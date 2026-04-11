Gujarat Local Body Election 2026 Live: ચૂંટણીના લાઈવ અપડેટ, તમામ પક્ષોની યાદી જાહેર, જુઓ હવે કોણ કોણ ચૂંટણી લડશે
Gujarat Civic Polls Candidate List Live Updates: ગુજરાતમાં હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ખરાખરીનો જંગ જામશે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાના ઉમેદવારોના પત્તા ખોલી દીધા છે. જાણો કઈ પાર્ટી કયા ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારશે, અને આ જંગ કેવો રસાકસીભર્યો બની રહેશે
Gujajat BJP Congress Aap Candidate List 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને પગલે આજે ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ છે. મનપા, પાલિકા જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારો ફોર્મ ભરશે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોનું ચિત્ર લગભગ ક્લિયર થઈ ગયું છે. ગઈકાલે ભાજપે 15 મનપાના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા. ભાજપ અને કોંગ્રેસે આ વખતે અનેક સરપ્રાઈઝ નામ જાહેર કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. ત્યારે કોણ કોણ ચૂંટણી લડશે તે જોઈએ.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: વડોદરામાં ભાજપમાં ટિકિટ ફાળવણીમાં પરિવારવાદ
વડોદરા મહાનગરાપાલિકાની ટિકિટ ફાળવણીમાં પરિવારવાદ જોવા મળ્યો. ભાજપે પૂર્વ ધારાસભ્યો, પૂર્વ કોર્પોરેટરોના પુત્ર, પુત્રી અને પુત્રવધૂને ટિકિટનો લ્હાણ કરી છે. ભાજપે નેતાઓના પરિવારના 8 સભ્યોને ટિકિટ આપી. જેમાં દલસુખ પ્રજાપતિના પુત્ર ઉપેન્દ્ર ઉર્ફે વિષ્ણુ પ્રજાપતિ, જીતેન્દ્ર સુખડિયાના પુત્ર હિરેન સુખડિયાને ટિકિટ આપી. RSS ના પૂર્વ સંઘ ચાલક નારાયણ શાહની પુત્રી અર્ચના પટેલ, પૂર્વ કોર્પોરેટર પરસોત્તમ હેમનાનીના પુત્ર પવન હેમનાનીને ટિકિટ આપી. પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રવીણ પટેલના પુત્ર કૃણાલ પટેલ, પૂર્વ કોર્પોરેટર કંચન રાયના પુત્રવધૂ દક્ષિતા રાયને પણ ટિકિટ આપી. તો પૂર્વ કોર્પોરેટર રાજેશ આયરેના પુત્ર શ્રીરંગ આયરે, પૂર્વ કોર્પોરેટર જ્યોતિબેન પટેલના પુત્રી નિધી પટેલને પણ ટિકિટ આપી.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: ભાવનગરના પૂર્વ મેયરને ગાંધીનગરનું તેડું આવ્યુ
ભાવનગર ટિકિટ ના મળવાને લઈ નારાજ થયેલા પૂર્વ મેયર ભરત બારડને ગાંધીનગરથી તેડું આવ્યું. ગાંધીનગર ખાતે પૂર્વ મેયર ભરત બારડે સી.એમ, ડેપ્યુટી સી.એમ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી સાથે તેઓએ બેઠક કરી હતી. ગાંધીનગર બેઠક થયા બાદ ભરત બારડે પોતાનો વીડિયો વાયરલ કર્યો. સમગ્ર વિવાદ નો અંત આવ્યો હોવાનું પણ પૂર્વ મેયર ભરત બારડે વીડિયોના માધ્યમથી જણાવ્યું. ભરત બારડે તન મન અને ધનથી પાર્ટીના કાર્યમાં લાગી જવા કાર્યકરોને પણ અપીલ કરી. પૂર્વ મેયર ભરત બારડ અને તેમના દીકરા ગાંધીનગર ખાતે મુલાકાત માટે ગયા હતા.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: રાજકોટમાં વિરોધના સૂર ઉઠ્યા
રાજકોટ વોર્ડ નંબર 13 માં નીતીન રામાણી સાથે ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં 200 કરતાં વધારે કાર્યકર્તાઓ સાથે શહેર ભાજપ પ્રમુખને મળવા માટે પહોંચ્યા. નિતીન રામાણીના બદલે પંકજ લુણાગરિયાને ટિકિટ મળતા ભારે વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું. 2014 પછી પહેલીવાર ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ટોળા ઉમટી પડેલા જોવા મળ્યા. ‘નીતિનભાઈ તુમ આગે બઢો’ કહીને ભાજપ કાર્યકર્તાઓએ કમલમ માથે લીધું હતું. ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ભારે અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ભાજપના આગેવાન પુષ્કર પટેલ, નીતિન રામાણીને સમજાવટ માટે શહેર પ્રમુખ પાસે લઈ ગયા હતા.
તો બીજી તરફ, રાજકોટ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે વોર્ડ નંબર 14 ના દાવેદાર શીતલબેન સોની રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. શીતલબેન સોનીએ કહ્યું કે, બહારના વોર્ડના લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવે છે. અમારા વિસ્તારના લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવી નથી. શહેર ભાજપ પ્રમુખને મહિલાઓ રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. વોર્ડ નંબર 14 ના મહિલા કાર્યકર્તાઓ નારાજ જોવા મળી.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: ભાજપે રાજુ કરપડાને આપી ટિકિટ
સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા પંચાયતની મુળી-૦૨ બેઠક પરથી ભાજપે સત્તાવાર રીતે રાજુ કરપડાને ઉમેદવાર કર્યા. રાજુ કરપડાએ પ્રદેશ ભાજપનો ટિકિટ આપવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. ગાંધીનગર કમલમ ખાતે ભાજપમાં જોડાયાના ૨૪ કલાકમાં જ રાજુ કરપડાને ટિકિટ મળી ગઈ. જિલ્લા પંચાયતની મુળી-૦૨ બેઠક સહિત તમામ બેઠકો પર ભાજપનો ભવ્ય વિજય થશે તેવું રાજુ કરપડાએ આહવાન કર્યું.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: સુરત જિલ્લા ભાજપમાં ભડકો
સુરત જિલ્લામાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા બાદ ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો. ચૂંટણી બહિષ્કારની ભાજપ કાર્યકરોએ ચીમકી ઉચ્ચારી. બારડોલી તાલુકાના મોતા ગામે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો. મોતા ગામના બે દાવેદારોએ ભાજપમાંથી ટિકિટ માંગી હતી. પરંતુ ટિકિટ ન મળતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી. છેલ્લા 25 વર્ષથી મોતા ગામને ટિકિટ પ્રાધાન્ય નહિ આપતા ભાજપ કાર્યકરોમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો. મોતા ગામેથી હેમલતા એમ પટેલ, જીગીશા ડી આહિરે દાવેદારી કરી હતી.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: લોકગાયિકા રાજલ બારોટ લડશે ચૂંટણી
લોકપ્રિય ગાયક કલાકાર રાજલ બારોટ ઉના નગર પાલિકા ચૂંટણી લડશે. ભાજપ પક્ષ દ્વારા રાજલ બારોટને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ઉનાના વોર્ડ નંબર 7 માંથી આજે રાજલ બારોટ ફોર્મ ભરશે.