચાયત.. 16
- ગામ... ગોતરકા
- BJP.... 01
- COG.... 0
- ભાજપ જીત
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: પંચમહાલ
- તાલુકો : ગોધરા
- બેઠક : આંગળીયા તાલુકા પંચાયત
- વિજેતા : લીલાબેન સંજયભાઈ પટેલ
- પક્ષ : ભાજપ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: જુનાગઢ
- વિસાવદરની કાલ સારી જિલ્લા પંચાયતમાં આપની જીત
- આમ આદમી પાર્ટીના રાજેશભાઈ કાનજીભાઈ પાટડીયાનો વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: કલવાડા જિલ્લા પંચાયત બેઠક ઉપર ભાજપના હેમલતા અશોકભાઈ પટેલ નો વીજય કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જયશ્રી બેન પટેલની હાર
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: નાનાપોંઢા તાલુકો
- અંભેટી અને જીરવલ બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવારનો વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: અમરેલી
- અમરેલી તાલુકા પંચાયત નાના આકડીયાની સીટ ઉપર
- જયાબેન વલ્લભભાઈ જાવીયા આપ ના ઉમેદવાર 50 મતો થી વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: મહીસાગર
- બાકોર તાલુકા પંચાયત બાકોર સીટ
- કોંગ્રેસ 1568
- ભાજપ 1743
- ભાજપ - સોનલબેન હરિજન વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: અરવલ્લી
- મોડાસા તાલુકો
- બેઠક બામણવાડ તાલુકા પંચાયત
- કોંગ્રેસ ઉમેદવાર
- પૂજાબેન કાંતિભાઈ પટેલ વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: પંચમહાલ
- તાલુકો : શહેરા
- બેઠક : ધામણોદ તાલુકા પંચાયત
- વિજેતા : લીલાબેન ભોપતભાઈ નાયક
- પક્ષ : ભાજપ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: કચ્છ
- મુન્દ્રા બારોઈ નગરપાલિકામાં પરિણામો
- વોર્ડ નં ૧ માં કોંગ્રેસની પેનલનો વિજય
- મુન્દ્રા વોર્ડનંબર ૩ માં ભાજપ એ ચાર બેઠકો કબજે કરી
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ધંધુસર તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપના ઉમેદવાર 3 મતે વિજયી થતા રિકાઉન્ટિંગ હાથ ધરાયુ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: કપરાડા તાલુકા પંચાયતની નાની પલસણ બેઠક પર ભાજપના વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: જુનાગઢ
- વિસાવદરમાં આમ આદમી પાર્ટી નો દબદબો
- બરડીયા તાલુકા પંચાયત સીટ પર નયનાબેન વઘાસિયા નો 450 મતે વિજય
- ઢેબર તાલુકા પંચાયત સીટ પર મુક્તાબેન સુખડિયા નો 250 મતે વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ઠાસરા તાલુકા પંચાયત બાદરપુર બેઠક નાભાજપના ઉમેદવાર કિરણસિંહ ચાવડા નો વિજય
Gujarat District Panchayat Election 2026 Result Live: ખેડા તાલુકા પંચાયત
- ગોબલેજ બેઠક પર સંત કૃપા હરિકૃષ્ણ બારોટનો ભાજપ વિજય
- ધરોડા બેઠક પર સોનલબેન ભરવાડ ભાજપ વિજય
Gujarat District Panchayat Election 2026 Result Live: નવસારીની વાંસદા તાલુક પંચાયત
- ચાપલધરા બેઠક પરથી ભાજપી ઉમેદવાર મહેશ રાઠોડ વિજેતા
