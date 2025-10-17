Gujarat Cabinet Expansion Live: ધારાસભ્યોને ફોન આવવાની શરૂઆત થઈ, કોનું કોનું મંત્રીપદ પાક્કું જુઓ
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: ગુજરાતને આજે મળશે નવું મંત્રીમંડળ. આજે સવારે સાડા 11 કલાકે યોજાશે નવા મંત્રીઓની શપથવિધિ. મંત્રીમંડળ સાથે જોડાયેલી તમામ અપડેટ માટે જુઓ
Gujarat Cabinet Expansion : ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણમાં પદનામિત મંત્રીઓનો શપથ વિધિ કાર્યક્રમ યોજાશે. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર બહાર શપથવિધિના બોર્ડ લાગ્યા. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત રાજ્યમંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીઓને હોદ્દો અને ગોપનીયતાના શપથ આ સમારોહમાં લેવડાવશે. પરંતું નવા મંત્રીઓનું સસ્પેન્સ ધીરે ધીરે ખૂલી રહ્યું છે.
મંત્રી પદ ફાઈનલ, આ ધારાસભ્યોને આવ્યો ફોન
- પ્રફુલ પાનસેરિયા (રિપીટ)
- કુંવરજી બાવળિયા (રિપીટ)
- ઋષિકેશ પટેલ (રિપીટ)
- પરસોત્તમ સોલંકી (રિપીટ)
- કનુ દેસાઈ (રિપીટ)
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: પ્રથમ વખત પૂર્ણ કદનું મંત્રીમંડળ બનશે
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની નવી સરકારનું મંત્રીમંડળ પૂર્ણ કદનું રહેશે. કારણ કે, મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથવિધિ સમારંભના સ્ટેજ પર કુલ 29થી વધુ ખુરશીઓ ગોઠવાઈ ગઈ છે. રાજ્યપાલ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સિવાય 27 ખુરશીઓમાં પદનામિત મંત્રીને બેસવાની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. ગુજરાતની રાજનીતિમાં કેશુભાઈ પટેલની સરકાર બાદ પ્રથમ વખત પૂર્ણ કદનું મંત્રીમંડળ બનશે.
ગુજરાતના નવા મંત્રી મંડળ પર સૌથી મોટી અપડેટ, નવી સરકારનું મંત્રી મંડળ પૂર્ણ કદનું રહેશે; શપથવિધિ માટે કુલ 29થી વધુ ખુરશીઓ ગોઠવા
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 17, 2025
Gujarat Cabinet Expansion LIVE: ગુજરાત કેબિનેટના વિસ્તરણ પર જુઓ તમામ અપડેટ્સ LIVE
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: Z 24 કલાકની ખબર પર લાગી મહોર
નવા મંત્રી મંડળમાં સામેલ થનારા મંત્રીઓને ફોન આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પ્રફુલ પાનસેરિયા બાદ કુંવરજી બાવળિયા, ઋષિકેશ પટેલ, પરસોત્તમ સોલંકીને ફોન આવ્યો. આ ત્રણેય ધારાસભ્યોને ફરી મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળશે. મંત્રી માટેની શપથ લેવા અંગેના ફોન આવ્યા બાદ ઉજવણી શરૂ. મંત્રીમંડળ નિવાસ્થાને ફટાકડા ફોડી ઉજવણી
મંત્રીમંડળના સિનિયર મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ રિપીટ
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 17, 2025
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: પહેલો ફોન પ્રફુલ પાનસેરિયાને આવ્યો
ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં ધારાસભ્યોને ફોન આવવાની શરૂઆત થઈ, પહેલો ફોન પ્રફુલ પાનસેરિયાને આવ્યો. આ સાથે જ ઝી 24 કલાકની ખબર પર મહોર લાગી છે. આ સાથે જ નવા મંત્રી મંડળમાં સામેલ થનારા મંત્રીઓને ફોન આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો બીજો ફોન કુંવરજી બાવળિયાને આવ્યો છે. આ સાથે બે મંત્રીઓનું મંત્રીપદ પાક્કુ થઈ ગયું.
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: કેવી રીતે થશે શપથવિધિ
શપથવિધિ સમારંભમાં સ્ટેજ પર એક સાથે દસ મંત્રીઓને શપથ ગ્રહણ કરાવવામાં આવશે. બંને સાઈડ પાંચ પાંચ માઈક શપથ ગ્રહણ માટે ગોઠવાયા છે. વચ્ચેના માઇક ઉપર રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવરત ઉભા રહી હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ ગ્રહણ કરાવશે. તો મંત્રી તરીકેના પ્રથમ સહી ડાબી અને જમણી બાજુ એક સાથે બે મંત્રીઓ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરાઈ છે. નવા મંત્રી સહી કર્યા પછી મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલને પદનામિત મંત્રીઓ અભિનંદન સ્વીકારીને સ્ટેજની ડાબી બાજુ વીઆઈપીઓને મળવા જશે.
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: આજે શપથવિધિ, ધનતેરસે ચાર્જ સંભાળશે
આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના નવા મંત્રીમંડળનો શપથવિધિ સમારોહ સવારે 11.30 કલાકે મહાત્મા મંદિરમાં યોજાશે. જેમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે પી નડ્ડા ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સુનિલ બંસલ પણ હાજર રહેશે. બંને નેતાઓ હાલ સર્કિટ હાઉસ ખાતે ઉપસ્થિત છે. બંને શીર્ષસ્થ નેતાઓ આપશે શપથવિધિ સમારોહમાં હાજરી જોવા મળશે. આ બાદ સાંજે 4 કલાકે કેબિનેટ બેઠકનું આયોજન કરાયુ છે. નવા મંત્રીઓ ધનતેરસના દિવસે શુભ મુહૂર્તમાં મંત્રીઓ ચાર્જ સંભાળશે. અમુક મંત્રી દિવાળી પછી સાતમના દિવસે ચાર્જ સંભાળે તેવી શક્યતા છે.
