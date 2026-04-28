Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: AAP ના મહામંત્રી મનોજ સોરઠિયાની હાર, રાજકોટમાં RJ આભા દેસાઈની હાર
Gujarat Mahanagar Palika 2026 Result Live Updates : આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની મત ગણતરી છે. થોડી વારમાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના પરિમામ આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. ત્યારે Z 24 કલાક પર દિવસભર જુઓ સૌથી ઝડપી અને સચોટ પરિણામ LIVE.
Trending Photos
Gujarat Local Body Election Result Live Updates : આજે સત્તાની સેમિફાઈનલનું પરિણામ આવશે. 25 હજાર 551 ઉમેદવારોના ભાવિનો નિર્ણય થશે. ગુજરાતની 15 મહાનગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયતનું પરિણામ આવશે. તો 260 તાલુકા પંચાયત, 84 નગરપાલિકાનું પરિણામ જાહેર થશે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આ પરિણામો મહત્વના બની રહેશે. કોના હાથમાં આવશે સુકાન, કોને મળશે જાકારો? જનતાના મિજાજના આજે પારખા થશે. તમને જણાવી દઈએ કે, ચૂંટણીમાં પહેલા જ 736 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. a
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ચૂંટણીમાં કોણ આગળ કોણ પાછળ
- વાપી મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ નંબર 10 માં કોંગ્રેસની પેનલનો વિજય
- થલતેજ વોર્ડના પહેલા જ રાઉન્ડમાં પાચ હજારની લિડ સાથે પેનલ આગળ. અગાઉ એક બેઠક બિન હરિફ થઇ
- રાજકોટ-વોર્ડ નંબર ૪ માં મોટો અપસેટ સર્જાયો. આમ આદમી પાર્ટીના મજબૂત ગણાતા ગઢમાં ભાજપનો વિજય નિશ્વિત. આમ આદમી પાર્ટીને આ જ વોર્ડમાં ખાતું ખુલે તેવી આશા હતી.
- રાજકોટ શહેરમાં કોંગ્રેસે ખાતું ખોલ્યું. શહેરના વોર્ડ નંબર 16 માં કોંગ્રેસના ચારેય ઉમેદવાર વિજેતા બન્યા. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિજેતા થતા કોંગ્રેસમાં ખુશીની લહેર છવાઈ. ગત ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 16 માં ભાજપના ઉમેદવારો વિજેતા થયા હતા. વોર્ડ નંબર 16 માં જંગલેશ્વર ડિમોલેશન અસર કરતા આ વર્ષે કોંગ્રેસના ચારે ઉમેદવારો વિજેતા..
- નર્મદામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે ખાતું ખોલ્યું. રાજપીપળા નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર-1માં ભાજપે જીત સાથે શરૂઆત કરી છે. વોર્ડ નંબર-1ની 4 બેઠકોમાં ભાજપના તમામ ઉમેદવારો વિજેતા બન્યા છે. આશિષ ડબગર, શર્મિષ્ઠા કાછીયા, દીપિકા પટેલ, ઉત્કર્ષ વસાવા વિજેતા બન્યા. વોર્ડ નંબર-1માં ભાજપને મળેલી આ જીતથી કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
Rajkot Election 2026 Result Live: રાજકોટમાં કોંગ્રેસની ઉમેદવાર RJ આભા દેસાઈની હાર
રાજકોટ મનપાના વોર્ડ 10માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર RJ આભા દેસાઈની હાર થઈ છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભાર્ગવીબા ગોહિલની હાર થઈ છે. તેઓ ક્ષત્રિય આંદોલનનો ચહેરો હતા. અહી ભાજપની પેનલની જીત
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ચૂંટણીમાં કોણ આગળ કોણ પાછળ
- જુનાગઢમાં કેશોદ નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસે ખાતું ખોલ્યું. વોર્ડ 2 માં ત્રણ કોંગ્રેસ અને એક ભાજપ વિજેતા
- કચ્છના મુન્દ્રા બારોઈ નગરપાલિકામાં પરિણામ આવ્યું. વોર્ડ નં ૧ માં કોંગ્રેસની પેનલનો વિજય થયો. મુન્દ્રા વોર્ડનંબર ૩ માં ભાજપે ચાર બેઠકો કબજે કરી
- નવસારી મહાનગર પાલિકામાં વોર્ડ નં. 9 માં ભાજપની પેનલની જીત. ધર્મેશ પટેલ, ભારતીબેન પટેલ, જયેશ રાઠોડ અને જુલીબેન લાખાણીનો વિજય
- કલોલ તાલુકા પંચાયતની વાંસજડા (ક) બેઠક કોંગ્રેસ ના ફાળે. રાજેશજી ઠાકોર નો વિજય
- ભાવનગર પાલિતાણા નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 માં ભાજપનો વિજય. અગાઉ બે સીટ બિનહરીફ થઈ હતી
- રાજકોટ શહેરમાં 20 બેઠકો પર ભાજપ આગળ. ચાર બેઠકો પર કોંગ્રેસ આગળ. વોર્ડ નંબર 16 સિવાયની તમામ બેઠકોમાં ભાજપ આગળ ....
