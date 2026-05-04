Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live: ધોરણ-12 નું પરિણામ જાહેર, દીકરીઓએ બાજી મારી

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live: ધોરણ-12 નું પરિણામ જાહેર, દીકરીઓએ બાજી મારી

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓની આતુરતાનો અંત આવી ગયો છે. ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. અંદાજે 6 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષા આપી છે, તેમની પરિશ્રમનું આજે આ પરિણામ આવ્યું છે. જુઓ ZEE 24 કલાક સાથે ધોરણ-12નું પરિણામની પળેપળની ખબર

Last Updated: May 04, 2026, 10:50 AM IST

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live: ધોરણ-12 નું પરિણામ જાહેર, દીકરીઓએ બાજી મારી
Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 : ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. ધોરણ-12ના વિજ્ઞાન, સામાન્ય અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહનું પરિણામ આજે આવી ગયું છે. વિદ્યાર્થીઓ gseb.org પર પરિણામ જોઈ શકે છે. રાજ્યના 1701 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર ધોરણ-12ની પરીક્ષા અપાઈ હતી. કુલ 15 લાખ 27 હજાર 724 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. 

04 May 2026
10:50 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates:  વિદ્યાર્થીનીઓની આંખોમાં આવ્યા ખુશીના આંસુ, અમદાવાદમાં ધો.12ના પરિણામ બાદ શું બોલ્યા સ્ટૂડન્ટ્સ?

10:34 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: પરીક્ષા પહેલા જ પિતાનુ નિધન, દીકરીએ 89 % મેળવી પિતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

અમદાવાદની નિયતિએ તેના પિતાને સારું પરિણામ લાવીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. નિયતિના પિતાનું ત્રણ મહિના પહેલા જ નિધન થયું હતું. ફેબ્રુઆરીમાં યોજાયેલી પરીક્ષા પહેલા ડિસેમ્બર મહિનામાં નિયતિના પિતાનું કેન્સરના કારણે મોત થયું હતું. નિયતિના પિતા ઇચ્છતા હતા કે નિયતિ સારો સ્કોર કરે. ત્યારે દીકરીએ પરીક્ષાનું પરિણામ 89 % મેળવી પિતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. 

 

10:31 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: સુરતમાં કોણ ટોપર

સુરતમાં અત્યાર સુધીના બોર્ડમાં 686 માર્ક્સનો રેકોર્ડ હતો. ત્યારે સુરતની સુતરિયા અક્ષરા અનિલભાઈને સામાન્ય પ્રવાહમાં 700 માંથી 687 માર્કસ મળ્યા છે. જેની ટકાવારી 98.14 ટકા થાય છે. અક્ષરાએ સુતરિયાએ અત્યાર સુધીના બોર્ડમાં 686 માર્ક્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તેના પિતા પિતા એમ્બ્રોઈડરીનું મશીન ચલાવે છે. 

10:29 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: પરિણામની મહત્વની માહિતી 

  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ નું પરિણામ 92.71% ટકા
  • ₹4,35,102 પરીક્ષાથી એ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી ₹4, 03,362 ઉમેદવારો પાસ થયા 
  • સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર  તડાવ, કોટડા, કાગવાઈ અને પ્રશ્રાવાડા કેન્દ્રનું 100 ટકા પરિણામ 
  • સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર કારઠ 64.88 ટકા 
  • સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો આહવા ડાંગ 97.88 ટકા 
  • સૌથી ઓછો પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો અમદાવાદ શહેર 87.10 ટકા 
  • સામાન્ય પ્રવાહમાં પણ વિદ્યાર્થીનીઓએ મેદાન માર્યું 
  • વિદ્યાર્થીઓની પાસ થવાની ટકાવારી 90.10 ટકા 
  • વિદ્યાર્થીનીઓની પાસ થવાની ટકાવારી 95.41 ટકા
10:24 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: પરિણામની મહત્વની માહિતી  

  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં કુંભારીયા નું સૌથી ઊંચું પરિણામ 98.62 ટકા આવ્યું
  • સૌથી ઓછું પરિણામ દાહોદના લીમડી 42.98% આવ્યું
  • સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો મોરબી 94.85 ટકા 
  • સૌથી ઓછો પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો દાહોદ 54.44 ટકા
  • સો ટકા પરિણામ ધરાવતી શાળાઓની સંખ્યા 209
  • 10 ટકા કરતાં ઓછું પરિણામ ધરાવતી શાળાઓની સંખ્યા 22
  • એ વન ગ્રેડ સાથે પાસ થનાર ઉમેદવારોની સંખ્યા 1576
  • એ ટુ ગ્રેટ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 11,756
  • અંગ્રેજી માધ્યમના ઉમેદવારોની પરિણામની ટકાવારી 85.13 ટકા
  • ગુજરાતી માધ્યમની પરિણામની ટકાવારી 84.32 ટકા
  • 20% પાસીંગ સ્ટાન્ડર્ડ ના લાભ સાથે પાસ થનાર દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની સંખ્યા 36

