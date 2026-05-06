/GSEB SSC 10th Result Live Updates: બોર્ડની પરીક્ષામાં ગણિતનું પરિણામ 83.86% સાથે સૌથી ઓછું; બેઝિક ગણિતમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ફેલ

GSEB SSC Result 2026 Live Updates: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી ધોરણ-૧૦ (SSC) ની પરીક્ષાનું પરિણામ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે રાજ્યનું કુલ પરિણામ ૮૩.૮૬ ટકા નોંધાયું છે, જે ગત વર્ષના ૮૨.૫૬ ટકાની સરખામણીએ ૧.૩૦ ટકાનો વધારો સૂચવે છે.
GSEB SSC 10th Result Live Updates: વડોદરામાં SSC બોર્ડના પરિણામમાં સારું પરિણામ મળતા વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશી
વડોદરા શહેરમાં આજે SSC બોર્ડનું પરિણામ જાહેર થતાની સાથે જ સમગ્ર શહેરભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ વર્ષે ખૂબ જ સારું પરિણામ મળતા વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. શહેરની વિવિધ શાળાઓમાં વિજેતા વિદ્યાર્થીઓનું મીઠાઈ વહેંચીને અને પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે શાળાના શિક્ષકો અને સંચાલકોએ તમામ સફળ વિદ્યાર્થીઓને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પોતાની આ સિદ્ધિ બદલ વિદ્યાર્થીઓએ વિનમ્રતાપૂર્વક સફળતાનો શ્રેય પોતાના માતા-પિતા અને શિક્ષકોના માર્ગદર્શનને આપ્યો હતો. આમ, વડોદરામાં આજે ચારેતરફ વિજય અને હર્ષોલ્લાસનો વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.
GSEB SSC Result: ધોરણ 10નું 83.86% ઐતિહાસિક પરિણામ જાહેર, Ahmedabadના વિદ્યાર્થીઓ ભાવુક
GSEB SSC 10th Result Live Updates: બોર્ડની પરીક્ષામાં ગણિતના પરિણામ અને શિક્ષણ નીતિ પર એક નજર
તાજેતરમાં જાહેર થયેલા બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામોમાં અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં ગણિત વિષયનું પરિણામ 83.86% રહ્યું છે, જે અન્ય વિષયોની સરખામણીએ ઓછું ગણાય. ખાસ કરીને બેઝિક ગણિતમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અનુત્તીર્ણ થયા છે. આ બાબતે પોતાનું મંતવ્ય આપતા એક શિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને નાપાસ ન કરવાની નીતિ આ ઓછા પરિણામ માટે આંશિક રીતે જવાબદાર છે. આ નીતિને કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો પાયો (બેઝ) કાચો રહી જાય છે, જેની સીધી અસર બોર્ડની પરીક્ષા પર જોવા મળે છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સરકાર NEP 2020 અંતર્ગત શિક્ષણમાં સુધારા લાવવા માટે ખૂબ જ સક્રિયતાથી કામ કરી રહી છે અને ગણિતના નબળા પરિણામ છતાં આ વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષાનું ઓવરઓલ પરિણામ ઘણું સારું રહ્યું છે.
GSEB SSC 10th Result Live Updates: સંઘર્ષ અને સફળતાની પ્રેરક ગાથા: સુરતના મયુર શિંદેની સિદ્ધિ
સુરત શહેરમાં રહેતા અને મજૂરી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા રોહિતદાસ શિંદેના પુત્ર મયુર શિંદેએ ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં 94% સાથે 'A1' ગ્રેડ મેળવીને ઝળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. એક સમયે મયુરના પિતા પોતે ધોરણ 10માં નાપાસ થયા હતા, પરંતુ તેમણે પોતાના પુત્રના અભ્યાસમાં કોઈ કસર છોડી નહોતી. ભાડાના મકાનમાં રહીને અને દિવસ-રાત મજૂરી કરીને તેમણે મયુરને ભણાવ્યો. પિતાએ ગર્વ સાથે જણાવ્યું કે, "હું એકવાર નાપાસ થયો હતો, પણ આજે મારા પુત્રએ પાસ થઈને મને અનેરી ખુશી આપી છે." પોતાની મહેનતથી પરિવારનું નામ રોશન કરનાર મયુર હવે આગળ વધીને CA (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ) બનવા માંગે છે.