- આમ આદમી પાર્ટીના મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાની હાર
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ચૂંટણીમાં કોણ આગળ કોણ પાછળ
- સુરતના વોર્ડ નંબર 12 માં ભાજપ સાફ, કોંગ્રેસને 3 અને આપને એક બેઠક
- દહેગામ નગરપાલિકા વોર્ડ નં 2 મા 3 કોંગ્રેસ ની જીત 1 ભાજપ ની જીત
- કલોલ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1 અને 7 મા ભાજપ ની જીત
- અમદાવાદ જોધપુર વોર્ડ ભાજપની પેનલ વિજયી
- સુરતમાં વોર્ડ નંબર 19 કોંગ્રેસ ની પેનલ આગળ. રંજનાબેન વારડે 4538 મતથી આગળ. મોહમ્મદ સોહેલ સાયકલવાલા 4926 મતથી આગળ. મિલિંદ સપકાલ 4864 મતથી આગળ. વાસંતી રાણા 4261 મતથી આગળ
Rajkot Election 2026 Result Live: રાજકોટમાં ભાજપને જંગલેશ્વર ડિમોલિશન નડ્યું
રાજકોટ મનપાની ચૂંટણીમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. વોર્ડ નંબર 16 માં કોંગ્રેસની પેનલનો વિજય થયો છે. ગત ચૂંટણીમાં ભાજપની પેનલ જીતી હતી. પરંતુ જંગલેશ્વર ડિમોલિશની અસર મતદાન પર જોવા મળી હતી અને અહી કોંગ્રેસ વન વે જીતી ગયું છે. વોર્ડ નંબર 16 માં કોંગ્રેસના ચાર ઉમેદવાર વિજેતા બન્યા.
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા મનોજ સોરઠીયા હાર તરફ આગળ. વોર્ડ નંબર ચારમાં મનોજ સોરઠીયાને અત્યાર સુધીમાં માત્ર 6,538 મત મળ્યા
Savli Nagarpalika Election 2026 Result Live: સાવલી નગરપાલિકામાં ભગવો લહેરાયો
- સાવલી નગરપાલિકામાં ભાજપનો ભગવો ફરી લહેરાયો છે.
- ભાજપ 17
- કોંગ્રેસ 03
- અપક્ષ 00
- કુલ 6 વોર્ડ માં 24 બેઠકો માંથી પાંચ વોર્ડ ના પરિણામ જાહેર થયા
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ચૂંટણીમાં કોણ આગળ કોણ પાછળ
- ગોધરા નગરપાલિકા માં વોર્ડ નં.1 માં ભાજપ ની પેનલ વિજેતા
- વોર્ડ નંબર -૪ સાવલી નગર પાલિકામાં પેનલ તૂટી. કોંગ્રેસને ત્રણ બેઠક, ભાજપને એક બેઠક મળી. કોંગ્રેસના અલબખ્શ આશિકહુશેન શેખ, સાબેરાબીબી ફારૂકમીયા શેખ અને સુફીયા મતીનશા દિવાન વિજેતા બન્યા. તો ભાજપના આરીફખાન અબ્બાસખાન પઠાણ વિજેતા.