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: સ્ટેજ પર ગોઠવાઈ 28 ખુરશીઓ
ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથવિધિ સ્થળના મુખ્ય સ્ટેજ પર 28 ખુરશીઓ ગોઠવાઈ છે. મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીમંડળની સ્ટ્રેન્થ 28 છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં કુલ 182 સભ્યો છે અને બંધારણ મુજબ વધુમાં વધુ 27 મંત્રીઓની નિમણૂંક કરી શકાય છે. એટલે કે, ગૃહની કુલ સંખ્યાના 15%. આમ, મહાત્મા મંદિરના સ્ટેજ પર 27 ખુરશીઓ દેખાતા મંત્રીમંડળના કદનો અંદાજો અત્યારથી જ લગાવી શકાય છે.
સ્ટેજ પર સૌથી વધુ સંખ્યા કરતા એક ખુરશી વધુ ગોઠવવામાં આવી છે. આ સાથે જ પૂર્ણ કદના મંત્રી મંડળની અટકળો તેજ થઈ છે. જો કે અંતિમ સમયે સરકાર તરફથી સંકેતો મળતા બેઠક વ્યવસ્થામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. મુખ્યમંત્રી સહિત પૂર્ણ કદના મંત્રી મંડળમાં 15 ટકા પ્રમાણે 27 મંત્રીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: જુ સુધી કોઈ કોલ નથી આવ્યો - સંજય કોરડીયા
ગાંધીનગર mla કવાટર્સ ખાતે ધારાસભ્યો પહોંચ્યા. ચર્ચાસ્પદ નામના ધારાસભ્યોએ mla કવાટર્સ ખાતે રાત્રિ રોકાણ કર્યું હોવાની ચર્ચા. સવારે જૂનાગઢના સંજય કોરડીયા મોર્નિંગ વોક પર દેખાયા. મોબાઈલ ફોન સાથે મોર્નિંગ વોક કરતા સંજય કોરડીયાએ z 24 કલાકની ખાસ વાતમાં જણાવ્યું કે, હજુ સુધી કોઈ કોલ નથી આવ્યો. પાર્ટીનો વિશ્વાસ છે અને રહ્યો છે. કોલ આવશે તો કાર્યકરો સાથે જઈશું. પાર્ટી જે જવાબદારી સોંપશે તેને આવકારીશું.
Gujarat Cabinet Expansion Live: ગાંધીનગરમા આજે મોટી રાજકીય હચલચ
નવા મંત્રીમંડળનો આજે શપથ ગ્રહણ સમારોહ. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિરે નવું મંત્રીમંડળ 11:30 કલાકે શપથ લેશે. આજે નવા મંત્રીઓની શપથ વિધિને લઈને મહાત્મા મંદિર ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવામાં આવ્યો છે. 2 Dysp, 20પોલીસ ઇન્સ્પેકટર,30 પીએસઆઈ ઉપરાંત સાડા ચારસો પોલીસ જવાનોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત મૂકાયો છે.
Gujarat Cabinet Expansion Live: મહાત્મા મંદિરથી મહત્વના અપડેટ
મહાત્મા મંદિર ખાતે મંત્રીમંડળનો શપથવિધિ સમારોહ માટે છેલ્લી ઘડીની તૈયારી ચાલી રહી છે. મહાત્મા મંદિર ખાતે તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. લગભગ 10 હજાર જેટલા લોકોના જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભોજન સમારંભનું મેનુ પણ જાહેર કરાયું છે. મહેમાનોને ભોજનમાં ચુરમાના લાડુ, ફૂલવડી, બટાકા વટાણાનું શાક પીરસવામાં આવશે. તો વાલનું શાક, પુરી, ગુજરાતી દાળ ભાત, ફ્રાઇમ્સ છાશ લોકો માટે રખાયા છે.
Gujarat Cabinet Expansion Live: છેલ્લી ઘડીએ મુલાકાત રદ થવા પાછળ શુ કારણ
ગઈકાલ મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલની મુલાકાતને છેલ્લી ઘડીએ રદ કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ મુલાકાત આજે સવારે 9 વાગ્યે કરવામાં આવી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 16 ઓક્ટોબરના રોજ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ 16 મંત્રીઓએ રાજીનામા આપી દીધા હતા. રાજીનામું આપનાર 4 કે 5 મંત્રીઓ રિપીટ થઈ શકે છે. તેમાંથી કેટલાકને પ્રમોશન તો કેટલાકના ખાતા બદલાઈ શકે છે. છેલ્લી ઘડીએ CM અને રાજ્યપાલની મુલાકાત રદ થઈ છે તો દિલ્હીથી કોલ આવ્યો હશે. છેલ્લી ઘડીએ સમીકરણો બદલાઈ શકે છે, જેના રાજીનામા સ્વીકારવાના હતા તેમને રિપીટ કરાઈ શકે છે જેથી મંત્રીમંડળનું કદ વધી શકે છે.
Gujarat Cabinet Expansion Live: મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અંગે મહત્વના સમાચાર
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યપાલ સાથે આજે મુલાકાત કરશે. ગૂરૂવાર રાત્રે રાજ્યપાલ સાથે મુખ્યમંત્રીની મુલાકાત થઈ શકી ન હતી. જે પી નડ્ડા સાથે ત્રણ કલાક બેઠક થતા રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત થઈ ન હતી. તેથી આજે સવારે રાજ્યપાલ સાથે મુખ્યમંત્રી મુલાકાત કરીને નવા મંત્રીમંડળનું લિસ્ટ સોંપશે.