GSEB SSC Result: ધોરણ 10નું 83.86% ઐતિહાસિક પરિણામ જાહેર, Suratના વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ઉત્સાહ
GSEB SSC 10th Result Live Updates: રાજકોટનું ધો-10નું 88.11 ટકા પરિણામ
રાજકોટ જિલ્લાએ ધોરણ-10ના બોર્ડના પરિણામમાં 88.11 ટકા સાથે ઝળહળતી સફળતા મેળવી છે. આ ગૌરવવંતા પરિણામમાં શહેરની દીકરીઓએ મેદાન માર્યું છે, જેમાં દ્રષ્ટિ પદ્મણી અને દેવિકા પોપટ બંનેએ 99.99 PR મેળવી બોર્ડમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. દ્રષ્ટિના પિતા CNC મશીન પર કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે, જ્યારે દેવિકાના પિતા સેલ્સ એજન્સી ચલાવે છે. આ ઉપરાંત, દેવર્ષ મહેતા નામના વિદ્યાર્થીએ પણ 99.95 PR મેળવી પરિવારનું નામ રોશન કર્યું છે, જેના પિતા હોસ્પિટલમાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવે છે. સામાન્ય આર્થિક પરિસ્થિતિ હોવા છતાં આ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની મહેનતથી સાબિત કર્યું છે કે મક્કમ મનોબળ હોય તો કોઈપણ શિખર સર કરી શકાય છે.
GSEB ધોરણ 10 નું પરિણામ LIVE: 83.86% પાસ; નર્મદા જિલ્લો ટોપર, છોકરીઓ ફરી ચમકી!
GSEB SSC 10th Result Live Updates: બોટાદ જિલ્લાનું ધોરણ-10નું શાનદાર પરિણામ
બોટાદ જિલ્લાએ ધોરણ-10ની પરીક્ષામાં ઝળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે, જેમાં જિલ્લાનું કુલ પરિણામ 87.59 ટકા નોંધાયું છે. આ વર્ષે જિલ્લાના કુલ 8,278 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં બેઠા હતા. વિદ્યાર્થીઓના ગુણવત્તાસભર દેખાવની વાત કરીએ તો, 500 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ અને 1,222 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવી મેદાન માર્યું છે. અન્ય પરિણામોમાં B1 માં 1,448, B2 માં 1,701, C1 માં 1,623, C2 માં 728, D માં 29 જ્યારે E1 અને E2 માં અનુક્રમે 740 અને 287 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયા છે. આ શાનદાર સફળતાને પગલે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને સમગ્ર શાળા પરિવારમાં ભારે ઉત્સાહ અને આનંદનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
LIVE GSEB SSC Result: ધોરણ 10નું 83.86 ટકા ઐતિહાસિક પરિણામ જાહેર, દીકરીઓએ ફરી એકવાર મારી બાજી
GSEB SSC 10th Result Live Updates: કચ્છ જિલ્લાનું ધોરણ-10નું શાનદાર પરિણામ
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ધોરણ-10ના પરિણામોમાં કચ્છ જિલ્લાએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. આ વર્ષે જિલ્લામાં કુલ 21,117 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા, જેમાંથી 20,867 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ પૈકી 17,662 વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપૂર્વક ઉત્તીર્ણ થયા છે. કચ્છ જિલ્લાનું કુલ પરિણામ 84.64% નોંધાયું છે, જે રાજ્યના સરેરાશ પરિણામ (83.86%) કરતા પણ વધુ છે. આમ, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે કચ્છ જિલ્લાએ પોતાની આગવી ઓળખ જાળવી રાખી છે.
GSEB SSC 10th Result Live Updates: સંઘર્ષ અને સફળતાની મિશાલ: પ્રિન્સ ગોસ્વામી
અમદાવાદના રહેવાસી પ્રિન્સ ગોસ્વામીએ બોર્ડની પરીક્ષામાં A1 ગ્રેડ મેળવીને એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. પ્રિન્સની આ સફળતા પાછળ તેની સખત મહેનત અને પારિવારિક સંઘર્ષની ગાથા છુપાયેલી છે. તેના પિતા ગારમેન્ટમાં નોકરી કરે છે અને માતા ઘરે બેસીને સિલાઈકામ કરે છે. ઘરની આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય હોવાની સાથે પિતાની સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ પણ નાદુરસ્ત રહેતી હતી અને ડોક્ટરે તેમને ભારે કામ કરવાની મનાઈ કરી હતી. પરીક્ષાના કપરા સમયે જ્યારે પિતાની તબિયત બગડી, ત્યારે પ્રિન્સે હિંમત હાર્યા વગર પિતાની જગ્યાએ કામની જવાબદારી સંભાળી લીધી હતી. દિવસભર કામ કરવા છતાં તેણે રાત્રે ઉજાગરા કરીને પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો અને ઝળહળતી સફળતા મેળવી. પોતાના માતા-પિતાને દિવસ-રાત મહેનત કરતા જોઈને પ્રિન્સ હવે ભવિષ્યમાં તેમનો મજબૂત સહારો બનવા માંગે છે.