- મોરબી મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં વોર્ડ નં 1 માં ભાજપની પેનલનો વિજય. વોર્ડ નં 1 ની ચૂંટણીમાં અપક્ષના ઉમેદવાર અમિત આવડિયાના પિતા દેવાભાઈ અવાડિયા અને રાજ્યમંત્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા વચ્ચે થયું હતું શાબ્દિક યુદ્ધ. મતદારોએ ભાજપની આંખે આખી પેનલને મત આપીને વિજય બનાવી
- મહેસાણા મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 9 માં ભાજપ પેનલ આગળ. વોર્ડ નંબર 1,6 અને 10 માં ભાજપ આગળ
- કરમસદ પાલિકામાં વોર્ડ નં 1માં કોંગ્રેસની પેનલ આગળ. વોર્ડ નં 1માંથી પહેલા રાઉન્ડમાં કોંગ્રેસના ચાર ઉમેદવારો આગળ. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ ભાજપાના ઉમેદવારો સામે પહેલા રાઉન્ડમાં લીડ. કોંગ્રેસના અલ્પેશ પઢીયાર, રમીલાબેન પરમાર, રીઝવાનાબાનુ કાઝી, હર્ષદભાઈ પરમાર આગળ
- કરમસદ આણંદ મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ 7 ભાજપની પેનલનો વિજય. પ્રભાત પ્રજાપતિનો ૬૭૬૧ મતથી, મયુર પટેલનો ૫૧૧૯ મતથી અને દીપક પ્રજાપતિનો ૩૬૩૯ મતથી વિજય
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ચૂંટણીમાં કોણ આગળ કોણ પાછળ
- વડોદરા મહાનગર પાલિકામાં પ્રથમ રાઉન્ડ વોર્ડ 16 માં કોંગ્રેસની આખી પેનલ આગળ ..
- ઉમરગામ નગરપાલિકામાં ભાજપની આખી પેનલનો વિજય. બીન હરીફ સાથે કુલ પરિણામ ભાજપ:16, કોંગ્રેસ:0, અન્ય: 0. વલસાડની ઉમરગામ નગરપાલિકામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો
- અમદાવાદના જોધપુર વોર્ડમાં પ્રથમ રાઉન્ડ પૂર્ણ. ભાજપની પેનલ આગળ. વલસાડની ઉમરગામ નગરપાલિકામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો
- રાજકોટમં વોર્ડ નંબર 13 ની પ્રથમ રાઉન્ડની મતગણતરી પૂર્ણ. પ્રથમ રાઉન્ડના અંતે વોર્ડ નંબર 13 માં ભાજપના ચારેય ઉમેદવાર આગળ
- કપડવંજ નગરપાલિકા વોર્ડ 1માં પેનલ તૂટી. 4 બેઠકોમાંથી 3 ભાજપ અને એક અપક્ષ નો વિજય. અર્પિતાબેન જીગ્નેશભાઈ મકવાણા - ભાજપ વિજેતા, અંજુમન જફરુલ્લાખાન પઠાણ - ભાજપ વિજેતા, રફિકભાઈ મહંમદભાઈ શેખ -ભાજપ વિજેતા, અને ઐયુબભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ કારીગર - અપક્ષ
- મહેસાણા મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 ભાજપ 2200 મતથી આગળ
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ભાજપની પહેલી જીત, ગણદેવી નગરપાલિકા પર ભગવો લહેરાયો
નવસારીની ગણદેવી નગર પાલિકામાં ભાજપનું શાસન રહેશે. ગણદેવી પાલિકાના 6 વોર્ડની 24 બેઠકોમાંથી 22 બેઠકો ભાજપે બિનહરીફ જીત મેળવી છે. બે બેઠકો ઉપર યોજાયેલી ચુંટણીમાં ભાજપના બંને ઉમેદવાર રાજેશ પટેલ અને નિલેશ પટેલની જીત થઈ. ગણદેવી નગર પાલિકામાં ભાજપે બીજી વાર 24 માંથી 24 બેઠકો મેળવી વિક્રમ સ્થાપ્યો
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ચૂંટણીમાં કોણ આગળ કોણ પાછળ
- પોરબંદર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપ 8 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે
- મહેસાણા મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 અને 6 માં ભાજપ આગળ
- સુરત મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ નં ૪: ભાજપની પેનલ આગળ. વોર્ડ નંબર ૪ ના હેતલ પરમાર, હંસા ગજેરા અરવિંદ કાકડીયા, મહેશ કાકડીયા આગળ
- રાજકોટ પાલિકામાં વોર્ડ નંબર 16માં પ્રથમ રાઉન્ડની મત ગણતરી પૂર્ણ. પ્રથમ રાઉન્ડના અંતે વોર્ડ નંબર 16માં કોંગ્રેસની પેનલ આગળ. કુલ 4 રાઉન્ડમાં મત ગણતરી કરવામાં આવશે..
