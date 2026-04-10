Gujarat Local Body Election 2026 Live: ગુજરાતમાં કોને મળી ટિકિટ? ભાજપ-કોંગ્રેસ-આપના ઉમેદવારોની જાહેરાત પર લાઈવ અપડેટ જુઓ
Gujarat Civic Polls Candidate List Live Updates: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોને ટિકિટ મળી, કયા ઉમેદવારના નામની જાહેરાત થઈ, કોનું પત્તુ કપાયું, કોને ટિકિટ ન મળવાથી રાજીનામું આપ્યું... ચૂંટણીના દરેક અપડેટ અને પળેપળની ખબર પર એક નજર કરીએ.
Gujajat BJP Congress Aap Candidate List 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી માટે આજનો દિવસ મહત્વનો છે. આવતીકાલે 11 એપ્રિલે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ છે. આવામાં તમામ પક્ષો ધીરે ધીરે કરીને પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે ગુજરાતના રાજકારણમાં રસાકસીભર્યો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પક્ષપલટો, ટિકિટ માટે નારાજગી, રિસામણા-મનાવના, પોતાના માનીતાને ટિકિટ અપાવવા ધમપછાડા કરી રહ્યાં છે. સાંજ સુધીમાં આખું પિક્ચર ક્લિયર થઈ જશે. ત્યાં સુધી દિવસભરની તમામ અપડેટ્સ પર એક નજર કરીએ.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: મધુ શ્રીવાસ્તવની પુત્રી નીલમ નિગમે ફોર્મ ભર્યું
વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે વોર્ડ નંબર 15 ના કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા. પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવ ની પુત્રી નીલમ નિગમ (શ્રીવાસ્તવ), પૂર્વ ભાજપ કોર્પોરેટર આશિષ જોશી, પૂર્વ ભાજપ કોર્પોરેટર પારુલ પટેલ અને રાજેન્દ્ર બારોટે કોંગ્રેસમાંથી ફોર્મ ભર્યું. રેલી સ્વરૂપે વાઘોડિયા રોડથી ફોર્મ ભરવા નીકળ્યા. ચારેય કૉંગેસના ઉમેદવારો જીત માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાય છે.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: અમદાવાદમાં ભાજપે ઉમેદવારોની જાહેરાત શરૂ કરી
ભાજપ દ્વારા અમદાવાદ ઉમેદવારોને ટેલિફોનિક જાણ કરવાની શરૂઆત કરાઈ.
- દેવાંગ દાણી- રિપિટ
- ધરમશી દેસાઈ - પૂર્વ amts ચેરમેન
- ભાવના પટેલ
- પારુલ બેન મકવાણા
- જોધપુર વોર્ડમાંથી ભારતીબેન ગોહિલને કરાઈ જાણ. ભારતીબેન ગોહિલને કરાયા રિપીટ
- અન્ય ૩ નવા નામ જાહેર થયા. વિનોદ પટેલ, ભાગ્યેશ પટેલ અને નયનાબેન
Gujarat Local Body Election 2026 Live: કોઈપણ બેઠક પર ચૂંટણી લડ્યા પૂર્વે જ હાર ના મળે એ માટે પણ અપાઈ સૂચના
ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોને ટેલિફોનીક સુચના બાદ મેન્ડેટ મોકલવામાં આવ્યા છે. પ્રભારીઓ અને નિરીક્ષકોને મેન્ડેટ પહોંચાડવાની જવાબદારી અપાઈ છે. કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખોને પણ અપાઈ સૂચના અપાઈ. કોઈ પણ બેઠક પર પક્ષની ભૂલના કારણે ફોર્મ ભરવાનું ના રહી જાય એની તકેદારી રાખવા પણ સૂચનો અપાયા. નિરીક્ષક અને તાલુકા પ્રમુખ આવતીકાલે કોંગ્રેસ ઉમેદવારોના મેન્ડેટ રજૂ કરશે. 2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં અનેક બેઠકો કોંગ્રેસ લડ્યા વગર જ હારી ગયું હતું. કોઈપણ બેઠક પર ચૂંટણી લડ્યા પૂર્વે જ હાર ના મળે એ માટે પણ અપાઈ સૂચના.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: કોંગ્રેસમાંથી આપમાં જોડાયેલા કલ્પેશ બારોટે ફોર્મ ભર્યું