Gujarat District Panchayat Election 2026 Result Live: પંચમહાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠકોમાં ભાજપે ખાતુ ખોલ્યું
- હાલોલ ધારાસભ્ય જયદ્રથસિંહ પરમાર ના વતન ની બેઠક કંજરી જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભાજપનો વિજય
- તાલુકો: હાલોલ
- બેઠક: કંજરી જિલ્લા પંચાયત
- વિજેતા: વીણાબેન ઈશ્વરભાઈ નાયક
- પક્ષ: ભાજપ
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: બનાસકાંઠા
- ડીસા તાલુકાપંચાયતની આસેડા સીટ કોંગ્રેસ વિજેતા
- ગીતાબેન છગનભાઈ લુણી વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: નવસારી
- વાંસદા તાલુકા પંચાયત
- અંકલાછ બેઠક પરથી કોંગ્રેસી ઉમેદવાર વિજેતા
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: તાપી
- તાપી ઉચ્છલ તાલુકા પંચાયત 16
- આનંદપુર બેઠક પર ભાજપના માયાબેન યોગેશભાઈ ગામીતના વિજય
Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: પંચમહાલ
- તાલુકો :: જાંબુઘોડા
- બેઠક :: હીરાપુર તાલુકા પંચાયત
- વિજેતા :: ઊર્મિલાબેન પરસોત્તમભાઈ બારીયા
- પક્ષ :: ભાજપ
Gujarat District Panchayat Election 2026 Result Live: નવસારી જિલ્લા પંચાયતની વેસ્મા બેઠક પરથી ભાજપી ઉમેદવાર આશિષ પટેલ 450 મતોની લીડ સાથે વિજેતા
- મહીસાગરના બાલાસિનોર તાલુકા પંચાયત ભાથલા સીટ પર ભાજપ ની જીત
- ભાજપના વિજેતા ઉમેદવાર રાજેન્દ્રસિંહ સોલંકી
- ભાજપને મત 963
- કૉંગ્રેસને મત 531
- અપક્ષને મત 613
Gujarat District Panchayat Election 2026 Result Live: બનાસકાંઠામાં કોણ આગળ-કોણ પાછળ
- ઓગડ તાલુકાની તાણા તાલુકા પંચાયત બેઠક ઉપર ભારતી બેન ઠક્કર ભાજપનો વિજય
- શિહોરી ભાગ એક તાલુકા પંચાયત બેઠક પૂનમ સિંહ ડાભી ભાજપ વિજય
- શિહોરી ભાગ 2 તાલુકા પંચાયત બેઠક હકુભા ડાભી ભાજપ વિજય
Gujarat District Panchayat Election 2026 Result Live: તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતમાં કોણ આગળ-પાછળ?
- ગણદેવી તાલુકા પંચાયતની ઉંડાચ બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવાર સેજલ પટેલ વિજેતા
- ગણદેવી તાલુકા પંચાયતની ઉંડાચ બેઠક પરથી ભાજપી ઉમેદવાર અને પૂર્વ સરપંચ વિનોદ પટેલને આપી માત
- નવસારી જિલ્લા પંચાયતની સરીબુજરંગ બેઠક પરથી ભાજપી ઉમેદવાર મનીષ પટેલ 8200ની લીડ સાથે વિજેતા
- હળવદ તાલુકા પંચાયતના પ્રથમ ચરાડવા બેઠક પરથી આપના ઉમેદવાર ચંદુ મોરીની 1400થી વધુ મતથી જીત...
- પંચમહાલ: જાંબુઘોડાની હવેલી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપના ઉમેદવાર રેશ્માબેન હિતેશકુમાર બારીયાની જીત
- ઠાસરા તાલુકા પંચાયતની આગરવા બેઠક ઉપર મીનાબેન પરમાર નો વિજય કોંગ્રેસ
- આસોદર જિલ્લા પંચાયતમાં દિનેશભાઇ પઢીયાર 1760, મનુભાઈ પઢીયાર 3698, સંજય રાજ 56, Nota 47, કોંગ્રેસ આગળ
- દાહોદમાં ભાજપ અભલોડ 1 તાલુકા પંચાયત ભાજપ વિજય
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: જાણો કયા ઝોનમાં કોને કેટલી સીટ મળી?
