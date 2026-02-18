Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

Gujarat Budget 2026 Live: વિધાનસભાથી ગુજરાતના બજેટના લાઈવ અપડેટ, કનુદેસાઈ પાંચમી વાર રજૂ કરશે બજેટ

Gujarat Budget 2026 Live Updates: ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે વર્ષ 2026-27નું વાર્ષિક બજેટ રજૂ થશે. નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ પાંચમી વખત ગુજરાતનું બજેટ રજૂ કરશે. જેનું કદ અંદાજે 4 લાખ કરોડને પાર કરી જશે. ત્યારે વિધાનસભાથી Live જોઈએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:48 AM IST

Trending Photos

Gujarat Budget 2026 Live: વિધાનસભાથી ગુજરાતના બજેટના લાઈવ અપડેટ, કનુદેસાઈ પાંચમી વાર રજૂ કરશે બજેટ
LIVE Blog

Gujarat Budget 2026: આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં 2026-27 માટે રાજ્યનું વાર્ષિક બજેટ રજૂ થશે. નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સતત પાંચમીવાર ગુજરાતનું બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. ત્યારે આ બજેટનું કદ અંદાજે 4 લાખ કરોડને પાર કરી જશે. જે ગત વર્ષ કરતાં લગભગ 12 થી 15 ટકા કરતા વધારે હશે. રાજ્યનું વર્તમાન વર્ષ 2025-26 માટેનું બજેટ ₹3,70,250 કરોડ હતું. ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાતની પ્રજાને શું આપશે, કઈ યોજનાઓ લાવશે તે આજે ખબર પડશે.

બજેટ માટે જુઓ Live: 

Add Zee News as a Preferred Source

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

18 February 2026
10:47 AM

Gujarat Budget 2026 Live Updates: મંત્રી નરેશ પટેલની બજેટ પર પ્રતિક્રીયા 

બજેટ અંગે આદિજાતિ મંત્રી નરેશ પટેલે કહ્યું કે, અત્યાર સુધીના બજેટ ખૂબ સારા બજેટ રજૂ થયા છે. પ્રજાના સુખાકારી સાથેનું બજેટ હશે. ગુજરાતના દરેક ક્ષેત્રનો વિકાસ થશે. આ વખતનું બજેટ પણ પ્રજાકલ્યાણ સાથેનું હશે. ગરીબો, ખેડૂતો અને મહિલાઓ લક્ષી બજેટ હશે. ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવા જ પડે.

10:18 AM

Gujarat Budget 2026 Live Updates: બજેટ 2026 સાથે કનુભાઈ દેસાઈ 

નાણાંમંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ આજે ગુજરાત વિધાનસભા ખાતે રાજ્ય સરકારનું વર્ષ 2026-27નું અંદાજપત્ર રજૂ કરશે. આ વિશે મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે કહ્યું કે, નાણાં મંત્રી કનુ દેસાઈ બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. ખેડૂતો સામાન્ય લોકો માટે બજેટ તૈયાર થયું છે. સરકાર સામાન્ય લોકોને લક્ષ્યમાં રાખી બજેટ રજૂ કરશે.

Gujarat Budget 2026 Live Updates

09:42 AM

Gujarat Budget 2026 Live Updates: નાણાં વિભાગનું કાઉન્ટડાઉન શરુ 

બજેટને લઈ ગાંધીનગરમાં આખરી તૈયારીઓનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. નાણાં વિભાગના કાર્યાલય ખાતે આખરી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. નાણાં વિભાગના કર્મચારીઓ બજેટ બૂક સાથે રવાના થયા છે. બજેટ બૂક લઈ વિધાનસભા ખાતે નાણાં વિભાગના કર્મચારીઓ પહોંચશે. અધિકારીઓએ બજેટ પહેલા આખરી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી. 

09:14 AM

Gujarat Budget 2026 Live Updates: કનુ દેસાઈ પાંચમી વાર બજેટ રજૂ કરશે 

ગુજરાત વિધાનસભામાં અત્યાર સુધીમાં બજેટ રજૂ કરવામાં રેકોર્ડ બન્યા છે. જેમાં સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ પૂર્વ નાણામંત્રી વજુભાઈ વાળાના નામે છે. તેઓએ 18 વાર ગુજરાતનું બજેટ રજૂ કર્યું છે. તો નીતિન પટેલ બીજા સ્થાને છે, તેઓ 9 વખત ગુજરાતનું બજેટ રજૂ કરી ચૂક્યા છે. તો હવે કનુ દેસાઈ રેકોર્ડ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, જેમાં તેઓ આજે પાંચમી વખત ગુજરાતનું બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. 
 

08:48 AM

Gujarat Budget 2026 Live Updates: ગુજરાતના વિકાસનો રોડમેપ હશે

ગુજરાતના બજેટમાં વિકાસલક્ષી યોજનાઓ હશે. જેમાં મોટા શહેરોની સાથે સાથે નાના શહેરો અને ગામડાઓ પર પણ ફોકસ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. ખાસ કરીને યુવાલક્ષી બજેટ હોઈ શકે છે. જેમાં રોજગારીને લઈને જાહેરાતો થઈ શકે છે. યુવાનો સ્વરોજગાર તરફ વળે તે માટે બજેટમાં ભાર મૂકવામાં આવી શકે છે. તેમજ માળખાકીય સુવિધા પર પણ ફોકસ કરવામાં આવી શકે છે. ટેક્સટાઈલ, સેમિકન્ડક્ટર, જીઆઈડીસી, ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ જેવી અનેક બાબતો પર બજેટમાં મૂકવામાં આવી શકે છે. 
 

08:43 AM

Gujarat Budget 2026 Live Updates: બજેટમાં શું શું હશે 

દેશના બજેટમાં મધ્યમવર્ગીય લોકો માટે આશા ઠગારી નીવડી હતી. ત્યારે રાજ્યના બજેટમાં કંઈક મળશે તેવી આશા ગુજરાતીઓને જાગી છે. વિકસિત ભારતમાં ગુજરાતનું મોટું યોગદાન છે. ત્યારે આ બજેટમાં અનેક બાબતો પર ફોકસ કરવામાં આવશે. તેમજ કોમનવેલ્થ પણ ગુજરાતમાં રમાનાર છે, જેને કારણે ખાસ યોજનાઓ લાવવામાં આવી શકે છે.  
 

08:33 AM

Gujarat Budget 2026 Live Updates: પ્રશ્નોત્તરી કાળથી શરૂઆત થશે 

આજે  બપોરે 12 વાગ્યે વિધાનસભાની બેઠક પ્રશ્નોત્તરી કાળથી બેઠકની શરૂઆત થશે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હસ્તકમાં ગૃહ, કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વાહનવ્યવહાર, રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ, ઉદ્યોગ તથા પ્રવાસન વિભાગના પ્રશ્નો પર ચર્ચા થશે. આદિજાતી વિકાસ, કુટીર વિભાગના પ્રશ્નો પર પણ ચર્ચા થશે. પ્રશ્નોત્તરી કાળ બાદ ગૃહમાં નાણાં મંત્રી વધારાના ખર્ચના પત્રકો રજૂ કરશેય ત્યાર બાદ વધારા ખર્ચના પૂરક પત્રકની નાણાં મંત્રી કનુ દેસાઈ ગૃહમાં ટેબલ વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ માટે અંદાજપત્રની રજૂઆત કરશે. 
 
 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat Budget 2026Kanu Desaigujarat vidhansabhaગુજરાત બજેટકનુ દેસાઈગુજરાત વિધાનસભા

Trending news