સુરત શહેરમાં કોંગ્રેસમાંથી આપમાં જોડાયેલા કલ્પેશ બારોટ વોર્ડ નંબર 1 માં ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું. આપ પાર્ટીએ વોર્ડ નંબર 1માં કલ્પેશ બારોટનું ઉમેદવાર તરીકે નામ જાહેર કરાયું હતું. કલ્પેશ બારોટ પોતાના સમર્થકો સાથે કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉમેદવારીપત્ર નોંધાવી. આપ ઉમેદવાર કલ્પેશ બારોટ છેલ્લા કેટલાક સમયથી કોંગ્રેસમાં સક્રિય હતા.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ભાજપના ઉમેદવારોની જાહેરાત મામલે મોટા સમાચાર
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવારોની જાહેરાત અંગે ભાજપના આંતરિક સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, ભાજપ દ્વારા પસંદગી થયેલા ઉમેદવારને ટેલિફોનિક જાણ કરાઈ શકે છે. આજે મોડી સાંજ બાદ પક્ષના સોશ્યલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઉમેદવારોની યાદી મૂકાઈ શકે છે. આવતીકાલે ફોર્મ ભરવાનો આખરી દિવસ છે. તેથી ભાજપના વોર્ડ મુજબ લિગલ સેલની ટીમ તૈયાર કરી લીધી છે. આખરી ક્ષણે ઉમેદવારને ફોર્મ ભરવામાં કાયકીય મદદ માટે આખી લિગલ ટીમ રેડી છે. ક્યાંક કોઈ દસ્તાવેજ ખૂટે તો ફોર્મ ચકાસણી સમયે પણ જમા કરાવવાની તૈયારી છે.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: અમદાવાદમાં કોણે કોણે ફોર્મ ભર્યું?
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોને ફોર્મ ભરવાનો ૧૧ એપ્રિલ શનિવારે આખરી દિવસ છે. જે દિવસે મોટા ભાગના ઉમેદવારો ફોર્મ ભરશે. પણ કોંગ્રેસ દ્વારા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા માટે કેટલાક ઉમેદવારો જાહેર કરાયા છે એ પૈકી ચાંદખેડા વોર્ડના ૩ ટર્મથી જીતતા આવતા મહિલા ઉમેદવાર રાજશ્રીબેન કેસરીએ વિધિવત રીતે ચોથી વાર ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી દીધી છે. અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત ખાતે તેઓ પોતાના મર્યાદિત ટેકેદારો સાથે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: 5 વર્ષ દરમ્યાન નોન પરફોર્મન્સ રહેલા કેટલાક નામ પર ચોકડી વાગી શકે છે
અમદાવાદમાં વાત કરીએ તો, ગોતા વોર્ડમાં અજય દેસાઈ, કેતન પટેલ , પારુલ પટેલ રિપીટ થઈ શકે છે. ચાંદલોડિયામાં વોર્ડમાં રાજેશ્વરી પંચાલ અને રાજશ્રી પટેલને મોકો મળી શકે છે. પાલડીમાં પ્રીતિશ મહેતા અથવા જૈનિક વકીલ રિપીટ થઈ શકે છે. બાપુનગરમાં પ્રકાશ ગુર્જરને પુનઃ મોકો મળી શકે છે. ખાડિયામાં ભાજપના આંતરિક રાજકારણમાં પંકજ ભટ્ટ બાજી મારી શકે છે. વાસણામાં મેહુલ શાહ અને સ્નેહાબા પરમારને મોકો મળી શકે છે. શાહીબાગમાં પૂર્વ મેયર પ્રતિભા જૈન ને ટિકિટ મળવા પર પ્રશ્નાર્થ છે. નવરંગપુરા નીરવ કવિ ખોખરાના ચેતન પરમારની ટિકિટ કપાઈ શકે છે. આમ, 5 વર્ષ દરમ્યાન નોન પરફોર્મન્સ રહેલા કેટલાક નામ પર ચોકડી વાગી શકે છે.