 

10:22 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: વિદ્યાર્થીનીઓએ બાજી મારી 

  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થીઓ કરતા વિદ્યાર્થીનીઓએ મેદાન માર્યું છે. 
  • વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ 84.4 ટકા 
  • વિદ્યાર્થીનીઓનું પરિણામ 84.65 ટકા આવ્યું
10:16 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: કેટલું પરિણામ આવ્યું?

એ ગ્રુપ નું પરિણામ ૯૦. ૭૯ ટકા આવ્યું. જે ગત વર્ષના પરિણામ કરતાં ઓછું ગત વર્ષે 91.90 ટકા પરિણામ હતું. બી ગ્રુપમાં 79.87 ટકા પરિણામ આવ્યું. જે ગત વર્ષ કરતા વધારો થયો છે ગત વર્ષે 78.74% પરિણામ આવ્યું હતું. એબી ગ્રુપનો પરિણામ 69.44% છે. જે ગત વર્ષ કરતા ઓછું આવ્યું છે ગત વર્ષે 73.68% પરિણામ હતું.
 

10:13 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: પરિણામ આવી ગયું 

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. શિક્ષણ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજા અને રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં માહિતી આપતા કહ્યું કે, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ માં 156 કેન્દ્ર પર 1 લાખ 11 હજાર પરીક્ષા હતી. જેનુ પરિણામ 84.31 ટકા આવ્યું. સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ 92.71 ટકા આવ્યું. ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 1,18,256 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. તેમાંથી 93,678 પાસ થયા છે. આમ, 84.33% પરિણામ જાહેર

09:16 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates:શિક્ષણ બોર્ડના પરિણામ 

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ ૧૦ ના પરિણામો આજથી જાહેર કરવાની શરૂઆત ઈથ જશે. 6 મે ના રોજ ધોરણ10નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. ગુજકેટનું પરિણામ પણ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ સાથે જ જાહેર કરવામાં આવશે. ગુજરાત બોર્ડની શાળાઓમાં વાર્ષિક પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થતા વેકેશન ચાલુ થઈ ગયું છે. 4 મે થી 7 જૂન સુધી ઉનાળુ વેકેશન રહેશે.

08:44 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: વેબસાઈટ પર આ રીતે મેળવો પરિણામ

વોટ્સએપ ઉપરાંત વેબસાઈટ પરથી પણ બોર્ડનું પરિણામ જાણી શકાય છે. આ માટે www.gseb.org વેબસાઈટ પર જાઓ. ગુજરાત HSC રિઝલ્ટ લિંક પર ક્લિક કરો. લિંકમાં તમારો સીટ નંબર એન્ટર કરો. હવે તમને તમારી માર્કશીટ જોવા મળશે.

08:43 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: વોટ્સએપ પર આ રીતે મેળવો પરિણામ

બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપના માધ્યમથી પણ પરિણામ જાણી શકે છે. 6357300971 વોટ્સએપ નંબર પર સીટ નંબર મોકલી રિઝલ્ટ મેળવી શકાશે.

08:26 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: 15,27,724 વિદ્યાર્થીઓની મહેનતનું પરિણામ આવશે

રાજ્યભરના 1,701 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર કુલ 15,27,724 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. ધોરણ 12 મા 06.20 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. તો આજે ધોરણ-12 નું પરિણામ છે. તો ધોરણ-10 નું પરિણામ 6 મેના રોજ આવનાર છે. 

08:23 AM

Gujarat Board GSEB HSC 12th Result 2026 Live Updates: ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 12નું આજે પરિણામ 

ધોરણ-12 ના વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહનું પરણામ આજે જાહેર થવાનું છે. ગુજકેટ 2026 નું પરિણામ પણ જાહેર થશે. સવારે 10 વાગે વિદ્યાર્થીઓ પરણામ જોઈ શકશે. gseb.org પર વિદ્યાર્થીઓ પરિણામ જોઈ શકાશે. 26 ફેબ્રુઆરીથી 18 માર્ચ દરમિયાન બોર્ડની પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી હતી. 
 