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: ચૂંટણીમાં કોણ આગળ કોણ પાછળ
અમદાવાદમાં દાણીલીમડા ,બહેરામપુરા, મકતમપુરામા કોંગ્રેસની ઉમેદવારોની લીડ જોવા મળી. આ બેઠકો પર
સાવલી નગરપાલિકા વોર્ડ ૧ નંબર ભાજપના 4 ઉમેદવારનો વિજય
અમરીનબાનું પઠાણ, કિરણબેન ઠાકોર, ત્વરીખખાન પઠાણ, મનીષભાઈ વસાવા
સાવલી નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર -૨ માં ભાજપની જીત
ગિરીશભાઈ પરમાર, પરેશભાઈ ગાંધી, રેખાબેન ચૌહાણ, સેજલબેન શાહ
કચ્છમાં ભુજ નગર પાલિકાની વોર્ડ નંબર 7 માં ભાજપની આખી પેનલ વિજય
રાજેન્દ્ર સિંહ જાડેજા, મયંક રૂપારેલ, સાવિત્રી જાટ, બીનાબેન ગઢવી
પાટણ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1 ની મતગણતરી બાદ ત્રણ ભાજપ એક કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જીત. વોર્ડ નં.1 કોંગ્રેસમાં મહેન્દ્ર પટેલ વિજેતા બન્યા. વોર્ડ નં 1 મા બીજેપીમાં ચંદ્રિકાબેન રાવલ, અશોક વદનજી ઠાકોર, નીતાબેન પટેલ વિજેતા
Vapi Election 2026 Result Live: વાપી મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નં 9 : ભાજપ પૂરી પેનલ ની 4 બેઠક પર થી વિજય
વાપી મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 9 સંપૂર્ણ પેનલ વિજેતા બની છે.
ટીનાબેન ભુપેન્દ્રભાઇ હળપતિ (અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી)
મિતલબેન કુંજલ શાહ (સામાન્ય સ્ત્રી)
વિપુલચંદ્ર લાલુભાઈ પટેલ (પછાતવર્ગ)
મિતેષ નવનીતલાલ દેસાઇ (સામાન્ય)
Rajkot Election 2026 Result Live: રાજકોટ - RMC ચૂંટણીમાં મત ગણતરી શરૂ...
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામા સૌથી પહેલા વોર્ડ નં 1, 4, 7,10, 13 અને 16ના પોસ્ટલ બેલેટની મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. કુલ 18 વોર્ડની 6 કાઉન્ટિંગ સેન્ટર પર મતગણતરી થશે. 9 વાગ્યાથી મત ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉમેદવારોની હાજરીમાં સ્ટ્રોન રૂમ ખોલવામાં આવ્યા.
Morbi Election 2026 Result Live: મોરબી મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકોનું આજે પરિણામ
મોરબીના મહેન્દ્રનગર ગામ પાસે આવેલ પોલીટેકનીક કોલેજ ખાતે મતગણતરી કરવામાં આવશે. મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટે ગણતરીની મિનિટોમાં મતગણતરી શરૂ થશે. 52 બેઠકો માટે 177 જેટલા ઉમેદવારો ચૂંટણીના મેદાનમાં હતા. મતદારોએ કુલ મળીને 65.62 ટકા જેટલું મતદાન કર્યું હતું.
Rajkot Election 2026 Result Live: રાજકોટમાં આજે મતગણરી
રાજકોટ શહેરમાં લોકશાહીના મહાપર્વ બાદ હવે ઇવીએમ મશીનોની સુરક્ષા સૌથી મોટું પ્રાથમિકતા બની ગઈ છે. મતદાન પૂર્ણ થતાં જ તમામ ઇવીએમ મશીનોને કડક સુરક્ષા વચ્ચે અલગ અલગ સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીલ કરીને રાખવામાં આવ્યા છે. શહેરમાં કુલ ૬ સ્ટ્રોંગ રૂમ બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. ચૌધરી હાઇસ્કૂલ, પાંધી લો કોલેજ, વિરાણી હાઈસ્કૂલ, AVPT કોલેજ, જસાણી સ્કૂલ અને રણછોડ બાપુ કોમ્યુનિટી હોલ—આ તમામ સ્થળોએ ઇવીએમ મશીનોને રાખવામાં આવ્યા છે. દરેક સેન્ટર આસપાસ પોલીસનો કડક પહેરો ગોઠવાયો છે અને 50 મીટરના વિસ્તારને પ્રતિબંધિત ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજકોટના કુલ 18 વોર્ડ માટે આ 6 સેન્ટરોમાં ઇવીએમ રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યાં દરેક સેન્ટરમાં ત્રણ વોર્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સુરક્ષા માટે માત્ર પોલીસ જ નહીં પરંતુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પણ તૈનાત રાખવામાં આવી છે. જેથી કોઈપણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિને તરત જ કાબૂમાં લેવામાં આવી શકે. હવે સૌની નજર ગણતરીના દિવસ પર છે. ત્યારે ઇવીએમની સુરક્ષા માટે પ્રશાસન કોઈ પણ પ્રકારની કસર છોડવા તૈયાર નથી
Rajkot Election 2026 Result Live: રાજકોટમાં જીત બાદ નહિ ફોડી શકાય ફટાકડા, રાજકોટ પોલીસનું જાહેરનામું
રાજકોટ શહેરમાં થોડીજ વારમાં મતગણતરીની શરૂઆત. થશે. રાજકોટના 18 વોર્ડની મતગણતી માટે 6 સેન્ટર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. મતગણતરી સેન્ટર ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. મતગણતરી પોલીસ બંદોબસ્ત મામલે ડી.સી.પી રાકેશ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, શહેરના ૬ મતગણતરી સેન્ટર ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. વિજય બાદ વિજય સરઘસમાં કોઈપણ પ્રકારના ફટાકડા ફોડવા પર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. મતગણતરીની શાંતિ પૂર્ણ ચાલુ થઈ પૂર્ણ થાય તે માટે પોલીસ કટિબદ્ધ છે.