GSEB SSC 10th Result Live Updates: પરિશ્રમ અને સંકલ્પની મૂર્તિ: રિદ્ધિ
અમદાવાદમાં રહેતી રિદ્ધિએ ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં 85% ગુણ મેળવ્યા હોવા છતાં, ધાર્યા મુજબનો A1 ગ્રેડ ન મળતા તેની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. આ આંસુ માત્ર નિષ્ફળતાના નહોતા, પણ પોતાના માતા-પિતાના સપના પૂરા કરવાની અદમ્ય ઈચ્છાના હતા. રિદ્ધિના પિતા એક સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે ફરજ બજાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. માતા-પિતાને દિવસ-રાત કાળી મજૂરી કરતા જોઈને રિદ્ધિએ તેમને એક 'લક્ઝુરિયસ' જીવન આપવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. રિદ્ધિ ભાવુક થતા જણાવે છે કે, "મારી માતાએ મારા અભ્યાસ માટે ખૂબ મહેનત કરી છે, હું ભણી-ગણીને તેમને દુનિયાના શ્રેષ્ઠ સ્થળોએ ફેરવવા માંગુ છું." રિદ્ધિની આ સંવેદનશીલતા અને કંઈક કરી છૂટવાની તમન્ના આજે અનેક વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની છે.
વોટ્સએપથી પોતાની માર્કશીટ મેળવી શકાશે
વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું પરિણામ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org પર જોઈ શકશે. ઉપરાંત, આધુનિક સુવિધા હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપ દ્વારા પણ પોતાની માર્કશીટ મેળવી શકશે. તે માટે 6357300971 નંબર પર પોતાના બેઠક ક્રમાંક મોકલવાથી પરિણામની નકલ પ્રાપ્ત થશે.
ધોરણ 10-12માં કૂલ 15.27 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં ધો.10 અને 12ની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. ધોરણ 10 અને 12માં કુલ 15.27 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં ધો.10ના 9.07 લાખ અને ધો.12 સાયન્સના 1.19 લાખ, ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહના 5.01 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી.
રાજ્યમાં 1,697 શાળાઓએ 100% પરિણામ નોંધાવ્યું છે, જ્યારે 39 શાળાઓનું પરિણામ શૂન્ય ટકા રહ્યું છે. આ પરીક્ષામાં કુલ 7,56,392 નિયમિત વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાંથી 6,34,327 વિદ્યાર્થીઓ સફળ જાહેર થયા છે. માધ્યમ મુજબ અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ 92.50% અને ગુજરાતી માધ્યમનું પરિણામ 82.67% નોંધાયું છે. નાપાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે જૂન-2026માં ‘Best of Two’ પદ્ધતિ સાથે પૂરક પરીક્ષા યોજાશે.
GSEB SSC 10th Result Live Updates: દીકરીઓનું શાનદાર પ્રદર્શન
પરંપરાગત રીતે આ વર્ષે પણ પરિણામમાં દીકરીઓએ દીકરાઓને પાછળ છોડી દીધા છે. દીકરીઓના પરિણામની ટકાવારી દીકરાઓ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ જોવા મળી છે.દીકરીઓનું પરિણામ ૮૮.૨૮% આવ્યું છે, જ્યારે દીકરાઓનું પરિણામ ૮૦.૧૨% આવ્યું છે. દીકરીઓનું પરિણામ દીકરાઓ કરતાં ૮.૧૬ ટકા વધુ રહ્યું છે. એકંદરે, ગત વર્ષ કરતા પરિણામમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે.
GSEB SSC 10th Result Live Updates: જિલ્લા અને કેન્દ્ર વાઈઝ વિગતો
પરિણામની દ્રષ્ટિએ આ વખતે નર્મદા જિલ્લો મોખરે રહ્યો છે, જ્યારે પંચમહાલ જિલ્લાનું પ્રદર્શન સૌથી નીચું રહ્યું છે. સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર અજોલ (ગાંધીનગર) 100% પરિણામ ધરાવતી કેન્દ્ર બન્યું છે. જ્યારે સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર મૂનખોસલા (દાહોદ) ૩૩.૭૪% છે. સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો નર્મદા ૯૦.૮૫% છે. સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો પંચમહાલ ૭૬.૪૨% છે.
આ વર્ષના પરિણામમાં અનેક રસપ્રદ પાસાઓ જોવા મળ્યા છે. ખાસ કરીને તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે કુલ ૩૫,૫૦૮ વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવ્યો છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે A1 ગ્રેડ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓમાં ૭,૪૫૩નો વધારો થયો છે. રાજ્યની ૧,૬૯૭ શાળાઓ એવી છે જેણે ૧૦૦ ટકા પરિણામ મેળવ્યું છે, જ્યારે ૩૯ શાળાઓનું પરિણામ શૂન્ય ટકા રહ્યું છે.