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: શું ભાજપ નિયમો સાથે બાંધછોડ કરશે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારો જાહેર કરવાનો આખરી તબક્કો છે. આજે અમદાવાદ સહિત વિવિધ મહાનગરો માટે ઉમેદવારો જાહેર થશે. આવતીકાલે ઉમેદવારીપત્ર ભરવાનો આખરી દિવસ છે. ત્યારે અમદાવાદમાં મહત્તમ સીટીંગ કોર્પોરેટરના પત્તા કપાઈ શકે છે. ૩ ટર્મ જીતેલા અને ૬૦ વર્ષથી ઉપરનાને ટિકિટ આપવાના મૂડમાં ભાજપ જરા પણ નથી. ગત 5 વર્ષ દરમ્યાન વિવિધ વિવાદમાં આવેલા કોર્પોરેટરના નામ પર પણ કાતર ફરી શકે છે. કેટલાક અપવાદરૂપ કિસ્સામાં ભાજપ નિયમ સાથે બાંધછોડ કરી શકે છે. અમદાવાદમાં 192 બેઠક પર 140 થી વધુ ઉમેદવારો નવા હોઈ શકે છે.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: ગુજરાત ચૂંટણી આયોગે દાખલ કરી કેવિયેટ
સુપ્રીમ કોર્ટમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અટકાવવા થયેલી અરજીનો મામલે નવા અપડેટ આવ્યા છે. ગુજરાત ચૂંટણી આયોગે કેવિયેટ દાખલ કરી છે. સુપ્રીમમાં અરજદારોની અરજી સામે ચૂંટણી આયોગને સાંભળવા બાબતે કેવિયેટ દાખલ કરી છે. પાસ આગેવાન દિનેશ બાંભણીયાએ અનામત બેઠકોને લઈ ચૂંટણી અટકાવવા અરજી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે તે અંગે સુનાવણી હાથ ધરાશે.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: સુરતમાં કોંગ્રેસે અનેકને કોલ કરતા કન્ફ્યુઝન થયું
સુરતમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને લઈને ગૂંચવણભરી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. હાઈ કમાન્ડ તરફથી અનેક દાવેદારોને કોલ કરી ઉમેદવારી ફાઈનલની જાણ થઈ છે. વોર્ડ નંબર 19 આંજણા ડુંભાળમાં રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ સાયકલવાલાના પુત્ર સોહેલ સાયકલવાલાને ઉમેદવાર જાહેર કરાયા છે. તો તે જ વોર્ડમાં મિલિન્દ સપકાલને પણ ઉમેદવારી અંગે કોલ મળ્યો છે. સુરેશ રાણાને પણ વોર્ડ 19 માટે ઉમેદવાર હોવાની માહિતી આપવામાં આવી. એક જ વોર્ડમાં અનેક દાવેદારોને કોલ થતાં ગૂંચવણ વધી. કોંગ્રેસમાં આંતરિક સમન્વય અંગે પ્રશ્નો ઉઠ્યા. બપોરે 2:30 વાગ્યે તમામ દાવેદારો કલેક્ટર કચેરીએ ફોર્મ ભરવા પહોંચશે. ઉમેદવારી મુદ્દે કોંગ્રેસમાં આંતરિક અસંતોષની શક્યતા છે.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: સુરતની સૌથી મોટા રાજનીતિમાં સમાચાર
સુરતથી મોટી ખબર આવી છે કે, પાસ નેતા ધાર્મિક માલવીયાને ટિકિટ નહિ આપવામાં આવે. ધાર્મિક માલવિયાને મોટી જવાબદારી આપવામાં આવશે. હાલ પાટીદાર ગઢમાં ભાજપ પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવા પર ફોકસ કરવાનું પાર્ટી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. ધાર્મિક માલવિયા અને અલ્પેશ કથીરિયાને પાટીદાર વોર્ડ જીતાડવાની જવાબદારી સોંપાઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ધાર્મિક માલવિયાએ સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપ પાસેથી ટિકિટ માંગી હતી.
Gujarat Local Body Election 2026 Live: કોંગ્રેસ છેલ્લા દિવસે નવો નિયમ લાવી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈ ઉમેદવારો માટે પ્રદેશ કોંગ્રેસે છેલ્લા દિવસે મહત્વનો નિર્ણય લીધો. જે ઉમેદવારને ટેલિફોનિક જાણ થાય તો સીધા ફોર્મ ભરવા ઉમેદવારોને અપીલ કરવામાં આવી. આ સાથે જ પ્રદેશ કોંગ્રેસ હવે કોઈ યાદી જાહેર નહિ કરે.