Ahmedabad Election 2026 Result Live: બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં અમદાવાનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે
સૌપ્રથમ થલતેજ, વસ્ત્રાલ, પાલડી, સરદારનગર, સૈજપુર બોધા, બાપુનગર, દરિયાપુર, બહેરામપુરા, અસારવા, દાણીલીમડા, નિકોલ, ગોતા, જોધપુર, નવા વાડજ, ચાંદખેડા અને અમરાઇવાડીની મતગણતરી હાથ ધરાશે.
ત્યાર બાદ મકતમપુરા, ઇન્દ્રપુરી, વાસણા, નરોડા ઇન્ડિયા કોલોની, સરસપુર-રખીયાલ, ખાડીયા, લાંભ શાહિબાગ મણીનગર, વિરાટનગર, ચાંદલોડિયા, વેજલપુર, નારણપુરા, સાબરમતી, ભાઇપુરા હાટકેશ્વરની મતગણતરી હાથ ધરાશે.
જે પુર્ણ થયા બાદ બોડકદેવ, રામોલ, નવરંગપુરા, કુબેરનગર ઠક્કરનગર, ગોમતીપુર, જમાલપુર, વટવા, શાહપુર, ઇસનપુર, ઓઢવ, ઘાટલોડિયા, સરખેજ, એસપી સ્ટેડીયમ, રાણીપ અને ખોખરાની મતગણતરી યોજાશે.
બપોરે ૧૨ વાગ્યા સુધીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માં કોનું બોર્ડ બનશે તેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે.
Ahmedabad Election 2026 Result Live: અમદાવાદમાં ક્યાં થશે મતગણતરી
અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની સામાન્ય ચુંટણીની આજે મતગણતરી એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને ગુજરાત કોલેજ ખાતે થશે. એલડી એન્જિનિયરિંગ ખાતે 27 વોર્ડ અને ગુજરાત કોલેજ ખાતે 21 વોર્ડની મતગણતરી થશે. એક સાથે ૧૬ વોર્ડની મતગણતરી સાથે શરૂ થશે.
થલતેજ , મક્તમપુરા, બોડકદેવ , વસ્ત્રાલ , ઇન્દ્રપુરી, રામોલ હાથીજણ , પાલડી , વાસણા , નવરંગપુરા, સરદાર નગર , નરોડા , કુબેરનગર, સૈજપુર બોધા ઇન્ડિયા કોલોની, ઠક્કરબાપાનગર,બાપુનગર,સરસપુર રખિયાલ,ગોમતીપુર,દરિયાપુર,ખાડિયા, જમાલપુર,બહેરામપુરા,લાંભા,વટવા,અસારવા,શાહીબાગ,શાહપુર ની મતગણતરી એલડી એન્જિનિયરિંગ ખાતે
તો દાણીલીમડા,મણીનગર ઇસનપુર,નિકોલ, વિરાટનગર,ઓઢવ,ગોતા ,ચાંદલોડિયા,ઘાટલોડિયા,જોધપુર, વેજલપુર ,સરખેજ ,નવા વાડજ ,નારણપુરા, એસ પી સ્ટેડિયમ,,ચાંદખેડા, સાબરમતી, રાણીપ,અમરાઇવાડી,ભાઇપુરા -હાટકેશ્વર અને ખોખરા ની ગુજરાત કોંવેજ ખાતે મતગણતરી થશે