- દાહોદ: ડુંગર તાલુકા પંચાયત ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ પારગીની જીત
- અડાલજ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક 5600 મતોથી ભાજપનો વિજય
- અડાલજ બેઠક ઉપરથી ચેતનાબેન કાનાજી ઠાકોર ભાજપનો વિજય
- તાપી તાલુકા પંચાયત વાલોડ-અલગટ બેઠક બીજેપી વિજેતા, અંધાત્રી બેઠક બીજેપી વિજેતા
- બનાસકાંઠા: દાંતીવાડા તાલુકા પંચાયતનું પરિણામ- ભાખર મોટી બેઠકમાં ભાજપ ઉમેદવારની જીત, વનારસિંહ વાઘેલાની 704ની લીડથી જીત
- દાહોદની ફતેપુરા તાલુકા પંચાયતનું પરિણામ- ફતેપુરા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ ઉમેદવાર જીત્યા
- નવસારીઃ ગણદેવી નગર પાલિકામાં ભાજપની પેનલ આગળ, વોર્ડ 1 અને 4માં ભાજપની પેનલ આગળ.
- દાહોદની ફતેપુરા તાલુકા પંચાયતનું પરિણામ; બાર સનેડા બેઠક પર ભાજપ ઉમેદવારની જીત, રામાભાઈ કોદરભાઈ પારગી વિજેતા થયા
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: વોર્ડ નં. 9 માં ભાજપનો ભવ્ય વિજય
વાપી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીની મતગણતરી દરમિયાન વોર્ડ નંબર 9 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ભવ્ય સફળતા મેળવી છે. ભાજપની આખી પેનલે વિજય પતાકા લહેરાવીને વિરોધીઓને પછડાટ આપી છે. આ વિજય સાથે જ કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
વોર્ડ નંબર 9 ના વિજેતા ઉમેદવારોની યાદી
- ટીનાબેન ભુપેન્દ્રભાઇ હળપતિ (અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી બેઠક)
- મિતલબેન કુંજલ શાહ (સામાન્ય સ્ત્રી બેઠક)
- વિપુલચંદ્ર લાલુભાઈ પટેલ (પછાતવર્ગ બેઠક)
- મિતેષ નવનીતલાલ દેસાઇ (સામાન્ય બેઠક)
આ વિજય બાદ મિતલ શાહ, વિપુલ પટેલ અને મિતેષ દેસાઈ સહિતના તમામ વિજેતા ઉમેદવારોએ મતદારોનો આભાર માન્યો હતો અને આગામી સમયમાં વિસ્તારના વિકાસકામોને વેગ આપવાની ખાતરી આપી હતી.
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: અમદાવાદના લઘુમતી વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસનો દબદબો
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના તાજેતરના ટ્રેન્ડ્સ મુજબ, શહેરના લઘુમતી પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસ પક્ષ મજબૂત સ્થિતિમાં જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને દાણીલીમડા બેઠક પર કોંગ્રેસની આખી પેનલ અત્યારે આગળ ચાલી રહી છે, જે પક્ષ માટે ઉત્સાહજનક સમાચાર છે. આ ઉપરાંત, મક્તમપુરા અને બહેરામપુરા જેવા મહત્વના વોર્ડમાં પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો હરીફ પક્ષો કરતા સરસાઈ મેળવી રહ્યા છે. આ વલણો દર્શાવે છે કે લઘુમતી મતદારોએ ફરી એકવાર કોંગ્રેસના પંજા પર પોતાનો વિશ્વાસ અકબંધ રાખ્યો છે.
