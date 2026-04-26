Gujarat Local Body Election 2026 Voting Live: આણંદમાં મતદાન મથક પર કર્મચારીનું હાર્ટ એટેકથી મોત

Gujarat Civic Polls 2026 Voting Live Updates : ગુજરાતમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાનની શું છે સ્થિતિ, મતદાનના અડધા દિવસમાં શું બન્યું, કયા બૂથ પર કેવો છે માહોલ, જુઓ થી 24 કલાક સાથે લાઈવ અપડેટ 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 26, 2026, 01:57 PM IST

gujarat local body election 2026 voting : આજે સવારે સાત વાગ્યાના ટકોરે ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું હતું. જોકે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના મતદાનના દિવસે ગરમીની અસર જોવા મળી છે. બપોરના 12:00 વાગતા જ મતદાન મથકો ખાલીખમ બન્યા છે. બુથ પર ગરમીથી બચવા મતદારો નજરે પડ્યા. બપોરે 12 વાગ્યા બાદ ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો કેવો છે માહોલ, જોઈએ. 

26 April 2026
13:56 PM

Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: સ્થાનિક સંગ્રામની ચૂંટણીની ખાસ વાતો...

13:55 PM

Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: જાણો ક્યાં કેટલું મતદાન...

13:53 PM

Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: મહાનગરમાં કેટલું મતદાન? જાણો ગ્રાફીક્સના માધ્યમથી..

13:40 PM

Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: આણંદમાં મતદાન બુથ પર ફરજ દરમિયાન કર્મચારીનું મોત

આણંદના પેટલાદના સાંસેજ ગામના બુથ પર ફરજ પરના કર્મચારીનું મોત નિપજ્યું છે. સાંસેજ ગામે પેટલાદ તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી માટેનું મતદાન ચાલી રહ્યું હતું. સાંસેજ ગામના બુથ ન.૧ પરના કર્મચારી અમિતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ સોલંકીનું હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યું છે. અમિતભાઈ સોલંકી સાંસેજ ગ્રામપંચાયતમાં પટાવાળા તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. ગ્રામજનો દ્વારા તાબડતોબ તારાપુર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા છે. ફરજ પરના ડોક્ટર દ્વારા તપાસ બાદ મૃત જાહેર કરાયા છે. ઘટનાને લઈ સોજીત્રા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય વિપુલભાઈ પટેલ તારાપુર સરકારી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. હાલ મૃતદેહને પીએમ અર્થે તારાપુર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો છે.

13:38 PM

Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: આદિવાસી મતદારોએ લોકશાહીના પર્વની પવિત્રતા જાળવી 

13:20 PM

Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: લોકશાહીના પર્વમાં પણ આદિવાસીઓની સંસ્કારિતા જળવાઈ

દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી મતદારોએ મતદાનને ખરા અર્થમાં પવિત્ર બનાવ્યું. મતદાન મથક બહાર મતદારોએ બુટ ચંપલ બહાર કાઢ્યા હતા. લોકશાહીના સંસ્કારનું સિંચન વદેશીયા ગામે જોવા મળ્યું હતું. માંડવી તાલુકાનું વદેશીયા ગામ ઈકો ફ્રેન્ડલી ગામ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યાં મુખ્યત્વે પશુપાલન, શ્રમજીવી મતદારો વદેશીયા ગામમાં આવ્યા છે. ત્યારે મતદારોએ પોતાની સંસ્કારિતા જાળવી રાખી હતી. 
 

13:14 PM

Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: તાપીના વાલોડમાં ભાજપના બે જુથ આમને-સામને આવ્યા

તાપીના વાલોડ તાલુકાના બુહારી ગામે મતદાન મથક નજીક બબાલના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. ભાજપના બે જૂથ વચ્ચે જ બબાલ થતા આંતરિક જૂથવાદ બહાર આવ્યો છે. પ્રદેશના યુવા મોરચાના પૂર્વ મંત્રી સૂરજ દેસાઈ તેમજ જિલ્લા ભાજપ સંગઠનના મહામંત્રી અમિત પટેલના જૂથ વચ્ચે તું તું મેં મેં થઈ હતી. કયા કારણોસર બબાલ થઈ તે હજુ કોઈ સ્પષ્ટતા થઈ નથી. પ્રદેશના યુવા મોરચાના પૂર્વ મંત્રી અશોભનીય ભાષાનો ઉપયોગ કરતા નજરે પડ્યા છે .વાલોડ પોલીસ અને ધારાસભ્ય મોહન ઢોડિયા દ્વારા મામલો થાળે પાડવામાં આવ્યો હતો. હાલ બંને પક્ષ દ્વારા કોઈ કાયદાકીય ફરિયાદ આપવામાં આવી નથી. 

13:10 PM

Gujarat Local Body Election 2026 Voting Live: જિલ્લા પંચાયતમાં સૌથી વધું ક્યાં અને કેટલું મતદાન થયું? 

  • નર્મદા - 45
  • નવસારી - 38.5
  • મોરબી - 38
  • ગાંધીનગર - 36
  • સાબરકાંઠા - 36

Gujarat Local Body Election 2026 Voting Live: જિલ્લા પંચાયતમાં સૌથી ઓછું ક્યાં અને કેટલું મતદાન થયું? 

  • બોટાદ  - 28.5            
  • રાજકોટ - 28.5
  • ભાવનગર - 28
  • છોટાઉદેપુર - 27
  • પોરબંદર  - 24
13:07 PM

Gujarat Local Body Election 2026 Voting Live: ગુજરાતની મહાનગરપાલિકાઓમાં કેટલુ મતદાન થયું?

  • મહાનગરમાં કેટલું મતદાન ?        
  • અમદાવાદ - 18 %
  • વડોદરા - 24 %
  • સુરત - 21.5 %
  • રાજકોટ - 21.5 %
  • જામનગર -  21.5 %
  • ભાવનગર - 24 %
  • મોરબી - 31 %
  • મહેસાણા - 30 %
  • નડીયાદ - 28.5 %
  • નવસારી - 28.5 %
  • વાપી - 28.5 %
  • કરમસદ-આણંદ - 28 %
  • સુરેન્દ્રનગર - 22 %
  • ગાંધીધામ - 21 %
  • પોરબંદર - 21 %
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