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: બોટાદ જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપનું ખાતું ખુલ્યું: પરિણામ જાહેર થતા જ ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ
બોટાદ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની મતગણતરી શરૂ થતા જ પ્રથમ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, બરવાળા તાલુકા પંચાયતની ચોકડી બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જીતનો પંચમ લહેરાવ્યો છે. ભાજપના ઉમેદવાર ચિરાગભાઈ ગળીયલ આ બેઠક પર વિજેતા જાહેર થયા છે. પરિણામ જાહેર થતા જ ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને જીતના વધામણાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
Local Body Elections Result Live:9,269 બેઠકો પર મતગણતરી શરૂ; મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતના ફેંસલો
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતની મતગણતરીનો પ્રારંભ
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીના પરિણામો માટે આજે વહેલી સવારે વિવિધ રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં ચુસ્ત સુરક્ષા વચ્ચે સ્ટ્રોંગ રૂમ ખોલવામાં આવ્યો હતો. સ્ટ્રોંગ રૂમ ખુલતાની સાથે જ બેલેટ પેપર ભરેલી મતપેટીઓને સુરક્ષિત રીતે મતગણતરી કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવી હતી. વહીવટી તંત્ર દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલા નિયમો અનુસાર, સૌથી પહેલા બેલેટ પેપરની ગણતરી શરૂ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ઈવીએમ (EVM) ના મતોની ગણતરી હાથ ધરાશે. તમામ પક્ષોના ઉમેદવારોમાં હાલ ભારે ઉત્તેજના અને આશાનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: મહેસાણા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની મતગણતરીનો પ્રારંભ
મહેસાણા જિલ્લામાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લામાં અલગ-અલગ 19 કેન્દ્રો પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જિલ્લાની કુલ 467 બેઠકો પૈકી 85 બેઠકો પર ઉમેદવારો અગાઉ જ બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે બાકી રહેલી 382 બેઠકો માટે આજે પરિણામો જાહેર થશે. મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 39 બેઠકોની મતગણતરી. જેમાં 10 તાલુકા પંચાયતોની કુલ 197 બેઠકો પર રસાકસી. 5 નગરપાલિકાઓ અને એક પેટા ચૂંટણી સહિત કુલ 99 બેઠકો માટે મતગણતરી. મહેસાણા મહાનગરપાલિકા શહેરની પ્રતિષ્ઠા સમાન કુલ 47 બેઠકોના પરિણામો પર સૌની નજર ટકેલી છે.
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: મહીસાગર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની મતગણતરી માટે તંત્ર સજ્જ
મહીસાગર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોને લઈને વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે સજ્જ થઈ ગયું છે. આજે સવારે 9:00 કલાકે જિલ્લાના આઠ તાલુકા મથકો પર જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ ચૂંટણીમાં જિલ્લા પંચાયતની 28 બેઠકો માટે 83 ઉમેદવારો અને 8 તાલુકા પંચાયતની 147 બેઠકો માટે 439 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે તાલુકા પંચાયતની કુલ 150 બેઠકો પૈકી 3 બેઠકો (ખેરોલી, કોયલા અને જેથરીબોર) બિનહરીફ જાહેર થઈ છે.
આ પ્રક્રિયાને સુચારુ રીતે પાર પાડવા માટે 546 કર્મચારીઓનો સ્ટાફ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે 644 પોલીસ જવાનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત જાળવશે. આ સાથે લુણાવાડા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 5ની પેટાચૂંટણીની મતગણતરી પણ યોજાશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે જિલ્લા પંચાયત માટે 63.59% અને તાલુકા પંચાયત માટે 63.95% જેટલું ઉત્સાહજનક મતદાન નોંધાયું હતું, જેના કારણે હવે સૌની નજર આવનારા પરિણામો પર ટકેલી છે.
District Panchayat Name Election 2026 Result Live: ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી મતગણતરી અને જૂના પરિણામોની ઝલક
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતની કુલ 25 બેઠકો પૈકી 8 મહત્વની બેઠકોની મતગણતરી સેક્ટર-15 સ્થિત આર્ટસ કોલેજમાં યોજાશે. આ પ્રક્રિયામાં સૌથી પહેલા અડાલજ બેઠકની ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે, ત્યારબાદ ક્રમશઃ છાલા, ચિલોડા, ડભોડા, ઉવારસદ, સાદરા, સરઢવ અને વલાદ બેઠકોની ગણતરી થશે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ માટે 12 ટેબલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જ્યાં તબક્કાવાર પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે. જો વર્ષ 2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, રાજ્યની કુલ 8809 બેઠકોમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 6490 બેઠકો પર ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો. તેની સામે કોંગ્રેસે 1858 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ પણ 69 બેઠકો સાથે રાજ્યના રાજકારણમાં પોતાની હાજરી નોંધાવી હતી.